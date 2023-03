Alberto Fernández: “No quiero que el candidato vuelva a ser puesto a dedo; quiero que lo ponga la gente”

El presidente Alberto Fernández les pidió esta noche a los argentinos que voten al Frente de Todos (FdT) y aseguró que su mayor aspiración no pasa por “ser reelecto” sino por garantizar la victoria de la coalición gobernante. “Lo único que le pido a los argentinos es que no voten a la oposición y que elijan a los candidatos del Frente de Todos que tiene que estar unidos. Bienvenidos que todos los que quieran ser candidatos se presenten en una PASO. El candidato lo tiene que poner la gente”.

Luego, sorprendió con una crítica a la forma en que llegó a encabezar la boleta del Frente de Todos en 2019: “Yo fui elegido a dedo y no quiero que vuelva a pasar eso. No quiero ni yo poner un candidato ni que nadie ponga un candidato, sino que lo ponga la gente”.

“Mi aspiración no es mi reelección, sino que gane el Frente de Todos. Las PASO son el único camino posible. Si Juan Grabois, Sergio Massa, Jorge Capitanich, Wado de Pedro, quieren ser candidatos, bienvenidos. No quiero que nadie ponga un candidato a dedo”, indicó en una entrevista con la señal C5N que se realizó en la Quinta de Olivos.

Además, consideró que “la unidad” del Frente de Todos “es absolutamente necesaria”, y aseguró que “no se puede negar la condición de liderazgo” de la vicepresidenta Cristina Fernández. “Cristina siempre puede ser candidata, es una dirigente excepcional. Puedo no estar de acuerdo con ella, tener diferencias, pero negarle su condición de dirigente política impactante es una zoncera”.

Al referirse a su mensaje en la Asamblea Legislativa, afirmó que buscó “romper un cerco mediático que tapa muchos logros” del Gobierno nacional, y consideró que haber ejercido la administración del país durante la pandemia fue “como andar en un pantano”. “No pudimos imponer nuestra lógica económica. La pandemia llegó en el día 99 de nuestro gobierno. Había entonces indicadores económicos muy buenos, pero tuvimos que cambiar la lógica. La pandemia nos cortó todo, pero hicimos lo correcto”.

“Hay un conflicto de intereses con la Corte Suprema. Yo mandé un proyecto de reforma de la Justicia que se aprobó en el Senado y luego durmió en Diputados. No es que no hice nada. La oposición mantiene a esta Justicia porque les asegura impunidad”, remarcó en una entrevista con C5N en la que fue consultado sobre el conflicto con el máximo tribunal del país.

Causas contra Cristina

También afirmó que las causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “son un disparate” y dijo que la exmandataria “es inocente” de las acusaciones que se le formulan.

El jefe de Estado reiteró que en su gobierno “se terminaron los operadores en la Justicia”, y consideró que algunos dirigentes de la oposición “se dicen republicanos y son fascistas”. Asimismo, agregó que la “inhabilitación es sinónimo de proscripción”, al referirse al fallo judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la obra pública en Santa Cruz. Con esa frase, equiparó las figuras de “inhabilitación perpetua” para ejercer cargos públicos que le impuso un tribunal a la vicepresidenta con el término de “proscripción” con que el Frente de Todos define la acción de la justicia.

📺"La condena tiene una pena accesoria y política que es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero lo que me preocupa es llamar la atención a los argentinos sobre la inocencia de @CFKArgentina". El presidente @alferdez en #MinutoFinal por @C5N. #AlbertoEnC5N pic.twitter.com/woVcx9kgHU — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) 4 de marzo de 2023

Inflación

El Presidente contó que conversó con varios mandatarios de la región “para enfrentar a nivel regional el flagelo de la inflación”. “La inflación es también un problema regional y hay que trabajar con otros países para corregirlo. En Argentina llegamos con 54 puntos heredados y enfrentamos la pandemia sin tomar créditos y tuvimos que emitir”, apuntó Fernández.

Oposición

Fernández consideró que “seguramente no todo es lo mismo” en la oposición, y calificó como “penosa” la actitud que tuvo el interbloque de Juntos por el Cambio durante el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa. Con respecto al diputado nacional Javier Milei, el Presidente consideró que “es un empleado de las multinacionales”. “No me quiero detener en este personaje, ¿pero quién le paga a Milei? Es un trabajador de las multinacionales y propone una libertad individualista. No quiero que los jóvenes se desencanten con él. Muchos de los que hablan de democracia y libertad no la respetan. Eso incluye a muchos dirigentes de JxC”, señaló el jefe de Estado.

Apagón de este miércoles

El mandatario manifestó “no tener dudas” sobre que el apagón ocurrido el miércoles tras su discurso ante la Asamblea Legislativa “fue un sabotaje”.

Narcotráfico en Rosario

Fernández no descartó hoy la posibilidad de que el Ejército pueda colaborar en los planes para “urbanizar” los barrios de Rosario en los que se afincan las bandas de narcotraficantes.

“Tenemos que urbanizar los barrios de Rosario y en eso tarea puede colaborar el Ejército, pero sin armas”, dijo en el Presidente en una entrevista con C5N en la que recordó que en Rosario “hay excomisarios presos por narcotráfico” y sostuvo que “en Santa Fe hay un crimen organizado que lleva décadas”.

“Lo que pasa en Rosario y en Santa Fe es algo muy serio, que es crimen organizado. Es un proceso de bandas que buscan copar una región, empiezan a enfrentarse con otras bandas, se empieza a relacionar con el poder, comprar comisarios, jueces y terminan viendo como eso se blanquea”, dijo el Presidente. Añadió que “el crimen organizado en Rosario lleva décadas”.

“Omar Perotti cambió cuatro ministros de seguridad. En Rosario cambiaron diez veces al jefe de policía. Gran parte de los delitos que se discuten, no están necesariamente relacionados al narcotráfico. Son crímenes que no van a la justicia federal. Uno de los problemas es la policía santafesina”, apuntó.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de un involucramiento de las Fuerzas Armadas en este asunto, el jefe de Estado respondió que “eso está prohibido por la ley de seguridad interna”.

“Tendría que cambiar la ley. Nosotros le vamos a pedir ayuda a las Fuerzas Armadas en un problema que (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin me planteó. Él me dijo que necesitaba que lo ayudemos a urbanizar los barrios, que al narcotráfico le complica la vida. El Ejército ahí sí puede ayudarnos. Es una suerte de auxilio social, como lo hizo en la pandemia”, señaló

“Son cosas que estamos viendo con Pablo, con Agustín Rossi. Lo estuve hablando con Aníbal (Fernández). Nosotros queremos ayudar, pero todos tienen que entender que en Santa Fe hay un problema muy profundo, que es que el crimen organizado se ha instalado. Es pensar el crimen como una empresa. Se enquistan en el poder para garantizar su impunidad”, completó.

