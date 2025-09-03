Axel Kicillof: “Si gana Milei profundiza la motosierra, pero hay una oportunidad con la boleta de Fuerza Patria”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes el cierre de Fuerza Patria en la Primera Sección Electoral e hizo un llamado a votar por la alianza del peronismo bonaerense el próximo 7 de septiembre para impedir que se profundice la “motosierra” del presidente Javier Milei en ese distrito.
“Si gana (Javier) Milei profundiza la motosierra, pero hay una oportunidad extraordinaria el 7 de septiembre con la boleta de Fuerza Patria”, aseguró el gobernador bonaerense durante el encuentro que se realizó en la localidad de San Martín y coincidió con la conmemoración del Día de la Industria.
En ese escenario, Kicillof sostuvo que es necesario “romper la apatía y la desmovilización” y hacer un llamado para que cada bonaerense “agarre la boleta y ejerza su derecho” para decirle al Gobierno que “hasta acá llegó” con “vender nuestra soberanía y destruir nuestra industria”.
Ante empresarios PyMEs y dirigentes sindicales, el mandatario provincial pidió defender la producción nacional y dijo que Milei tiene un “plan antiindustrial”.
Además, el gobernador rechazó las versiones respecto de que pueda haber turbulencia económica a raíz de una derrota libertaria. “Alguien decía que si Milei pierde va a haber un terremoto económico, pero más inestabilidad de mercado que la que generan los inútiles que manejan el ministerio de Economía y el Banco Central es imposible”, enfatizó Kicillof.
Durante el acto, que se llevó a cabo a cinco días de la elección provincial, también estuvo presente la vicegobernadora y candidata a diputada provincial Verónica Magario, quien comparó la actualidad argentina con la crisis del 2001 y destacó que la gestión del oficialismo bonaerense es el “contramodelo” de Milei.
“Creemos que hay un camino posible, porque todavía hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a cambiar la historia de este país. Se vuelve indispensable que el 7 de septiembre vayamos a votar. Nadie puede quedarse en casa”, consideró Magario.
En el evento, que se llevó adelante en el Centro Miguelete de San Martín, además tomó parte el ministro y candidato a senador bonaerense por la Primera Sección Gabriel Katopodis, quien calificó de “estafa” al gobierno de Milei y pidió que el 7 de septiembre el pueblo “vuelva a poner en orden las prioridades”.
“El próximo domingo se decide entre los que estamos a favor de la industria nacional y los que están a favor de la timba financiera”, cerró Katopodis durante su intervención.
Estuvieron presentes la candidata a senadora bonaerense Malena Galmarini; el ministro de Producción bonaerense Augusto Costa y el de Trabajo, Walter Correa; el intendente local, Fernando Moreira y el referente del Frente Renovador Sergio Massa.
