Chile, ¿Bachelet vuelve y vence?

Ante las elecciones presidenciales en Chile de noviembre de 2025, el nombre de la socialista Michelle Bachelet, concita toda la atención de propios y ajenos. Si en principio se ha negado a competir, debido al fervoroso pedido del progresismo chileno, en especial el Partido Socialista, que considera a la ex mandataria la mejor garantía de ofrecer una candidatura de unidad que impida el retorno de la derecha a La Moneda o, peor aún, la victoria de la ultraderecha, Bachelet revisará su determinación mientras descansa en su residencia de veraneo a orilla del lago Caburga en la región de la Araucanía.

En Chile cumplido el mandato de Gabriel Boric, elegido en 2021 por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad después del estallido social del 19-O, el domingo 16 de noviembre de 2025, con voto obligatorio las ciudadanas y ciudadanos del país andino concurrirán a las urnas. En caso de que ningún candidato supere el 50% más uno de los sufragios, seguirá una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Cartas presidenciales a la mesa

Aún faltan nueves meses para la realización de estas elecciones. Aun así, desde los últimos meses de 2024 se ha ido perfilando una vía progresivamente más nítida de los aspirantes a la carrera presidencial.

El primer representante del oficialismo en entrar en la competencia por llegar a La Moneda, Vlado Mirosevic, diputado del centroizquierdista Partido Liberal (PL), el 12 de octubre de 2024 hizo oficial su candidatura presidencial para 2025. Respecto a sus posibilidades reales, sostuvo que “el tiempo lo dirá, el pueblo de Chile lo dirá”.

Pisando los talones de Mirosevic, el 28 de octubre, el Partido Social Cristiano (PSC) ultraconservador y evangélico, anunció que el senador Rojo Edwards se presentará como precandidato presidencial en las elecciones del 2025. En diciembre pasado, Eduardo Artés por el Partido Comunista Acción Proletaria (PC-AP) de orientación marxista lenilista confirmó que llevaría a cabo su tercer intento de alcanzar la presidencia, y por lo tanto nuevamente presentará su candidatura en las próximas elecciones presidencial. En 2017, Artés obtuvo 33 mil votos (0,57%); y en 2021, 103 mil votos ( 1,47 por ciento).

El Partido Republicano (PR) de extrema derecha confirmó el pasado 8 de enero de 2025 que su líder y fundador José Antonio Kast, derrotado por Boric en las anteriores elecciones presidenciales , sea su candidato presidencial para las elecciones de noviembre 2025 en lo que será su tercera aventura hacia La Moneda; en una primera vuelta sin participar de las primarias de la oposición, con el derechista Chile Vamos o el PSC.

El 19 de febrero de 2024, el diputado Johannes Kaiser, ex PR, informó sus intenciones de ser precandidato presidencial y dijo estar dispuesto a participar en primarias de la derecha junto a Chile Vamos. Con creciente respaldo según las encuestas representaría al Partido Nacional Libertario (PNL), con un proyecto más a la derecha que el de extrema derecha de Kast.

Antes de la proclamación de Kaiser, Félix González, anunció, el 6 de enero de 2025, su candidatura presidencial por el Partido Ecologista Verde (PEV) que entre 2017 a 2019 formó parte del progresista Frente Amplio (FA).

Candidaturas en pausa

Un grupo de figuras con manifiestas intenciones de ser candidatos presidenciales aún no ha sido oficializados. Entre ellos, Franco Parisi, por tercera vez candidato presidencial luego de sus aventuras a La Moneda del 2013 y de 2021, como líder del Partido de La Gente de derecha. Parisi aseguró que esta vez la campaña la realizará en Chile y no desde el extranjero como lo hizo en su anterior participación.

En el marco del Consejo General del Partido Demócratas, de centro derecha se espera que sea proclamada la senadora Ximena Rincón como la carta presidencial del espacio. Todavía no se sabe si Rincón será la carta solo de Demócratas o podría representar también a Amarillos por Chile, aunque uno de los fundadores de este último partido, Óscar Guillermo Garretón, no descartó que apoye la candidatura de Evelyn Matthei.

