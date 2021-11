Alberto Fernández: "No nos han vencido, tenemos más ganas que nunca"

Cuando los resultados adversos de las elecciones legislativas del último domingo aún retumban en el seno del Frente de Todos, el peronismo se reunió este miércoles en la Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Militancia, a 49 años del regreso de Juan Domingo Perón de su exilio. El único orador fue el presidente Alberto Fernández, quien afirmó que se inicia una "segunda etapa" del Gobierno, que empezará "con toda la fuerza para levantar lo que haya que levantar en Argentina".

La clásica liturgia peronista se hizo presente para respaldar al Presidente

"Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y nosotros escuchamos ese mensaje; también oímos el mensaje de las elecciones del domingo; tengo muy en claro que hay mucho por hacer y hay muchos que están esperando que este Gobierno haga mucho más y lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad de hacerlo", expresó el Presidente, en Plaza de Mayo en el acto por el Día de la Militancia.

Minutos antes, el Jefe de Estado saludó a la Plaza colmada de personas por la fecha, que marcó el regreso del expresidente Juan Domingo Perón al país luego de 17 años de exilio, en medio de cánticos de apoyo al Gobierno nacional.

En este sentido, Fernández aseguró que "militar en política es un enorme acto de amor" y convocó a "estar unidos y traccionar todos para un mismo lado" para "dar inicio a esta segunda etapa de gobierno, en la que empecemos con toda nuestra fuerzas a levantar lo que hay que levantar en Argentina".

Fernández criticó a quienes antes de las elecciones legislativas vaticinaron un estallido en la Argentina o difundieron versiones desestabilizantes y les advirtió que los peronistas "demostramos una vez más", con la Plaza llena, que "no nos han vencido porque tenemos más ganas que nunca". "El Presidente que está acá es el que eligió el pueblo", dijo. Subrayó, además, que "el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido".

Por otro lado, el mandatario consideró necesario "trabajar con mucha firmeza" y "reconstruir las fuerzas de seguridad que, al servicio de la democracia, defiendan a los ciudadanos" y que "persigan a los delincuentes" para que luego sean sometidos a "un juicio bajo el sistema del estado de derecho".

También pidió alzar las voces "con las convicciones de siempre" y dijo que su mayor aspiración es que "en el 2023 los compañeros del Frente de Todos elijan" al que será el próximo candidato a Presidente.

Dardos a la oposición

El Presidente a "construir juntos este país" con sectores de la oposición que "no expresan odio ni boicotean", una línea de acción en la que a su juicio no figuran el ex presidente Mauricio Macri y el dirigente derechista Javier Milei.

"Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo, haciendo negocios y si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado", remarcó.

Economía: "Este año los sueldos van a ganarle a la inflación"

En otro tramo de su discurso, Alberto Fernández afirmó que "el primer objetivo" de su gobierno "es recuperar la economía de una vez y para siempre".

"Este año los sueldos van a ganarle a la inflación y no van a pagar impuesto a las ganancias", dijo, y aseguró y que van a "controlar a los formadores de precios" para cuidar el bolsillo de la gente.

El mandatario ratificó su compromiso para que "la economía funcione al 100 por ciento y el empleo formal resurja" y convocó a la dirigencia del Frente de Todos (FdT) discuta "de frente a la gente, que se abra, que pueda opinar y que encuentre una síntesis que permita avanzar" con las decisiones de gestión hacia adelante.

"Quiero que el tiempo que se inicia no sea un tiempo de silencio entre nosotros", agregó.

La liturgia peronista se hizo presente en Plaza de Mayo

Desde la mañana, los primeros grupos de militantes del FdT comenzaron a acercarse a la zona de la Plaza de Mayo, donde se encuentra emplazado el escenario central del acto que tiene como único orador al presidente Alberto Fernández y la presencia de gobernadores, legisladores, intendentes, gremialistas y referentes del peronismo.

