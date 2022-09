Atentado a CFK: detuvieron a una amiga de Brenda Uliarte tras el análisis de los celulares

A partir de la información aportada por los equipos celulares secuestrados, surgieron elementos donde se pudo establecer que hubo otro intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner que fue abortado y que fue dado a conocer este lunes. Como resultado de los nuevos hallazgos, la policía detuvo a una mujer de la que aún no se conoce su identidad, vinculada a Brenda Uliarte, a quien se identificó como presunta cómplice tras el análisis del teléfono de la novia de Sabag Montiel, según confirmaron al elDiarioAR fuentes con acceso directo a la causa.

Detectan que hubo un intento anterior de atacar a Cristina Fernández

Horas antes, fuentes cercanas a la investigación habían detectado mediante cruce de llamados y mensajes que el pasado 27 de agosto los detenidos, Uliarte y Fernando Sabag Montiel, quien gatilló dos veces contra la ex presidenta, habían intentado concretar el atentado.

Además, en las últimas horas se conoció una amenaza de muerte contra Cristina Kirchner por parte de un llamado anónimo de una mujer al 9112, en el que dijo que iba a “matar” a la Vicepresidenta.

Asimismo, se realizaron tres nuevos allanamientos, dos en Provincia de Buenos Aires y uno en CABA, a los efectos de secuestrar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

De esta manera, la investigación que lidera la jueza María Eugenia Capuchetti busca profundizar el análisis de todo el material para determinar las participaciones y los distintos roles en la planificación del atentado contra la Vicepresidenta.

Por pedido de la magistrada y el fiscal Carlos Rívolo, los esfuerzos de los investigadores se centran en la reconstrucción de los días previos al atentado, con una observación pormenorizada de imágenes, comunicaciones y georeferenciación, para intentar establecer circuitos y recorridos, y posibles presencias reiteradas de terceros en torno al domicilio de Juncal y Uruguay, del barrio porteño de Recoleta.

Intentos anteriores

Una serie de mensajes extraídos del teléfono celular de Brenda Uliarte, imputada por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, permitieron a la justicia detectar que el mismo grupo de personas había intentado antes asesinar a la expresidenta.

La información surgió del celular de la propia novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que el 1 de septiembre intentó dispararle a Fernández de Kirchner en la cabeza cuando saludaba a los militantes que habían ido a manifestarle su apoyo en las inmediaciones de su casa, en el barrio porteño de Recoleta.

Fuentes de la investigación consultadas por elDiarioAR confirmaron que los mensajes dan cuenta de una intención de asesinar a CFK el 27 de agosto, durante la noche en la que la Vicepresidenta le habló a la militancia apostada en la zona de las calles Juncal y Uruguay, donde se emplaza el edificio donde vive la titular del Senado.

“No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido”, dice uno de los mensajes que recibió Uliarte de parte de Sabag Montiel.

“¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido”, sostiene otro mensaje detectado por la justicia.

En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: “No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba, pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.

La información coincide con la de un video publicado la semana pasada por el canal de noticias C5N donde se ve que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba camuflado entre los manifestantes como si fuera un vendedor de copos de nieve azucarada y logró acercarse a metros del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Amenaza de muerte al 911

La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió una amenaza de muerte por medio de un llamado al 911 y la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien investiga el intento de magnicidio del 1 de septiembre, pidió que se reforzara su custodia.

Frente a la solicitud de la magistrada, el Gobierno analiza la medida para garantizar la seguridad de la ex mandataria, según confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien este martes remarcó que “hay muchísima información por procesar” sobre el atentado perpetrado en la puerta de su domicilio.

“Ayer la llamé yo para contarle sobre este tema”, señaló el funcionario nacional respecto al llamado intimidatorio que recibió el sistema de emergencias 911 y que apuntaba hacia la titular del Senado.

Al ser consultado sobre cómo la notó a la ex mandataria, el integrante del Gabinete indicó: “Cristina es muy fuerte en estas cosas”.

Según informaron fuentes oficiales, una mujer de la ciudad de La Plata realizó un llamado este lunes por la tarde al 911 y aseguró que iba a matar a Cristina Kirchner.

En tanto, los expertos informáticos de la Policía Federal analizaban la llamada para tratar de localizar el punto exacto desde donde fue hecha y, de esa manera, identificar a su autora, que hasta ahora no se sabe quién es.

IG