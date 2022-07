Alberto Fernández viaja a Mar del Plata en medio de la ola de rumores por cambios en el Gabinete

Alberto Fernández viaja este martes a Mar del Plata para inaugurar el hotel número 6 del complejo turístico de Chapadmalal, el cual permaneció cerrado por más de 15 años, en medio de rumores por cambios en el Gabinete y aún no se sabe si asistirá al acto por los 70 años de la muerte de Eva Perón.

“Vamos a inaugurar uno más de esos maravillosos edificios que Perón construyó para que la gente pueda disfrutar de sus vacaciones en el mar, que permitió que mucha gente del interior vea por primera vez de qué se trataba el mar”, había adelantado el viernes el primer mandatario. El acto está previsto para las 11.30 y participarán, además de Fernández, el ministro de Turismo, Matías Lammens, funcionarios nacionales, provinciales, municipales y trabajadores del complejo.

También se va mostrar el colectivo histórico de la Fundación Eva Perón, restaurado por uno de los trabajadores, que se incorporará al patrimonio del Museo Eva Perón de la Unidad Turística.

Durante la tarde de ayer ingresaron a la Casa Rosada el canciller, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi. Todos cercanos a Alberto Fernández para tener reuniones privadas. Y volvieron a aparecer algunos nuevos rumores de cambios en el Gabinete. La figura principal sigue siendo la del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien aparece como el nombre propio más trascendente para renovar la estructura de ministros. El lugar apuntado: la Jefatura de Gabinete, que hoy conduce Juan Manzur.

Pero Massa arribaría a Balcarce 50 solo si hay un plan de acción concreto y bien diseñado que tenga consenso dentro del Frente de Todos. Un programa político y una renovación de algunos ministerios que le permitan al Gobierno poder relanzarse después de la crisis política y económica que se sucedieron.

En la danza de posibles cambios aparece la posibilidad de que Santiago Cafiero ocupe la secretaria presidencial que hoy conduce Julio Vitobello y que Juan Manzur deje el primer piso de la Casa Rosada para ocupar la Cancillería. Son todos análisis, ninguna definición.

No es la primera vez que se analizan cambios en la cúpula del oficialismo, como no es la primera vez que no se concretan. El tema está sobre la mesa hace más de dos meses. Después de la corrida cambiaria y el desgaste de la crisis inflacionaria, la posibilidad de una rotación se reflotó.

NB