Axel Kicillof sobre el conflicto con Nación por la seguridad: “Todavía no mandaron ninguno de esos seis mil gendarmes”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que polemizar con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, “no vale la pena”, tras el cruce por el envío de gendarmes, y se quejó porque todavía no llegó “ninguno”.

“No, no hay mucho que explicar. Lo primero que quiero decir, no hay que explicar porque todo esto que voy a decir es público. Primero, yo no voy a polemizar con el ministro Aníbal Fernández, creo que no vale la pena. Punto dos, nosotros venimos solicitando el envío de gendarmes, se acuerdan cuando había otra ministra que había designado el Presidente antes de Aníbal, bueno, y fue público, siempre requerimos, solicitamos casi te diría enfáticamente el envío de seis mil gendarmes a la PBA”, señaló Kicillof.

Esta semana se supo que el Ministerio de Seguridad mandará fuerzas federales a la Provincia y crearán cinco unidades con fuerzas federales en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda. Kicillof no fue informado de esa iniciativa: el gobernador le envió una carta al ministro Aníbal Fernández en la que le pidió que informe si había sido coordinada con alguna instancia de su gobierno. También reclamó que se le informe cuáles serán las funciones, responsabilidades y capacidades operativas de la unidades federales a crear en su territorio.

En declaraciones radiales, Kicillof dijo: “Se habló, hubo conversaciones, muchas, incluso con el Presidente por el envío de gendarmes, todavía no mandaron ninguno de esos seis mil. Seguimos dando vueltas con el tema, nosotros siempre solicitamos gendarmes y lo seguimos haciendo, sobre todo en vista de aquel Operativo Centinela, con seis mil gendarmes en la época que Cristina era presidenta, Sergio Berni viceministro de Seguridad de la Nación”.

“Creemos que es importante, pero acá quiero hacer una aclaración. Si los gendarmes tienen que ver con cuestiones del narcotráfico, la verdad que la Nación tiene la atribución vinculada al narcotráfico, no tiene que coordinar con nosotros estas operaciones vinculadas al narcotráfico o a perseguir al narcotráfico, envía los gendarmes, actúa, porque es una responsabilidad del gobierno nacional por ley. Las provincias tienen temas de narcomenudeo, no de narcotráfico, si hay Gendarmes por tema narcotráfico, que los desplieguen, y que hagan las tareas correspondientes, con la justicia federal, porque tampoco es un tema justicia provincial. No es un tema provincial”, aclaró el gobernador.

“Ahora, si son temas de seguridad ciudadana, si la idea es que haya un despliegue de gendarmes, para cuestión de seguridad ciudadana, evidentemente hay que coordinarlo con el Ministerio de Seguridad de la PBA, porque si llaman al 911 que es provincial, ¿cómo se le avisa a Gendarmería? ¿qué va a haber? ¿un Gendarme en una esquina y ahí nos íbamos a enterar?, si ahí teníamos otro operativo, provincial o municipal, no tiene sentido. Estamos pidiendo un despliegue, la coordinación y la verdad que no estamos para la polémica, para los resultados”, indicó.

Luego del cruce con el ministro de Seguridad por el pedido de información de Provincia, Kicillof explicó: “Lo que requerí es que me diga cuándo, dónde y cómo van a desplegar los gendarmes, si son para seguridad ciudadana tienen que coordinarlos razonablemente con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Nunca quise enfrascarme en ninguna polémica, me parece inútil. Lo que quiero es que haya resultados, hace tres años y pico estamos pujando por esto y nunca lo conseguimos”.

“Sí (enviamos una carta), además con qué finalidad, porque yo me entero la verdad por los diarios que tal día iban a haber tantas bases con tantos gendarmes. No quiere decir que no hubiera conversaciones, simplemente que si efectivamente tienen un plan, un diseño, también si no es para temas narcotráfico, que repito son federales y no tienen que hacer ninguna coordinación ni ninguna consulta, y bienvenidos si están en alguna operación de la justicia federal, con fuerzas federales, por tema de narcotráfico en nuestro territorio; pero si son para seguridad ciudadana indudablemente tenemos que coordinarlo con las fuerzas provinciales”, agregó.

Con información de NA