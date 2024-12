Desde La Cámpora a piqueteros, reclamaron contra el Gobierno y regalaron pan dulce en Plaza de Mayo

La Cámpora está llevando a cabo una campaña con actividades solidarias en todo el país para esta Navidad con el fin de “estar cerca de los que la están pasando mal”. Asimismo, la organización kirchnerista indicó que esta iniciativa está abierta para quienes quieran colaborar y que aún se reciben donaciones de alimentos y juguetes. Se entregará comida navideña los días 23 y 24, en barrios populares, “para que a ninguna familia le falte un plato para compartir la Nochebuena”.

“Les pido que estas fiestas estemos lo más cerca de aquellos que la están pasando mal, de los que les cuesta llegar a fin de mes, de los que están solos y solas. Seamos solidarios en esta Navidad y demos la batalla para derrotar los conceptos de este gobierno, siendo mejores personas, sin ser crueles, siendo solidarios con el que tenemos al lado”, expresó Máximo Kirchner, uno de los máximos referentes de la organización.

En la misma línea, apuntó contra el Gobierno nacional “que habla de Dios, Patria y familia mientras se ocupan de destruir los lazos más profundos” de los ciudadanos de este país. Además, indicó que “este plan económico destruye a las familias” y que, por un lado, los niños y jóvenes “comen en los comedores, y que sus padres y madres lo hacen ”donde pueden“.

Paralelamente, la secretaria general de la organización, Lucía Cámpora, aseguró que “este gobierno no solo golpea a las familias argentinas con los tarifazos, el desempleo y el recorte a los jubilados sino que reproduce un sentido de la crueldad, la violencia y el individualismo”. “Queremos que cada argentino pueda compartir una navidad en familia y nos organizamos solidariamente para que no convenzan a nadie de que no lo merece”, manifestó.

Durante todo el mes de diciembre, La Cámpora recibió donaciones de alimentos no perecederos en las unidades básicas, mientras que, simultáneamente, organizó una colecta de juguetes en todas las provincias. Desde la agrupación señalaron que continuarán acercándose a las unidades básicas de la organización en todo el país “para ayudar a que sus vecinas y vecinos puedan pasar una Navidad en familia, con juguetes para las niñas y niños, y un plato de comida en la mesa”.

En tanto, desde la organización social Barrios de Pie se entregó hoy pan dulce a familias en situación de pobreza. La acción se inició a las 10:30 en Plaza de Mayo con el fin de que las familias “puedan compartir una navidad digna”.

“En un país donde más de la mitad de la población es pobre y los niveles de inseguridad alimentaria en los barrios populares son muy altos, muchas familias pasarán unas fiestas sin nada para compartir. Frente al plan de miseria planificada del gobierno nacional, las organizaciones sociales nos organizamos para que todas las familias de los barrios populares tengan una navidad en paz”, señalaron.

