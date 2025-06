La misteriosa sociedad entre Milei y Espert, atravesada por un sórdido relato sobre una valija llena de dólares

Entre muchas definiciones pendientes, el año electoral presenta algo parecido a una certeza. Javier Milei eligió a José Luis Espert para encabezar la lista de candidatos a diputados del oficialismo por la provincia de Buenos Aires, en octubre próximo. El dato no es menor, porque se trata de la postulación más importante de lo mucho que está en juego en las urnas.

La relación entre el Presidente y el diputado —afiliado a La Libertad Avanza en febrero pasado— atravesó varias idas y vueltas en lo que va de la década, con instancias que parecieron irreconciliables. No hubo de parte de ellos una explicación mínimamente coherente de esos movimientos, ni en el plano político ni el personal.

En privado, Milei se encargó de difundir entre integrantes de su armado político la causa del distanciamiento más grave, a mediados de 2021, según pudo reconstruir elDiarioAR de tres fuentes independientes entre sí. Todas ellas afirman haber escuchado la narración de boca del hoy Presidente.

Con la pandemia todavía en curso, Milei había decidido postularse en las elecciones de medio término de 2021. Dos años antes, en 2019, el entonces analista de Corporación América y panelista televisivo se había entusiasmado con el esbozo de la postulación presidencial de Espert, economista con similar discurso ultra, pero la relación naufragó por diferencias sobre la estructura política y el financiamiento de la campaña. Milei terminó anunciando que no votaría por ningún candidato en esos comicios que ganaría Alberto Fernández.

En octubre de 2020, el vínculo entre Milei y Espert se descongeló, y ambos comenzaron a pergeñar un proyecto electoral común. Las negociaciones avanzaban hasta que se produjo el hecho narrado por las tres fuentes citadas, poco antes de la inscripción de alianzas y listas electorales de 2021.

Cita en Vicente López

Milei transmitió que Espert se presentó con una valija con US$ 300.000 en efectivo, a cambio de que bajara su inminente candidatura a diputado nacional y se incorporara a las listas de Juntos por el Cambio (JxC), en el quinto lugar, un puesto entrable para el oficialismo porteño.

Según el relato, Espert actuó de emisario de Horacio Rodríguez Larreta. Tras el traumático final del Gobierno de Mauricio Macri, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había asumido la conducción política de JxC y proyectaba su candidatura presidencial. Además del riesgo electoral que significaba la irrupción de un emergente por derecha en la Ciudad de Buenos Aires, Larreta era blanco cotidiano de los insultos y amenazas que profería Milei por televisión. Todo lo contrario de Espert, que ya había ubicado a alguno de sus hombres en puestos en el Gobierno porteño.

Dos de las fuentes indican que el encuentro en el que Espert —según el relato de Milei— habría intentado el soborno tuvo lugar en la casa de Karina Milei en Vicente López, conurbano norte de la Capital Federal, en junio o los primeros días de julio de 2021. Además de los dos economistas, estaban presentes Karina; Luis Rosales, analista y entonces socio político de Espert; y Jimena Aristizábal, secretaria del economista que habría llevado la valija.

Hace tres años, el abogado Carlos Maslatón, un armador de los inicios de La Libertad Avanza, narró a este periodista el mismo hecho, aunque con menos detalles. No fue posible en esa ocasión corroborar la versión con más fuentes que hubieran escuchado la denuncia contra Espert de boca directa de Milei y aportaran más precisiones, como sí ocurrió ahora.

El relato indica que Milei rechazó con indignación el ofrecimiento de Espert y ello disparó la ruptura. En definitiva, se trataba de una oferta de una naturaleza distinta a los pagos cash en dólares de interesados que se acercaron a medida que el panelista se fue transformando en presidenciable, según el relato de inversores que afirman haber gestionado esas citas mediante el whatsapp de Karina.

La coincidencia de cuatro fuentes independientes entre sí —las tres consultadas para esta nota y Maslatón— resulta concluyente en cuanto a que Milei relató ese hecho como causa de la cancelación de Espert

En los días siguientes al relatado encuentro de la valija, el economista-panelista inscribió La Libertad Avanza en la Capital Federal, y su colega compitió por la provincia de Buenos Aires con el sello Avanza Libertad.

Ambos consultores, el anarco-liberal y el ultraliberal, con pasado en el Estudio Broda, resultaron electos diputados nacionales en 2021. Durante la campaña, Espert alimentó la confusión de los respectivos espacios, pero Milei se ocupó de aclarar de que La Libertad Avanza no tenía nada que ver con Avanza Libertad.

La coincidencia de cuatro fuentes independientes entre sí —las tres consultadas para esta nota y Maslatón— resulta concluyente en cuanto a que Milei relató ese hecho como causa de la cancelación de Espert, pero no prueba el intento de soborno en sí.

Karina, Espert y los voceros presidenciales de Javier Milei no respondieron consultas de este medio sobre el episodio. En el entorno de Rosales —compañero de fórmula presidencial de Espert en el Frente Despertar, en 2019, luego distanciado— afirman que el motivo del quiebre de la relación fue paulatino y “no un hecho específico”, y que las negociaciones para el armado electoral se llevaron a cabo en diversos domicilios, inclusive el de Karina.

