Alberto Fernández busca en un acto de la Uocra mostrar respaldo sindical para pelear en 2023

En medio de la disputa abierta con Cristina Kirchner y una semana después de haber zigzagueado con su reelección durante su gira por Europa, Alberto Fernández espera recibir hoy un fuerte respaldo desde el sindicalismo a su gestión.

El escenario será montado por el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, en el predio que el gremio de la construcción tiene en Camino de Cintura, en Esteban Echeverría. Los organizadores esperan convocar a unas 20.000 afiliados para el mediodía, momento en que hablarán Martínez y el Presidente, únicos oradores, según supo elDiarioAR. Cerca suyo estarán el pleno del Gabinete nacional, así como figuras de la CGT, que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

El acto de la Uocra sobrevoló la reunión de Gabinete de ayer, y trascendió que el propio Juan Manzur le pidió a todos los ministros que asistan. La expectativa es grande en Balcarce 50, donde interpretan que podría servir como una suerte de “relanzamiento” de la gestión, comenzando a mostrar noticias positivas de cara al 2023.

Uno de los ejes del discurso de Fernández será remarcar la recuperación en términos de empleo que hubo luego de la pandemia. Pese a la alta inflación –el mes pasado dio 6% y el anterior 6,7%–, el Gobierno quiere mostrar otra cara de la economía: el Ministerio de Desarrollo Productivo registró que entre agosto de 2021 y febrero de 2022 hubo 119 mil personas que pasaron a ser asalariadas registradas en el sector privado, lo que representó una suba de 2%; un promedio de casi 20 mil nuevos empleos privados registrados mensuales. Otro de los datos que destacará el Presidente será el que se conoció ayer, de que la actividad económica acumula 6,1% de crecimiento en el año, aunque el ritmo se desaceleró en marzo.

“No es un acto en contra de nadie, ni se mete en ninguna interna política; es a favor de un Gobierno y de apoyo a la dirección de sus políticas comprometidas con la recuperación de la producción y del trabajo argentino”, aseguraron desde la Uocra, según consignó la agencia Télam.

Invitados y mensajes al kirchnerismo

Aunque no está planteado desde la organización, el acto en sí será un mensaje a Cristina Kirchner, con quien Fernández no se habla desde hace meses. La vice exige la salida de Martín Guzmán y está en contra de los deseos de reelección del Presidente, que cuando los dejó trascender la semana pasada en Madrid apenas tuvo eco: solo Aníbal Fernández lo respaldó. A su vez, muchos funcionarios están pidiendo que se salde de una vez por todas la discusión interna, a sabiendas de que los perjudica a todos de cara al 2023.

Ya en la previa Pablo Moyano –hijo de Hugo Moyano– respaldó enfáticamente al ministro de Economía, cuando aseguró el miércoles pasado que “no hay un plan de ajuste hacia los trabajadores”. En la misma nota periodística, sin embargo, el secretario adjunto de los camioneros le marcó la cancha a la Casa Rosada y exigió por la universalización de las asignaciones familiares.

Por su lado, el anfitrión Martínez cruzó discursivamente a la propia vicepresidenta a principios de mes, cuando celebró con un tuit el aumento del 60% conseguido por los bancarios, a cargo de Sergio Palazzo. “Yo no necesito que ningún político me venga a enseñar a cómo debo cerrar mis paritarias, ni indicarme qué porcentaje debo acordar. Yo firme el 62 por ciento y no precisó que nadie nos aplauda”, apuntó el constructor, durante un acto de la Organización Internacional del Trabajo junto a Claudio Moroni, otro de los funcionarios apuntados por el kirchnerismo.

Aunque el convite fue “para todos los que fueron electos en 2019”, Cristina no irá. Pero sí estará Wado de Pedro, el titular de la cartera de Interior y único referente de La Cámpora entre los funcionarios de mayor rango. Fue invitado y confirmó su presencia, confiaron desde el gremio a este medio. El mercedino profundiza así la ampliación de sus contactos con el sindicalismo: la semana pasada participó de un congreso de los gastronómicos y compartió elogios con Luis Barrionuevo.

Sin otras presencias del kirchnerismo –no se espera que esté Máximo Kirchner, quien hizo su propio acto sindical el 30 de abril al que no fueron convidados ni Martínez ni Fernández–, en el predio sindical ubicado al lado del de pasteleros y enfrente del de camioneros se espera la participación de gobernadores y otros referentes del oficialismo, así como intendentes peronistas del conurbano (no estará el jefe comunal local, Fernando Gray, que ayer estuvo con el Papa Francisco en Roma). Con la CGT apoyando explícitamente a Alberto Fernández en medio de la interna, la “foto final de familia” mostrará quiénes otros están del lado del Presidente.