El diputado y actual presidente del Partido Democracia Cristiana también llamado Democráta Cristiano (PDC), de centro izquierda Alberto Undurraga, ex alcalde de Maipú ha visitado distintas regiones del país - en Quillota fue proclamado- para abordar la opción con las bases militantes; a la vez que espera que su candidatura pueda disputar una primaria con los aspirantes de la coalición del Socialismo Democrático (SD) de centro izquierda e incluso el Frente Amplio (FA), sin embargo, descartaría participar de una elección junto al Partido Comunista (PC).

Se suma el ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter del Partido Demócrata Independiente (UDI), de derecha, una opción está cuesta arriba, ya que la carta de la UDI juega a favor de Evelyn Matthei, quien cuenta con el apoyo de sectores del RN.

El 11 de enero Renovación Nacional (RN) proclamó a Matthei (UDI) ex ministra del dos veces presidente Sebastián Piñera (2010-2014;2018-2022), fallecido en febrero de 2024 mientras piloteaba su propio helicóptero. Matthei defensora de las ideas conservadoras de su sector como su abanderada para llegar a La Moneda, ex alcaldesa de Providencia, fue proclamada con un 84,3% votos de la instancia partidista.

Las últimas semanas se sumó la proclamación de varios otros aspirantes a La Moneda, si bien están aquellos a los que les falta solo la “formalidad” para convertirse en abanderados de sus respectivos espacios. El conjunto no se ha cerrado: están aquellos que a pesar de aún no manifestarse podrían figurar en las boletas de sus respectivos partidos.

Favoritos y favoritas que no se han pronunciado

Entre los posibles contendientes por sus méritos en la pugna electoral, figuran la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá del progresista Partido por la Democracia (PPD) y la senadora por el Maule y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

El ex parlamentario y exlíder del centroizquierdista Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, no ha descartado abiertamente la posibilidad de enfrentar una quinta aventura presidencial (luego de 2009, 2013, 2017 y 2021) y ha manifestado extraoficialmente al Partido Radical su interés de representarlo.

En enero se difundió como alternativa presidencial el nombre del ex presidente y ex candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Aunque el ex mandatario ha dicho que no será candidato presidencial nuevamente, un grupo de militantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) mantiene la esperanza en que pueda cambiar de opinión.

No habrá ninguna igual, no habrá ninguna

Entre tantos nombres, ninguno ha concitado tantas expectativas, como el de la ex presidenta Michelle Bachelet, quien a pesar de su inicial negativa hasta el momento no ha dado a conocer su decisión definitiva. Marzo será el mes.

Faltan pocas semanas para que la directiva del Partido Socialista (PS) reuna con Bachelet. El encuentro previsto mantiene altas las expectativas; será la instancia que dejará en claro si la ex mandataria está o no dispuesta a competir una vez más para intentar llegar a La Moneda. “La presidenta sabe que el PS quisiera que ella sea nuestra candidata y que hemos respetado su decisión. Yo le hice saber, por mandato de la mesa, que si ella estuviera disponible, cuenta con el apoyo del partido”, declaró dijo esta mañana la presidenta del PS, Vodanovic.

Los otros partidos del oficialismo guardan vigilia a las definiciones que resulten de esa reunión. De la aceptación de Bachelet depende la permanencia de los planes de muchos de los aspirantes en llegar a las primarias. No pocas voces del FA reconocen que el nombre de Bachelet es capaz de aunar fuerzas y que, por lo tanto, los partidos podrían respaldarla a ella en lugar de privilegiar una carta propia. Incluso no se ha descartado la posibilidad de suspender las primarias.

Sin embargo, en las primarias no se compite necesariamente con la mira puesta en La Moneda, sino que es también un buen “trampolín” para la exposición de los nombres antes de las elecciones parlamentarias. Así, por ejemplo, Mirosevic (Partido Liberal) podría quedar mejor preparado para postular al Senado, en representación de la Región de Arica y Parinacota. Lo mismo Undurraga, quien, dicen en la DC - partido que no forma parte del oficialismo, pero que está considerado en las tratativas-, podría ser una carta para competir en la senatorial del Maule o de Valparaíso. O Jaime Mulet por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), diputado por Atacama, región que también escoge senadores este año.