“Un disparate; es falso”, dijo un allegado a Rodríguez Larreta en lo referido a que el exjefe de Gobierno hubiera mandatado a Espert a tentar a Milei con US$300.000. Desde allí apuntan un dato que cuestiona la lógica del encargo. Al competir en Provincia con el sello Avanza Libertad, Espert terminó afectando el mercado electoral de Diego Santilli, la carta de Larreta en el principal distrito en 2021.

Ese razonamiento indica que el presunto enviado a Vicente López no estaba alineado con los objetivos presidenciales del jefe de Gobierno. Suena probable, pero las idas y vueltas de Larreta y Espert en años previos y posteriores también resultan poco explicables desde un umbral bajo de lógica política.

Los principios del ultra

De todas formas, lo validado por cuatro fuentes —que Milei difundió la versión— suma interrogantes sobre la vara ética de Milei, que va desde lo infranqueable a la hora de pactar con personalidades a las que odia (Larreta), e indecorosa ante lúmpenes cripto y tareas de consultoría financiera, contemporáneas con su actividad política.

También se abren dudas sobre la verdadera dimensión de los odios del Presidente.

Si transmitió que Espert quedaba cancelado por un presunto intento de coima, no se sabe qué activó la descancelación dos años y medio después, al punto de transformarlo luego en su candidato para potenciar el rumbo ultraderechista, con la dosis de violencia ilimitada que supone “el profe”, si es que Santiago Caputo no logra torcer esa decisión.

Así, la presunta resistencia de Milei a Larreta resulta pétrea, pero líquida ante Milei o ante Patricia Bullrich, a quien acusó falsamente de un acto atroz: poner bombas en jardines de infantes.

Milei lanza llamaradas hasta lo temerario contra quienes se le ponen delante de su camino, pero también elige cuándo ser vaporoso.

Lo validado por cuatro fuentes —que Milei difundió la versión— suma interrogantes sobre la vara ética de Milei, que va desde lo infranqueable a la hora de pactar con alguien a quien odia (Larreta), e indecorosa ante lúmpenes cripto y consultorías indebidas

En octubre de 2022, entre risas, le contó a Alejandro Fantino que le habían puesto US$300.000 dólares sobre la mesa y le dijeron “correte”. “Llevátelos, no me interesa”, dijo que respondió. Cauto esa vez, prefirió no dar nombres.

La vida política de Milei y Espert es relativamente breve, como es lógico, porque nunca una opción ultra había llegado tan alto en las urnas. Ocurre que la dupla acumula demasiados acercamientos y distanciamientos inexplicables para tan poco tiempo, aun desde la óptica más extrema del pragmatismo político.

Milei y sus socios Diego Giacomini, Mariano Fernández y Gustavo Lázzari se sintieron atraídos por la candidatura presidencial de Espert en 2019. En marzo de ese año, el candidato selló una alianza con Alberto Asseff, un veterano nacionalista conservador, dueño de sellos que sirvieron a políticos sin partido en varias elecciones. El grupo de Milei se bajó del barco del Frente Despertar con el argumento de que aliarse con Asseff era inaceptable, porque resultaba “contrario a las ideas de la libertad”.

Meses después, antes de las elecciones, Milei y Espert se fundieron en un abrazo. Desconcertados, los grupos ultras se encendieron, pero finalmente el economista de las empresas de Eduardo Eurnekian se declaró prescindente.

Esa campaña dejó un lastre para Espert. El hombre de negocios Federico “Fred” Machado puso sus aviones a disposición de la campaña del candidato del Frente Despertar, pero resultó ser un narco que en 2022 sería extraditado a Estados Unidos.

Un segundo episodio poco edificante de aquel año lo admitió Gonzalo Díaz Córdoba, jefe de la campaña de Espert en la Ciudad de Buenos Aires. Este dirigente, entonces amigo de Lilia Lemoine y de larga trayectoria en proyectos de derecha, contó en un streaming con Maslatón que había negociado el apoyo de Espert a la reelección de Larreta como jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en 2019, a cambio de fondos para sostener la candidatura presidencial del Frente Despertar.

Luego sobrevino el proceso de distanciamiento, el reencuentro para las elecciones de 2021, el relato de Milei sobre la valija y la línea roja que parecía definitiva. La frialdad se transformó en enfrentamiento cuando Larreta, asediado por Bullrich y Milei, designó a Espert como su candidato a senador por la provincia de Buenos Aires en las primarias de 2023. “Yo te conozco”, “títere del kirchnerismo”, “populista”, regaló Espert a su examigo durante la campaña. Las huestes de Milei respondieron con la cloaca habitual de las redes.

La enemistad se puso nuevamente en pausa con un abrazo en el recinto de la Cámara de Diputados, en noviembre de 2023, a pocos días de la asunción presidencial de Milei. Desde entonces, Espert aceleró a fondo con promesas de bala y una catarata irrefrenable de violencia en cada una de sus intervenciones públicas.

Y así nació el presente idilio.

slacunza@eldiarioar.com