Bajo la consigna "Todos unidos triunfaremos", militantes autoconvocados fueron los primeros en llegar al centro porteño, con banderas y carteles con consignas a favor del Gobierno, y esperaban el comienzo del acto, que está previsto para las 17.

El escenario fue montado este lunes frente a la Casa Rosada, junto al equipo de sonido y las pantallas led, y se dispusieron unas 700 sillas para los dirigentes.

Según informaron fuentes oficiales, el presidente Fernández ultimó este mediodía los detalles del discurso que pronunciará después de las 17 en la Plaza y se aguarda previamente la difusión de un documento de los partidos y organizaciones que adhieren a la convocatoria.

Desde el Obelisco, donde se concentraron en las primeras horas de la tarde, marcharon las columnas sindicales, en medio de complicaciones del tránsito. Las expresiones de la CGT y las dos CTA avanzaron por Diagonal Sur, encabezadas por gremios docentes y estatales de UPCN.

El cruce de la avenida Belgrano y Chacabuco fue ocupado por el sindicato de los mecánicos (SMATA), conducido por Ricardo Pignaneli, mientras a pocas cuadras avanzaban los camioneros que, con Pablo Moyano a la cabeza, ingresaron a la plaza por la avenida Julio A. Roca -Diagonal Sur-, como el resto de los gremios.

También por Belgrano a la altura de la Avenida 9 de Julio, marcharon trabajadores del sindicato de la UOCRA, liderado por Gerardo Martínez, con banderas amarillas.

Los movimientos sociales, como la columna de Barrios de Pie, liderada por Daniel Menéndez, la CCC y el Movimiento Evita, ingresaron a la plaza por la avenida de Mayo, con remeras que mostraban las figuras de Evita, Perón y pañuelos que representaban los que llevan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

También en los alrededores se podían ver a otras agrupaciones políticas como La Cámpora, en el sector cercano a la avenida Diagonal Norte, en un clima festivo, mientras sonaba música de trompetas de músicos callejeros y desde algunos parlantes se escuchaba la voz de la cantante de cumbia Gilda.

Los primeros en llegar, cerca de las 10, fueron los docentes nucleados en la UDA, el Sutep, la Federación de Docentes Universitarios, la Municipalidad de La Matanza, carteles con los nombres de los intendentes Mario Ishi (José C Paz); Fernando Espinosa (La Matanza) y Mayra Mendoza (Quilmes), entre otros.

Al pie del mástil principal de la Plaza de Mayo, frente a la puerta de la Casa Rosada, se montó un gran escenario con pantallas led y poderosas columnas de sonido que se replican en los laterales y a lo largo de la avenida de Mayo.

Frente al escenario se colocaron unas 500 sillas que serán ocupadas por invitados especiales cuando sea inminente el mensaje del Presidente.

El color de la jornada lo pusieron también los vendedores de choripán y bondiola, con sus puestos humeantes sobre todos los accesos y alrededores de la Plaza, pero también los vendedores ambulantes que ofrecen remeras partidarias, banderas y gaseosas.

Desde las primeras horas del mediodía se estacionaron sobre Rivadavia, Hipólito Yrigoyen y Bolívar grandes camiones de transmisión de televisión.

Entre los grandes pasacalles colocados en la Plaza sobresalió uno con la leyenda “Fuerza Alberto: patria si colonia no” y otro con los rostros de José de San Martín, Eva Perón, Juan Manuel de Rosas, Cristina Kirchner, Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano.

También hay carteles de La Bancaría, Sutep, Petroleros, “frentetodismo”, UOM, UOCRA y Camioneros mientras que entre los pasacalles de los movimientos sociales que se instalaron se puede observar a la UTEP, el Movimiento Evita, la CCC, Barrios de pie, Octubres, Miles, la organización Los Pibes, y el frente Darío Santillán.

En la avenida de Mayo, en uno de los costados del Cabildo, frente a la Catedral metropolitana, se colocaron baños químicos y dos camiones cisterna de Aysa con agua fresca. También se instalaron cuatro puestos de la Cruz Roja.