En el Frente Amplio (FA) no descartan que puedan sumarse a la candidatura de la dos veces mandataria, pese que actualmente barajan nombres como el del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic y el del diputado Gonzalo Winter. La presidenta del FA, Constanza Martínez, sostuvo que “estamos trabajando en la definición de un proyecto y las bases de una futura candidatura, porque hemos definido como partido generar una primaria lo más amplia posible y presentar una candidatura propia que represente la voz del FA. Vemos en Michelle Bachelet un liderazgo fundamental para todo el sector. No obstante, nuestro partido ha fijado un comité central para mediados de marzo para poder dar la discusión en todos los escenarios posibles”.

La irrupción de Bachelet es un tema sensible para el PPD, en consideración de que ellos esperaban que Carolina Tohá pudiera convertirse en la abanderada del Socialismo Democrático. De hecho, la comisión política del partido emitió una declaración la semana pasada en que se instaba al PS a sumarse a ese esfuerzo. El resultado no fue el esperado: los socialistas lo consideraron un emplazamiento.

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana defendió una posible candidatura de Tohá, a pesar de que las encuestas no le son favorables . “Creemos que en estos tiempos la prioridad son las primarias. Si la presidenta Bachelet tomara una decisión distinta a la que hasta ahora ha manifestado, naturalmente habría que considerarlo”, concluyó Quintana.

Si bien la directiva del Partido Comunista (PC)no se ha pronunciado respecto a la candidatura de Bachelet, su presidente Lautaro Carmona, el año pasado, después de un almuerzo entre los líderes del sector y la ex presidenta, admitió que la proyección presidencial de Bachelet “es el deseo de muchos de nosotros” y justificó que su capacidad de congregación “es una virtud, tiene una capacidad de convocatoria que quedó demostrada”.

Respecto al Partido Radical, el nombre que asoma es el del ex ministro José Antonio Gómez. Aunque algunos del partido promueven la idea de que se le entregue un cupo para competir a Marco Enríquez-Ominami. Como sea, el presidente de los radicales, Leonardo Cubillos, expresó su posición “El Partido Radical tiene sus precandidaturas que deberán ser sometidas a decisión de la institucionalidad, pero claro está que tal situación estará marcada por el escenario político. Si la ex presidenta toma la decisión de presentarse, claramente marcará un hito (...), se podría convertir en un factor ordenador, ya que ello afectaría las aspiraciones de varias candidaturas, oficializadas o no”.

Primarias, sí

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa planteó que “a nosotros nos encantaría poder estar en una primaria con la ex presidente Bachelet. Creemos que sería una primaria muy bonita, que daría luces del país que queremos construir. Mirosevic, el candidato presidencial proclamado por ese partido sostuvo que ”Bachelet es un tremendo liderazgo, guardo gran admiración por ella. Pero una primaria es necesaria, por convicciones democráticas y también porque la derecha no tendrá“.

El diputado Jaime Mulet, candidato de la Federación Regionalista Verde Social, señaló que “una primaria con Bachelet es diferente a una sin ella. Sería interesante y enriquecedor para el país y para nuestro sector ver compitiendo a quienes representan muy bien a la izquierda chilena, como Bachelet, y a quienes, siendo progresistas, tenemos una mirada de un modelo de sociedad y del desarrollo con especial preocupación por la descentralización y la mirada verde, sin una interpretación marxista y dialéctica de la historia”.

El vicepresidente de la DC, Gianni Rivera reiteró que “nuestro Consejo Nacional acordó presentar un candidato presidencial para ir a una primaria de la centroizquierda”. En el partido el nombre que más fuertemente suena para convertirse en abanderado es su presidente, el diputado Undurraga.

Bachelet, quien en un encuentro sobre políticas públicas y democracia organizado por la Universidad de Chile comunico que el presidente Luiz InIgnacio Lula Da Silva Lula le sugirió que sea candidata en las elecciones presidenciales de noviembre, en su última candidatura presidencial del 2013, fue a primarias. En esa ocasión compitió contra Andrés Velasco (independiente), Claudio Orrego (en ese entonces militante DC) y José Antonio Gómez. Quien fuera dos veces presidenta de Chile y que mantiene en vilo al progresismo en espera de su respuesta, triunfó en esas primarias con el 73,07% de las preferencias.

