El campo, por un “cambio de rumbo” y contra “la voracidad fiscal”

Con buen acatamiento, pero con menos fuerza que en otros tiempos, las entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace llevaron a cabo un lock out con jornada de protesta. Se trató de un cese de comercialización de granos y hacienda, a través del cual reclamaron la normalización del abastecimiento de gasoil y que “la política recupere la estabilidad macroeconómica”.

Los integrantes de la Mesa de Enlace son la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales (CRA), la Federación Agraria y Coninagro. Si bien la medida fue convocada por las cuatro partes, en la Federación Agraria se ven los hilos de la interna. Desde Coninagro hubo también un amague de marcha atrás, tras la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Además, el Consejo Agroindustrial Argentino no fue parte de la protesta.

El acto central fue en Gualeguaychú, donde los principales referentes de las entidades convocantes leyeron un comunicado. En el mismo, reclamaron al Gobierno “un cambio de rumbo”, que incluye “decirle basta a la voracidad fiscal” y “el intervencionismo estatal, arbitrario y discrecional, que hace pagar a los productores toda esta tragedia, dejando en funcionarios para definir a quiénes, cuánto y cómo distribuir la plata que sacan”.

“Exigimos reglas de juego claras, previsibilidad para poder seguir siendo uno de los sectores más dinámicos de la República y que con nuestro esfuerzo podemos salir todos juntos de la crisis en que se encuentra nuestra querida Argentina”, concluyó el escrito.

Durante la asamblea anterior a la lectura del documento, el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, expresó: “Esto permite renovar las esperanzas. Estamos llegando realmente a la conclusión de que el problema es mucho más que económico; es político y moral. Lo que realmente quieren es que nos dividamos y la necesidad que tenemos es estar cada vez más unidos”.

“Con este documento pensamos que les decimos a todos que el sector es la solución, pero no tenemos todas las herramientas para solucionar los problemas. Las herramientas las tienen los políticos. Todos avizoramos un Gobierno que trabaja para sus propios intereses, más preocupado por las lapiceras y por perseguir jueces, que buscar las medidas necesarias para llevarle bienestar a la gente”, completó.

La reacción del Gobierno y el apoyo de JxC

El jefe de Gabinete Juan Manzur, fiel a su estilo madrugador, fue el primero de los funcionarios en expresarse durante la jornada. “No estamos de acuerdo con esta protesta. No conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones. Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil, pero trabajamos para solucionarlas”.

Manzur aseguró que la idea del Gobierno “es seguir trabajando y el diálogo siempre está abierto porque el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, está en una interacción permanente”. En el mismo sentido, se expresó más tarde la vocera presidencial Gabriela Cerruti.

El propio Domínguez había dicho el martes que “este es un momento de cooperación” y que “la confrontación paraliza”, en relación a la protesta convocada para mañana por la Mesa de Enlace.

Por su parte, dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos la senadora Carolina Losada, los diputados Diego Santilli y Rogelio Frigerio y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresaron su adhesión a la medida de la dirigencia rural y se hicieron presentes en Gualeguaychú.

En los puntos de concentración, se distribuyeron panfletos con un documento confeccionado por las entidades, que pide a la política recuperar “la estabilidad macroeconómica” y plantea la necesidad de que se normalice el abastecimiento de gasoil y la compra de fertilizantes, entre otras cuestiones.

La jornada se llevó a cabo en diferentes puntos del país, que incluyeron Chaco, Mendoza, Santa Fe, Formosa, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa, con buen acatamiento.

Una de las postales del día fue la del Mercado Agroganadero de Cañuelas, que suele estar repleto de animales, amaneció este miércoles prácticamente vacío. Entraron apenas unas 200 cabezas, transportadas en 8 camiones.

A través de fotos y videos, productores de distintas organizaciones locales mostraron sus adhesiones, que fueron replicadas en las redes sociales de las entidades convocantes.

En esas imágenes se repiten los camiones y camionetas al costado del camino, así como las banderas argentinas. La imagen más impactante fue tal vez la de la caravana de autos rumbo al acto central de Gualeguaychú.

Miradas llamativas

La protesta no fue hegemónica entre los grandes jugadores del sector agrario y quizás allí perdió fuerza. Hubo miradas que le bajaron el precio a la medida y otras directamente críticas. Desde la cuenta oficial de Twitter de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), se encargaron de remarcar que “mejora el acceso al gasoil para el transporte de cargas”.

“Aunque en 23 distritos se siguen registrando dificultades de distinta magnitud, en el mapa actual sólo dos provincias aparecen en rojo (Entre Ríos y Buenos Aires), 8 en naranja, 13 en amarillo y una en verde (T. del Fuego)”, reportaron con una imagen adjunta de un mapa político de Argentina, que a su vez detallaba los niveles de abastecimiento de gasoil en cada provincia.

Si bien solo Tierra del Fuego figura “sin problema de abastecimiento”, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, CABA tienen apenas “leves demoras”. En tanto, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Formosa y Misiones sufren “demoras y sobrecostos”. Finalmente, Buenos Aires y Entre Ríos tienen “nulo o muy bajo suministro”.

Cabe recordar que hace menos de un mes distintas cámaras de transporte realizaron un fuerte paro en muchos puntos del país, debido a los precios y el desabastecimiento de gasoil.

Otra mirada que llamó la atención fue la de Antonio Aracre, CEO de Syngenta, una de las principales proveedoras de insumos agrícolas. “La realidad es que el país está atravesando una situación complicada y, en forma relativa, no podemos decir que el campo sea el sector que la esté pasando peor”, afirmó Aracre en diálogo con FM Urbana Play. El empresario cuestionó también la críticas de la Mesa de Enlace a la ministra de Economía, Silvina Batakis, respecto al revalúo inmobiliario. “Por más que a todos nos resulte antipático pagar impuestos, la verdad es que, en algunos casos, es bastante ridículo el valor sobre el cual se tributa. No me parece tan mal actualizar ese valor”, afirmó.

De todas formas, Aracre ve también que hubo distintos factores que generaron un caldo de cultivo que derivó en el lock out. “Cuando se ve el punto de vista del productor, con la carga impositiva, (sobre todo, de algunos cultivos), el desdoblamiento cambiario que sienten que los perjudica, la falta de gasoil y el paro de transporte; todo eso ha generado un caldo de cultivo como para que el productor quiera expresar su disconformidad”, opinó.

Otra voz disidente dentro de los grandes jugadores del campo se había escuchado el martes. Eduardo Buzzi, expresidente de la Federación Agraria que supo formar parte de la Mesa de Enlace, apuntó en diálogo con FM La Patriada: “No está claro qué piden. Es una protesta que tiene más que ver con la oposición política que con los reclamos que el campo le pide al Gobierno para mejorar sus condiciones”.

En el mismo sentido, se expresó el actual director de la Federación, Pedro Peretti. “Es difícil encontrar otro momento de bonanza como este; el paro es estrictamente político, es un paro desestabilizante, es absolutamente golpista, no tiene ninguna explicación este paro, ni los anteriores”, afirmó Peretti.

Aseguró que también en protestas anteriores “se les buscaba un pretexto gremial, pero eran paros políticos porque estaban diseñados de acuerdo a la estrategia electoral de Cambiemos, que es donde juega la Mesa de Enlace”.