Desde las 14, las columnas de manifestantes ocuparon la Plaza de Mayo, así como también organizaciones sociales y políticas del kirchnerismo, en un movimiento incesante de trabajadores y familias, bajo un clima festivo y de entusiasmo.

En ese marco, una gruesa y muy ruidosa columna del Movimiento Evita ingresaba poco después de las 14 por la avenida Presidente Roque Saenz Peña (Diagonal Norte) rumbo a Plaza de Mayo.

Aquel 17 de noviembre

El 17 de noviembre de 1972, el general Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras 17 años de exilio, después del golpe de Estado que en 1955 lo había derrocado de la Presidencia. El peronismo recuerda esa fecha como un símbolo de la resistencia y la militancia, fortalecida por casi 18 años de proscripción.

Con respecto al tránsito en la zona del Obelisco y de Plaza de Mayo, el Gobierno porteño informó que "con el objetivo de mejorar la circulación de los vecinos" en esos puntos de la ciudad "se reforzarán los operativos para agilizar el tránsito" y además "habrá monitoreo constante para actualizar las aplicaciones en tiempo real".

Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, informaron que por la movilización está afectado el tránsito en el perímetro comprendido por avenida Belgrano, Leandro Alem y Paseo Colón, avenida Corrientes y avenida 9 de Julio desde las 14.

Por eso, la Ciudad sugirió a los conductores desviarse por la avenida San Juan hacia al sur y por la avenida Del Libertador hacia al norte.

El comunicado completo del comunicado "todos unidos triunfaremos", que firman el Partido Justicialista, la CGT, organizaciones peronistas y miembros del Frente de Todos

Este miércoles 17 de noviembre a las 15hs nos encontramos en la Plaza de Mayo para celebrar el día de la militancia.

Nuestro pueblo tuvo que enfrentar dos crisis: la del gobierno anterior que dejó condenadas a varias generaciones por una deuda irresponsable y la tragedia de una pandemia que, al día 99 de gestión de gobierno, destruyó las economías del mundo y regó de dolor cientos de miles de hogares argentinos.

Ahora se abre una nueva etapa para nuestro país: la de avanzar hacia un futuro mejor. Debemos transitar el camino que nos conduce hacia el crecimiento económico, la reactivación de la industria, la creación de empleo, la llegada de inversiones y la recuperación de los salarios. Un camino que cuide el bolsillo de las familias argentinas y de cada trabajador y trabajadora.

Los indicadores económicos respaldan el modelo productivo de la Argentina que cerrará el año con un crecimiento económico de alrededor de un 9%, con la producción industrial que se recupera incluso por encima del daño causado por la crisis económica y financiera de 2018 y 2019, con el fortalecimiento del poder adquisitivo y el congelamiento de precios que imposibilita que el esfuerzo de todos los argentinos y argentinas quede en manos de algunos pocos.

El futuro que tenemos por delante, tiene como ejes centrales la continuidad de la recuperación económica, el fortalecimiento de los salarios, la reducción de la inflación y la creación de empleo.

Acompañamos al gobierno para consolidar este crecimiento económico con redistribución equitativa e inclusión social y lo hacemos para que pueda cumplir y honrar el compromiso asumido con cada argentino y argentina. Las organizaciones firmantes respaldamos el contrato electoral basado en el trabajo, la industria nacional y la inclusión social.

Ahora sí: Vamos a avanzar con toda la fuerza de la unidad. Por eso, hoy celebramos el día de la militancia en la Plaza de Mayo, acompañando a nuestro gobierno. Y lo haremos con el sueño vigente de construir la grandeza de la Patria y con la convicción de que la unidad permitirá que la Argentina se ponga de pie y avance hacia un futuro mejor para todas y todos.

