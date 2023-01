Carrió denunciará a Alberto Fernández, Massa y Tombolini por el uso de “grupos parapoliciales” para controlar precios

Elisa “Lilita” Carrió, titular de la Coalición Cívica, apuntó contra el Gobierno Nacional por la incorporación del sindicato de Camioneros y de la organización social de Barrios de Pie en los controles de precios en supermercados. Reveló que realizará una denuncia penal contra Alberto Fernández, Sergio Massa y Matías Tombolini, secretario de Comercio, quien se mostró a favor de la intervención del gremio camionero.

Para Carrió, la participación de los dirigidos por Pablo Moyano en el seguimiento de los índices de los productos es similar a la función de “grupos parapoliciales” y apuntó contra el Frente de Todos por estar “quebrando el estado de derecho, incitando a la violencia”.

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, repudió la medida respaldada por Tombolini: “¿Realmente creen que se combate la inflación metiendo a los patoteros de Moyano en los supermercados? Se combate dejando de imprimir billetes y reduciendo el gasto público”, retrucó. El secretario de Comercio había sostenido que “si está bien que las empresas acudan al Estado cuando tienen problemas, también es correcto que lo hagan los sindicatos”.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño también se sumó a los cuestionamientos a través de Twitter, junto a un video en el que se ve a un grupo de afiliados que responden a Pablo Moyano recorriendo el predio de una reconocida cadena de hipermercados.

“El gobierno nacional manda al sindicato de Camioneros y a militantes de Barrios de Pie a patotear centros de distribución para controlar precios. Una decisión ilegal, que no sirve para nada y que es lo opuesto a lo que necesitamos los argentinos”, expresó Larreta.

En esa línea, aseguró que se trata de un acto ilegal dado que “el Estado no puede usar a los sindicatos ni a los piqueteros para controlar”. “No tienen nada que hacer ahí, si el Estado quiere controlar algo tiene que ocuparse por sí mismo, no puede delegar esa tarea”, subrayó el jefe de Gobierno porteño.

Larreta agregó: “Pero, además, no sirve para nada. No sé cuántas veces van a intentar apretar para controlar precios antes de convencerse de que no funciona. La inflación se resuelve con medidas planificadas que ataquen el problema”.

En sintonía con las críticas de Carrió, sostuvo que “quienes trabajan y producen necesitan que les saquen la pata de encima y los dejen trabajar, no que les manden patotas a apretarlos poniendo a argentinos contra argentinos.” “Que el gobierno se dedique a gobernar y deje a los argentinos trabajar”, concluyó Larreta.

LC con información de agencia NA