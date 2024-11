Quién es Alec Oxenford, el nuevo embajador argentino en EE.UU.

El empresario Alejandro Carlos Francisco Oxenford, nombrado nuevo embajador de la Argentina en los Estados Unidos, es conocido como Alec y ganó su fama en el mundo de los negocios en la primera oleada de las empresas puntocom.

Se recibió en Administración de Empresas en la UCA y completó sus estudios en Harvard con un MBA, a fines de los 90.

DeRemate.com está considerado como su primer gran éxito y se trata de una empresa que nació en 1999 como un sitio de subastas en línea.

Más tarde, Alec Oxenford, que sucede en el cargo de embajador a Gerardo Werthein, nombrado nuevo ministro de Relaciones Exteriores, le sumó otras startups como OLX, una empresa de venta online de autos, y LetGo, una app especializada en productos usados.

A los 55 años, el mundo de los negocios lo reconoce como al fundador de dos empresas que superaron la barrera de los US$1000 millones de valuación de mercado.

Siempre compitió con Marcos Galperin, aunque este terminó imponiéndose, al punto de que en 2005 Oxenford le vendió su empresa DeRemate a Mercado Libre en US$40 millones.

Entre las empresas y el arte

Oxenford fue criado en Argentina y vivió en los últimos años en Brasil. Como formación académica, se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Argentina e hizo un MBA (Master of Business Administration) en el Harvard Business School, de la Universidad de Harvard.

Es un coleccionista de arte, centrado en artistas argentinos como Liliana Porter, Eduardo Navarro, Carlos Huffmann y Martin Legon. Su colección incluye alrededor de 280 piezas. En 2013, se convirtió en el presidente de la Fundación arteBA, la organización sin fines de lucro que organiza la feria de arte arteBA, un evento latinoamericano.

Antes de su ascenso como joven emprendedor de la mano de OLX y LetGo, trabajó para Boston Consulting Group, y fue el CEO de DeRemate.com. La historia de la empresa está incluida en el libro Six Billion Shoppers: The Companies Winning the E-Commerce Boom de Peter Erisman. También fue cofundador de DineroMail.com, entre otras.