Los dirigentes políticos recordaron a Perón en las redes sociales

Funcionarios nacionales y gobernadores peronistas conmemoraron hoy, a través de las redes sociales, el Día de la Militancia con mensajes de agradecimientos a los militantes del Frente de Todos que participaron en las elecciones legislativas del domingo pasado.

Al cumplirse un nuevo aniversario del regreso del expresidente y líder del movimiento justicialista, Juan Domingo Perón, al país en 1972 tras casi 18 años de exilio, los dirigentes peronistas recordaron ese hecho significativo en la historia política argentina y expresaron el valor de la militancia, previo al acto que se realizará esta tarde en Plaza de Mayo, bajo la etiqueta "#DíaDeLaMilitancia en las redes sociales.

"El 17 de noviembre de 1972, el Movimiento Nacional Justicialista derrotó a 18 años de fusilamientos, persecución y proscripciones trayendo al General Juan Domingo Perón de regreso a la Patria. La voluntad de los militantes cambió la historia", publicó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

En ese marco, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, publicó en su cuenta de Twitter un fragmento del aterrizaje avión de Alitalia que trajo de regreso a Perón al aeropuerto de Ezeiza y luego se observa al expresidente emocionado.

El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro republicó el flyer de convocatoria de La Cámpora a la marcha en Plaza de Mayo y escribió: "Hoy nos volvemos a encontrar en Plaza de Mayo".

Para el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, la militancia "es un acto de compromiso, solidaridad y, sobre todo, de amor. Militamos, desde siempre, porque queremos una Patria más justa, libre y soberana" y añadió: "Hoy igual que ayer: creer, luchar, transformar y defender ¡Feliz día compañeros y compañeras!".

La militancia es un acto de compromiso, solidaridad y, sobre todo, de amor. Militamos, desde siempre, porque queremos una Patria más justa, libre y soberana.

Hoy igual que ayer: creer, luchar, transformar y defender✌🏼



En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, sostuvo: "¡Feliz día de la militancia! Hoy nos encontramos en Plaza de Mayo para festejar todas y todos juntos".

Por su parte, la titular de Migraciones, Florencia Carignano, señaló: "Feliz día a todos los que venimos militando por un país más justo, libre y soberano! Nos vemos en la plaza".

El senador porteño del Frente de Todos, Mariano Recalde, aseveró que "militar es hacer posible lo imposible. Feliz día, compañeros y compañeras. Sigamos compartiendo esta eterna caminata de perseguir sueños".

Militar es hacer posible lo imposible.



Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que "un militante entrega su alma, su corazón y su vida; la militancia es una forma de vida, y hay quienes todos los días ponen en cada acción el amor y el compromiso que sienten por este proyecto político".

Un militante entrega su alma, su corazón y su vida; la militancia es una forma de vida, y hay quienes todos los días ponen en cada acción el amor y el compromiso que sienten por este proyecto político.

El mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, manifestó: "Militar es involucrarse con ideas y convicción en transformar la realidad de uno, de todos, de todas" y agregó: "En este día de las militancias, mi abrazo a quienes nos acompañan en cada paso. La construcción de un presente y un futuro de oportunidades nos necesita más unidos que nunca".

Militar es involucrarse con ideas y convicción en transformar la realidad de uno, de todos, de todas.

En este día de las militancias, mi abrazo a quienes nos acompañan en cada paso.

A su turno, el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, expresó: "La militancia es la fuerza que nos va a permitir superar todos los obstáculos. Es el camino para hacer realidad ese futuro de igualdad, trabajo y educación que queremos las y los entrerrianos".

Sergio Ziliotto, el gobernador de La Pampa, escribió: "Quiero reconocer el compromiso y entrega que las y los militantes demuestran en cada circunstancia en la que el peronismo sale en defensa de los humildes y los trabajadores, con la justicia social como bandera".

Quiero reconocer el compromiso y entrega que las y los militantes demuestran en cada circunstancia en la que el peronismo sale en defensa de los humildes y los trabajadores, con la justicia social como bandera.



