El capítulo económico-fiscal traba la negociación por la ley ómnibus y complica a Milei

–¿Vas a la reunión económica?

–Sí, sí. ¿Vos?

–No.

–¡Uh, qué suerte!

El poco entusiasta diálogo entre dos diputados opositores en la puerta de la presidencia de la Cámara baja marcó el tono con la que este martes cerró la mesa de negociación que habilitó el Gobierno para “corregir” la ley ómnibus. La discusión entre el oficialismo y la oposición en el capítulo económico-fiscal, el que más le importa al presidente Javier Milei, quedó trabada anoche, al final de una larga jornada de discusiones en el Congreso, paralelas a las audiencias públicas en el plenario de comisiones que trata la ley Bases.

Legisladores de los bloques aliados del PRO, la UCR y los federales de Miguel Pichetto se llevaron las manos vacías de una cumbre en el despacho de Martín Menem con un grupo de funcionarios de segundas líneas del Ejecutivo. Los opositores insistieron en condicionar su apoyo a la norma en tres puntos: que haya garantías de que los jubilados no van a perder contra inflación (el proyecto eroga el actual cálculo y deja la cuestión previsional a discreción del Presidente); que no se quite la autorización del Congreso para que el Gobierno tome deuda externa, y que se eliminen las retenciones que el texto aumenta para las economías regionales.

Los funcionarios se limitaron a tomar nota de esos ítems para trasladarlos a la Casa Rosada. Ninguno de ellos tenía peso propio como para decidir quitarlo del extenso articulado.

“Estamos trabados”, aseguró una de las espadas opositoras en un parate de la reunión, mientras se apuraba para atravesar uno de los pasillos parlamentarios. “Se están discutiendo puntos por puntos”, dijeron del lado de los libertarios, en una intención de bajar la espuma.

“Están receptando que la fórmula como está hoy perjudica a los jubilados, pero ellos dicen que las fórmulas nunca sirven. Definen que no haya fórmula porque termina siendo injusta o inviable fiscalmente”, explicó sobre los términos de la reunión un diputado del ex interbloque de Juntos por el Cambio. “Nosotros planteamos que el ajuste sea por ajuste por inflación”, señaló sobre la propuesta opositora.

La oposición aliada, sobre todo la UCR y Hacemos Coalición Federal, ya avisó que si no hay cambios estructurales como son las jubilaciones, no acompañarán ni siquiera el dictamen. La Libertad Avanza necesita su apoyo tanto para sacar despacho como para votarla en el recinto. A su intransigencia se suma su apuro: al lado de Menem siguen afirmando la posibilidad de votar la media sanción el próximo fin de semana. “Por mí votaría hoy mismo”, le dijo Menem a los suyos. “Con una ley de 600 artículos vamos a estar votando tres días”, aseguró un diputado opositor que ya pidió que haya capítulos enteros que se saquen.

La mesa de negociación sobre el temario económico contó por el lado del Gobierno con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Pero hubo también otros nombres como el economista Martín Vauthier, muy cercano al ministro Luis Caputo; Martín Fariña, del equipo de Federico Sturzenegger, quien sigue sin asumir responsabilidades públicas, y fuentes oficiales mencionaron también al abogado Liban Kusa, que estuvo a punto de asumir en la AFIP. Fueron secundados por Oscar Zago, jefe del bloque de LLA, y José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto. Menem pivoteó toda la jornada entre las reuniones y llamados telefónicos, siempre acompañado por su primo y asesor principal, Lule Menem.

Por el lado opositor se los vio ingresar al salón de Honor de la presidencia de Diputados al “federal” Nicolás Massot, los radicales Soledad Carrizo y Lisandro Nieri, más Alejandro Cacase (secretario del bloque UCR); y los amarillos Luciano Laspina, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilll y Daiana Fernández Molero.

“Acá es donde se corta el bacalao”, metaforeó una fuente parlamentaria sobre la reunión sobre el tema económico-fiscal, que fue la tercera del día luego de una sobre el capítulo de Hidrocarburos y otra sobre Cultura y Educación. En todos los tramos los opositores cercanos plantearon cambios en la redacción del extenso texto.

Este miércoles la mesa que abrió el oficialismo continuará en tres turnos: Seguridad y Justicia desde las 9.30, Infraestructura más tarde, y Turismo y Ambiente al mediodía.

El despacho de Menem se convirtió en una suerte de coworking parlamentario para co-redactar la norma. Hasta los diputados opositores se autoproclamaron “okupas” de la principal oficina oficialista. Ayer en un momento ingresó allí una pizarra imantada con la gráfica de la ubicación de las bancas en el hemiciclo. Detrás se lo vio a Emilio Monzó, un cultor de la “rosca política”, con su propio borrador en papel sobre cómo deberían sentarse los legisladores.

MC/JJD