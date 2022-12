En el arte y en el fútbol, la gente habita la diversidad

Si hay algo que me sigue sorprendiendo, más allá de lo que ocurre en la intimidad de los hogares, es que en la Argentina y en otros lugares de occidente, les jóvenes se sacan o se ponen la ropa como se les canta, mientras esperamos que aquí se ponga en vigencia la esperada ley nacional de talles. En algunos lugares de Oriente es más complicado, aunque el machismo sigue siendo la norma dominante en casi todo el planeta. Latinoamérica es triste ejemplo, pero las excepciones nos esperanzan, están muy cerca y se pueden ampliar.

Estuve hace unos días en Miami, primera vez en el paraíso que suponía de puros playa, palmeras y plástico, para decirlo con precisión en Art Basel, la feria de arte contemporáneo más importante del planeta, por los millones de dólares que mueve y por las obras clásicas o eventualmente vanguardistas que los coleccionistas compran y cuelgan en sus pisos de Chicago, Berlín, Kuwait o Buenos Aires. Vi desfilar ante mis ojos a muchaches con cuerpos ultra diversos, vestides con conjuntos de colores estallados, mostrando sus panzas y otras partes de su humanidad, como si en ese gesto personal, en un espacio colectivo para ricos donde vi pasar a Brad Pitt y Madonna, estuvieran ofreciendo un relato: Aquí estoy yo; Soy como soy y me gusta; Erase una vez gente diferente porque, aunque todos deberíamos tener los mismos derechos y obligaciones, no somos iguales. ¡Vive la différence! (aunque no de clase)

“La casa es donde el artista está”, titula la sudafricana Claire Breukel su artículo publicado en el catálogo de Art Basel Miami Beach, de este mes en el que finaliza un 2022 con nuevas amenazas de covid y otras incertidumbres locales y planetarias. La curadora se refiere a los mosaicos del haitiano Didier William, obras habitadas por cuerpos negros y marrones, queer, fuera de la norma de las medidas dominantes. Allí, en el Art District, están las mujeres barrocas de la emergente Hannah Murray, con sus vestidos brillantes y ajustados a figuras de una belleza exuberante. También hay gordes de todas las épocas en pinturas oníricas, figurativas o surrealistas y en esculturas imponentes de enormes superficies. ¿Se acuerdan de las gordas del colombiano Fernando Botero? El volumen tiene valor.

Ya en Buenos Aires, retomo las clases con mi profe de gym, Aminé Saiegh, a quien desde comienzos de la pandemia “veo” por videollamada tres veces por semana, desde el living o el garage de casa, convertidos en zonas para el movimiento. Mientras descanso de una serie de abdominales, la licenciada en Educación Física e instructora de Fitness y Zumba me cuenta que está haciendo un reemplazo en una escuela y que, además de ejercicios, les enseña a les niñes, a no opinar sobre les cuerpes de sus compañeres. “Es la intimidad de cada uno, está bueno aprovechar el espacio de la escuela primaria para que desde temprano los más chiquitos aprendan a no hablar ni opinar sobre los cuerpos, ni para bien ni para mal, cuando nadie nos preguntó”. Docentes como ella y otres miles están preparades para iluminar una educación de salud integral en la infancia.

Con Aminé, el Mundial de Fútbol es tema ineludible. Si hay algo que nos convoca en este torneo internacional que se define mañana entre Argentina y Francia no es sólo la hermosura de los cuerpos cuando se juega en equipo y la Scaloneta capitaneada por Lio Messi, sino como queda expuesta la multiplicidad de culturas que participan. Desde la prepotencia de algunas autoridades y árbitros que se imponen random, hasta conjuntos nacionales, dignos hijos de los imperios que fueron alguna vez, pasando por “árabes aprendiendo nuestra cumbia y nosotros contagiando nuestra pasión. Gracias a todos los hinchas pues cada sonido impregna cada calle, cada piel, cada descendiente del país que sea. Todos somos. Todos estamos vinculados”, tal como escribió en su cuenta de Instagram @gabrielaariasuriburu

Claro que también pasan cosas tremendas, inadmisibles. Amir Nasr Azadani condenado a una sentencia de muerte en la horca por el gobierno de Irán por promover las campañas en favor de los derechos de las mujeres. Y la FIFA, indiferente ante semejante medida. El patriarcado se cuela por todos lados.

Helen Fourment Lencería, diseño belga-argentino de ropa interior para todos los cuerpos, ofrece para celebrar este Mundial prendas en blanco y celeste a precios accesibles y en cuotas sin interés. Camisones ajustados y elastizados albicelestes, bombachas y corpiños en telas suaves y con una amplia gama de talles con envío gratis. Reinhilde Remaut, su creadora, proviene de una familia dedicada a la moda en Amberes y al llegar a Buenos Aires hace unos cuantos años observó el pésimo servicio que en general hay en nuestro país respecto de las medidas de corpiños para personas con (mucho) busto. “Muchas mujeres tienen problemas para encontrar sujetadores de su talla que sean bonitos, por eso tenemos esos talles difíciles de encontrar en gran variedad de modelos”, me dice. Intuyo que Reinhilde traerá otras buenas nuevas. Mañana, en Nochebuena, Año Nuevo o para Reyes 2023. Como Laura Contrera, la tocaya generosa que siempre nos ayuda a pensar en los cuerpos sin patrones y ve, junto a Nicolás Cuello, los caminos posibles para seguir activando y resistiendo desde las geografías desmesuradas de la carne.

LH