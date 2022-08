Para Cabandié, los incendios en el Delta del Paraná son consecuencia de la “avaricia del sector productivo”

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien recorrió y sobrevoló la zona del delta del Paraná afectada por los incendios, sostuvo que “varias cuestiones” hacen a la problemática, la cual está “principalmente está atravesada por factores climáticos, pero también por factores productivos”.

Sobre los factores climáticos, Cabandié remarcó “el incremento de la temperatura global, que aumentó en comparación con 10, 15, 20, o 30 años atrás”, y enfatizó que “no hay que descartar otros factores que inciden como la sequía y la bajante de la cuenca hídrica del Paraná que tiene tres años consecutivos”.

El ministro, que sobrevoló este viernes la zona, evaluó que es necesario remontarse “al año 94 cuando Argentina toma el modelo sojero y empieza a capitalizar cada vez más el monocultivo”, por lo que “en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, la soja expulsó al ganado del continente a las islas del Delta del Paraná”.

“Estamos hablando de dos millones de hectáreas, principalmente de Entre Ríos”, dijo Cabandié y agregó que “lo que sucede es que la avaricia del sector productivo. En vez de esperar que se renueven naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo para el ganado, queman pajonales, pasturas para renovarlas antes de las lluvias de primavera y esto es lo que estamos viviendo hoy”.

Y subrayó: “Esta es la razón principal, hay algo vinculado también a proyectos inmobiliarios, quemar para preparar la tierra, un cambio de suelo con futuro de proyectos inmobiliarios, pero el 90% es quema de pajonales para extender la superficie de pastura del ganado”.

Consideró también que están “muy lejos de discutir el modelo productivo que es dañino por varias cuestiones”. “Acá hay culpables, hay 100 o menos delincuentes que están perjudicando a 5 millones de personas. Entonces, si queremos analizar esta problemática desde la perspectiva ambiental, háganlo, pero esto es un tema productivo, tiene consecuencias ambientales pero las razones de por qué tenemos estos fuegos, es un tema productivo”, señaló.

Sobrevolé las zonas afectadas por los incendios en el Delta del Paraná y me reuní con los técnicos y brigadistas que trabajan en el lugar. pic.twitter.com/PQf6XK1TIL — Juan Cabandié (@juancabandie) 19 de agosto de 2022

Cabandié, acompañado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y el director del SNMF, Alberto Seufferheld, sobrevoló este viernes la zona afectada y recorrió la base operativa de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, donde se emplaza el Comando de Operaciones de Emergencias (COE) y que es uno de los puntos estratégicos desde donde se organiza el combate de los incendios de pastizales.

En declaraciones radiales realizadas esta mañana, el ministro también afirmó que “nadie duda que el sector agropecuario es estratégico, la idea no es estigmatizar o generar un encono, pero no pueden hacer lo que están haciendo”. “Le pedimos a la fiscalía y al juez una medida ejemplificadora” y “le planteamos a la justicia que en dos años no hicieron nada”, dijo en declaraciones a Radio con Vos.

“Son 2 millones de hectáreas, no hay población y el sector ganadero lo que hace es quemar pajonales”, aseguró y continuó que “las geolocalizaciones están presentadas y hay distintas firmas de familias poderosas”. “Podrían invertir en pasturas pero lo que están haciendo es optimizar sus recursos a costa de los ecosistemas”, afirmó.

“La Constitución del 94 dice que son las provincias las responsables y que tienen que llamar a la Nación cuando se encuentren desbordadas”, indicó.

