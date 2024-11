Con Brenda Uliarte en la sala, declaró Agustina Díaz en el juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

La testigo Agustina Díaz declaró hoy que la noche del intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su amiga y ahora acusada Brenda Uliarte le escribió para contarle lo ocurrido y posteó en una red social su intención de “casarse” con el hombre que lo hizo.

“El 1° de septiembre de 2022 ella puso un estado de que se iba a casar con el hombre que haya hecho lo que hizo”, explicó Díaz al presentarse como testigo ante el Tribunal Oral Federal 6 que juzga a los acusados del intento de asesinato, los detenidos Fernando Sabag Montiel, Uliarte y Gabriel Carrizo y, al ser consultada, sobre si Uliarte se refería a Sabag Montiel, Díaz respondió “supongo que sí”.

“Decía que, aparentemente, alguien tuvo huevos como para poder hacer eso y esa persona iba a tener por siempre su corazón”, añadió la testigo, quien estuvo detenida en la causa a raíz de los mensajes que intercambió con Uliarte los días posteriores al intento de asesinato, pero luego fue sobreseída.

En relación a por qué estaba agendada como contacto de Uliarte como “amor de mi vida”, manifestó: “Así nos decíamos a veces”.

“A mí la política no me interesa y que me hablen de política es un poco molesto para mí”, explicó sobre cómo le respondía a los mensajes de WhatsApp donde Uliarte se refería al tema.

Sobre su por entonces “amiga íntima” como la definió, Díaz dijo que Uliarte “era una persona muy manipuladora y manipulable, a la vez que suele mentir mucho a su favor, pero, dentro de todo, también es una persona frágil” y que la afectó mucho la muerte de un hijo recién nacido durante la pandemia.

Uliarte, quien estaba presente en el subsuelo de los tribunales federales de Retiro, comenzó a llorar y la presidenta del Tribunal Oral Federal 6 Sabrina Namer la autorizó a retirarse de la sala de audiencias, tras lo cual Díaz comenzó a contar los motivos de la muerte de un hijo pequeño de Uliarte durante la pandemia, a un mes de nacido.

Díaz, ex compañera de colegio secundario de Uliarte, tenía previsto presentarse a declarar el 2 de septiembre pasado, pero se suspendió y se reprogramó para la audiencia de hoy.

Sobre sus intercambios de mensajes con Uliarte, Diaz indicó que “le gustaba el chisme” y por eso le preguntaba por ejemplo por qué Sabag Montiel falló el tiro. “Sólo quiero irme a mi casa”, respondió cuando se le preguntó si tenía algo más para agregar.

Al hablar de Sabag Montiel contó que su amiga se lo presentó como “Nando”, que se quejaba de su vida sexual y que la noche del intento de asesinato, alrededor de las 22:00, la llamó para contarle y dijo: “Algo me decía que no la atienda, así que no lo hice”.

“Ella me había contado que habían intentado matar a la ex vicepresidenta, al día siguiente borré el chat porque por alguna razón me dio miedo y después guardé el chip y me acordé que tenía toda la copia en la nube”, detalló.

Sobre qué quiso decir cuándo “habló de pegarle un tiro a la vieja chorra”, en un chat con Uliarte, Diaz se justificó: “Lo decía por el tema de todo lo que había pasado, si bien a mi no me interesa la política, siempre estaba en los medios que Cristina robaba, cosas así, por eso fue que lo dije, por mi propia ignorancia”.