Tras el anuncio de dos días de paro, el Gobierno convocó a la Mesa del Salario Docente

Tras el anuncio de dos días de paro docente, el Ministerio de Capital Humano convocó para el lunes 24 a la Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado (SMDG), en un encuentro que se realizará a las 15 horas en la Secretaría de Trabajo.

Participarán los gremios docentes nacionales, el Consejo Federal de Educación (CFE), conformado por los ministros de Educación provinciales, y las asociaciones de escuelas privadas, que tendrán voz pero sin voto.

La reunión se enmarca en el diálogo abierto por las secretarías de Educación y Trabajo, en un contexto de negociación salarial para el sector.

A días del comienzo del ciclo lectivo, Los gremios del sector anunciaron este mediodía dos paros nacionales de 24 horas que afectarán a 12 provincias el próximo lunes 24 de febrero y el 5 de marzo. La medida, impulsada por los sindicatos docentes de la CGT, impactará en Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

En paralelo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) se encamina a anunciar su propia protesta nacional ante la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria docente.

El anuncio de las medidas de fuerza tuvo lugar en la sede de la CGT, en una conferencia de prensa encabezada por Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la central sindical y líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA). Lo acompañaron Sara García (AMET), Fabián Felman (CEA), y dirigentes cegetistas como Octavio Argüello (Camioneros), Julio Piumato (Judiciales), Argentino Geneiro (Gastronómicos) y Horacio Otero (UOM), entre otros.

“Al Gobierno le gusta más el conflicto que ponerse de acuerdo con los trabajadores”, dijo Romero, quien responsabilizó a la administración nacional por la falta de avances en la negociación salarial. “El salario inicial es de pobreza, está por debajo de la canasta básica total y es muy grave lo que está pasando en el sistema educativo argentino”, sostuvo.

El líder de UDA advirtió que el conflicto no se agotará en los paros programados si no hay respuestas oficiales: “Si no se genera un ámbito de diálogo, vamos a seguir con un plan de lucha durante todo el año”.

Además, desde la CGT alertaron sobre la crisis salarial en el sector educativo. Según sus datos, el salario mínimo docente permanece en $420.000 desde agosto del año pasado, cifra que ubica a los trabajadores del sector por debajo de la línea de indigencia.