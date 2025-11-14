Bullrich visitó a Villarruel en el Senado y se marcaron la cancha: no hubo foto conjunta

Patricia Bullrich visitó a Victoria Villarruel en su despacho del Senado y ambas espadas políticas se marcaron la cancha en la previa a la relación que tendrán desde el 10 de diciembre próximo. La flamante jefa del bloque libertario en la Cámara alta le llevó el mensaje de quién será la voz de la Casa Rosada en el Palacio Legislativo para que avancen las leyes que el Gobierno impulsa en el segundo tramo de la gestión.

“Se mostró colaborativa”, dijo la aún ministra de Seguridad a la salida de la reunión y en diálogo con la prensa. Villarruel rápidamente caminó el pasillo que separa su ofcina de la sala de acreditados en el Senado para también dar su versión: explicitó que su intención es la de “no obstaculizar” ningún tratamiento legislativo, pero sí remarcó que su rol institucional es abrir el diálogo con todos los espacios políticos.

Bullrich y Villarruel convivirán al menos los próximos dos años en el marco de una tensión abierta por la falta total de contacto entre la vice y Javier Milei. La funcionaria se hará cargo de un bloque de 20 senadores -ahora tiene 6- y tendrá la misión de encabezar las negociaciones con la oposición aliada al Gobierno para avanzar, en el corto plazo, en el Presupuesto 2026 y las reformas impositiva y laboral.

Incluso Bullrich empezará a negociar con el peronismo, que tiene una referencia fuerte con Cristina Kirchner a través de José Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria. Es que si finalmente el Gobierno busca completar las vacantes que hay en la Corte Suprema y en el 40% de los juzgados federales, necesitará del PJ para alcanzar los dos tercios de los votos.

Villarruel justamente supo construir una relación de cierta confianza con Mayans. “A mí me gusta trabajar en un clima donde todos nos sintamos cómodos, a eso voy a apuntar con las nuevas incorporaciones, vamos a colaborar para que todos se sientan cómodos, no es mi función discutir la representatividad de los senadores”, dijo la vice hablando sobre el arribo de la nueva jefa del bloque oficialista.

Y agregó: “Le quise comentar cómo es el manejo de la cámara, no tengo facultades para interrumpir el ejercicio parlamentario. Le quise hacer la aclaración para que lo tenga presente, mis facultades apuntan a que se garanticen la independencia de poderes”. Pese a las expresiones de un diálogo cordial, no hubo finalmente foto entre Villarruel y Bullrich.

MC