A 30 años del atentado a la AMIA, Milei participa del homenaje a las víctimas en medio de tensiones con Irán

Una fecha tan sensible como el 18 de julio no pasa desapercibida para ningún gobierno. Sin embargo, este año, la conmemoración de un nuevo aniversario del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelí Argentinas (AMIA) ocurrido en 1994, de la que participará Javier Milei, no será una más: se cumplen 30 años del ataque que dejó 85 víctimas fatales y una estela de impunidad que llega hasta el presente. Un número redondo, justo en momentos en que el alineamiento teológico del Presidente con el Estado de Israel comienza a cosechar sus primeras reacciones internacionales: ayer se conoció que el gobierno de Irán amenazó a La Libertad Avanza con hacerle “lamentar su enemistad” si no baja el tono de sus acusaciones.

Lo hizo a través de un duro editorial, publicado en Teheran Times, uno de sus medios más afines al gobierno de ese país, en el que se sostiene que “sin duda, Teherán no olvidará la política antiiraní de Buenos Aires” y que “el gobierno de Milei (...) pone en peligro los intereses nacionales de Argentina” con su condición de “títere” de Israel. Además, lamenta que, durante las tres décadas que transcurrieron desde el atentado a la AMIA, “ningún proceso de investigación técnica ha llegado a un resultado confiable por parte de la policía” y califica de “infundadas” las acusaciones argentinas de un involucramiento de Irán en el ataque.

Las inquietantes definiciones plasmadas en el órgano oficial de los Guardianes de la Revolución, una rama de las Fuerzas Armadas iraníes, tienen lugar en medio de las preocupaciones por la seguridad de Milei, tras el atentado al candidato estadounidense Donald Trump, que fueron deslizadas desde el entorno presidencial a elDiarioAR. “Se están tomando mayores cuidados porque hubo una información vinculada al tema hace un par de semanas”, sostuvieron en Casa Rosada, donde dieron a entender, sin mayores precisiones, que hubo una amenaza concreta contra la integridad del mandatario.

En el oficialismo creen que ese hecho puede haber estado relacionado a la decisión de declarar a Hamas como “organización terrorista”. Lo cierto es que, tras esa publicación, el grupo islamista palestino respondió y dijo que se trataba de “una decisión equivocada y sesgada” y lo llamó a Milei a “retractarse”.

“Terrorismo iraní”

El editorial del Teheran Times fue publicado un día después de que el Ministerio de Exteriores de Irán también calificara de infundadas las acusaciones de Argentina sobre la participación de ciudadanos iraníes en el atentado. Pero Milei hizo caso omiso a las advertencias que llegaran desde ese país y este miércoles pronunció un discurso de alto voltaje en el marco de una conferencia internacional sobre seguridad y antiterrorismo, organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, que se realizó en el Hotel Hilton.

“Mañana se cumplirán 30 años del atentado cobarde a la AMIA, a través del cual el terrorismo iraní se cobró la vida de 85 argentinos”, comenzó su exposición el Presidente, ante la atenta mirada tanto de su par uruguayo Luis Lacalle Pou, como del mandatario paraguayo Santiago Peña. “Nosotros hoy elegimos la palabra, no el silencio”, continuó Milei en referencia al reciente proyecto de ley para extender el juicio en ausencia enviado esta semana al Congreso que, según indicó, “permitirá juzgar a los dirigentes del régimen iraní” involucrados en el atentado. “Aunque quizás nunca puedan cumplir una sentencia, no podrán escapar a la condena eterna de una corte libre demuestre su culpabilidad ante el mundo entero”, sentenció.

En otro tramo de su discurso, Milei apuntó contra “la inacción” y la “ineptitud” de algunos sectores de la política y la Justicia, a la que acusó de no estar “al servicio de esclarecer lo que ocurrió, sino de manipular la realidad, oscurecer la verdad y enviar la causa al olvido”. “No venimos a hacer más de lo mismo, sino a plantear un quiebre de lo que hicieron los otros gobiernos respecto a la causa”, planteó el jefe de Estado, que no tuvo reparos en redoblar la apuesta en sus críticas a Irán, luego de que desde ese país se jactaran de “no apurarse” para “jugar en el tablero del enemigo, sino que, en el momento y la posición adecuados, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad”.

El viernes, la Oficina del Presidente subrayó en un anuncio los estrechos vínculos de Hamas con Irán, al que la justicia de Argentina culpa por los ataques a la AMIA y la Embajada israelí a través de su representante, Hezbollah. Los gestos de Milei en ese sentido fueron varios. El más resonante tuvo lugar el mes pasado, cuando no asistió a un encuentro que había organizado la canciller Diana Mondino con el embajador de Arabia Saudita, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri, en el Centro Rey Fahd, de Palermo. El desplante de Milei a los miembros del Consejo de Embajadores de los grupos árabe e islámico respondió, en realidad, a la presencia del encargado de negocios de Palestina, Riyad Alhalabi.

Alineamiento con Israel

En abril, el regreso anticipado de Milei a la Argentina tras el ataque de Irán a Israel y la convocatoria urgente a un “comité de crisis” dejaron en claro que el alineamiento geopolítico de La Libertad Avanza se explica más por lo moral que por los compromisos concretos con las demás naciones de Occidente. “Israel es un pueblo que ha logrado la conjunción entre lo espiritual y lo material. Y esa armonía entre lo espiritual y lo material genera progreso. Es muy importante entender el vínculo de la libertad con Israel”, llegó a sostener el Presidente durante una entrevista con el periodista norteamericano Ben Shapiro, en la que citó la Torá y calificó a Moisés como “el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos”.

El apoyo incondicional de Milei a Israel no es más que la expresión más extrema de la “nueva doctrina” en materia de política exterior que fuera anunciada por el Presidente en marzo, durante la visita al país de la generala estadounidense Laura Richardson. Es que en el posicionamiento de La Libertad Avanza no hay lugar para el impulso de algún tipo de solución pacífica al conflicto en medio oriente. Por el contrario, a partir de aquel comité de crisis conformado en abril, Milei redobló la apuesta y se comprometió ante el embajador israelí en la Argentina, Eyal Sela, a estar a disposición frente a cualquier recrudecimiento de la situación.

“No consideramos que el ponernos de frente a un problema que tiene el mundo nos haga un blanco o cambie la situación en un país que ya tuvo dos atentados”, sostuvo, por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni tras ser consultado por el potencial peligro para la seguridad del país que podría traer aparejado el acercamiento a Israel, con antecedentes como el de la AMIA o el de la Embajada de Israel, de 1992. A mediados de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por la falta de verdad histórica y justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, al tiempo que ordenó reformas estructurales en el uso de información de inteligencia en causas judiciales y el acceso a la documentación.

La sentencia de la CIDH representa un hito en la lucha por la justicia que Memoria Activa llevó adelante desde el atentado, ocurrido durante el gobierno de Carlos Menem. Algo que se suma a otro hecho de relevancia ocurrido hace dos meses, que fue la ratificación, por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, de que el encubrimiento del atentado fue una maniobra deliberada, ejecutada en las altas esferas del poder político. Sin embargo, las condenas impuestas fueron consideradas extremadamente bajas y desproporcionadas al daño causado. La decisión de revertir estas condenas recae ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PL/MG