Carlos Rodríguez, asesor de Milei: “Si veo dos hombres besándose me duele la barriga”

A pocos días de ser electo, Javier Milei acumula otra polémica. En este caso, se debe a los dichos del jefe del Consejo de Asesores Económicos de La Libertad Avanza, Carlos Rodríguez, que en una entrevista con el periodista Luis Novaresio admitió sentirse incómodo cuando ve a dos hombres besándose. “Yo sé que vos (Luis Novaresio) sos gay, me siento perfectamente cómodo al 100%, y si veo a dos mujeres besándose, me encanta, pero si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga”, sostuvo.

El economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) argumentó que no es una cuestión discriminatoria, sino que es producto del funcionamiento hormonal. “No me gusta. Es un tema de hormonas, yo creo que los gays no entienden. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, algo hormonal”, planteó.

Ante la justificación de Rodríguez, Novaresio replicó: “Yo tengo tanta testosterona como vos. A mí me duele la barriga cuando a un pibe lo echan de su casa por ser gay, o no le dan un trabajo por ser gay”.

Las declaraciones del asesor libertario y ex Secretario de Política Económica de la Nación (1997-1998) también despertaron molestia entre el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Maximiliano Ferraro, quien salió a cruzarlo en X (ex Twitter). “Cuando dice que se siente cómodo con los gays, pero que verlos besarse lo descompone, no es más que pedir que los gays invisibilicemos nuestros sentimientos”, escribió en una publicación irónica donde también le recomienda que tome una Buscapina para su “dolor de estómago”.

Y concluyó: “Nunca más invisibles, nunca más ocultos, nunca más discriminados. Libres y orgullosos”.

ACM