Bullrich defendió a Milei por el escándalo $LIBRA y acusó a la oposición de “intentar bajar al Presidente”

Cerca de 40.000 usuarios perdieron millones de dólares tras la recomendación del presidente. La oposición impulsa un juicio político.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este sábado a Javier Milei tras la sugerencia que publicó en redes sociales de invertir en el token $LIBRA, y consideró que “el Presidente no es el Estado” y tiene “libertad de expresión”.

La funcionaria nacional lanzó críticas a la oposición y dijo que “lo que pasó anoche fue una bomba atómica para intentar bajar al Presidente”.

El viernes por la noche, el Presidente alentó a usuarios en redes sociales a invertir en un token llamado $LIBRA. Cerca de 40.000 personas perdieron millones de dólares en pocas horas. Cerca de la 1 de la madrugada, el Presidente borró la publicación, aduciendo que no estaba “interiorizado de los pormenores del proyecto”.

Un diputado socialista y los bloques de Unión por la Patria en las dos Cámaras anunciaron que avanzarían en un pedido de juicio político contra Milei.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich dijo que el hecho “fue una bomba atómica para intentar bajar al presidente de un hondazo, una cosa increíble, pedir juicio político por un tuit”.

Sobre la polémica, señaló: “El Presidente consideró que había ciertos inversores que le hacían bien al país y sacó un tuit. Ese tuit tuvo solo la intención de mostrar cómo se podían financiar empresas o pequeños inversores, después cada uno toma su decisión”.

Bullrich destacó que la empresa promocionada por Milei en sus redes sociales “trabajó anteriormente con la Ciudad de Buenos Aires”. “No es una empresa que salió de la nada, estaba en una feria”. Añadió que el Presidente dio de baja las publicaciones en redes sociales “porque por cada cosa que [hace], intentan un conflicto, piden un juicio político e intentan desviarnos del camino, pero no nos vamos a desviar del camino”.

“El Presidente tiene la libertad de expresión de plantear las cosas que él considera. Si va a inaugurar una empresa, no le está diciendo a todo el mundo ‘compren este auto’, si es una empresa automotriz. Va apoyar emprendimientos”, aseguró Bullrich. En tanto, cuestionó a la oposición por “la intención de golpear al Presidente”, y afirmó que “da marcha atrás no porque quiera dar marcha atrás, sino para no darle de comer a esta gente”.

“No creo que el Presidente haya actuado sin conocer el tema”, subrayó, al ser consultada sobre si Milei no sabía de qué se trataba la empresa.

Además, consideró: “Acá la lógica política de la oposición es que el Presidente es el Estado. Este Presidente no es el Estado, es el Presidente de la Nación, es un gobierno, no es el Estado, y lo que hacen es inmediatamente pegar”.

FI con información de Noticias Argentinas