Carrió dijo que le dio "mucha tristeza" haber sido denunciada por una celebración durante la cuarentena

Después del escándalo por la reunión social en Olivos, este viernes se conoció una denuncia contra Elisa Carrió por haber violado la cuarentena en diciembre de 2020 con una celebración de su cumpleaños en Capilla del Señor. La exdiputada y líder de la Coalición Cívica declaró hoy que le dio "mucha tristeza" y se defendió de las acusaciones.

“Si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo, aún cuando tenía diferencias, porque de contagiarme me muero”, aseguró en declaraciones a Radio Mitre, y dijo que cuando celebró su cumpleaños “Capilla del Señor estaba fuera de todas restricciones”.

“El cumpleaños fue público, hubo fotos en todos los diarios así que no se blanqueó ninguna situación. Fue al aire libre, había gente de 80 años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor. Todos vinieron testeados”, señaló, y añadió que durante la cuarentena estuvo en “total aislamiento”. “No entró el servicio doméstico, no entró un diputado”, apuntó.

"Ayer me sentí muy triste, como cuando algunas personas dicen que se quieren ir del país, fue la primera vez que lo sentí. Me dio mucha tristeza", apuntó.

El viernes, Carrió fue denunciada en la justicia por violar la cuarentena a través de una presentación del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, por el festejo de su cumpleaños el 26 de diciembre de 2020, "con 70 invitados, folclore, mariachis y sin ningún tipo de distanciamiento ni protocolo", según detalló.

Después de que se viralizaran fotos de la celebración en las que se ve a Carrió y a algunos de los invitados, como Horacio Rodríguez Larreta y Alfonso Prat Gay, y se diera a conocer la denuncia, la Coalición Cívica emitió un comunicado para aclarar lo sucedido.

"Respecto a la reunión realizada del 26 de diciembre de 2020 con motivo del cumpleaños de Elisa Carrió, y ante comentarios equivocados o malintencionados que se difundieron, se aclara que este encuentro fue realizado al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas, lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación”, indicó el texto.

En las declaraciones radiales de hoy, Lilita se refirió también al escándalo por las imágenes del cumpleaños de Fabiola Yáñez, la pareja del presidente Alberto Fernández, en julio de 2020, en plena cuarentena: “No se pueden comparar las situaciones. No dan el ejemplo ante la suciedad. Lo perdono de corazón, pero me sentí herida”, indicó.

Cafiero asegura que hay "doble vara"

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que hay una "doble vara" para criticar al oficialismo con respecto a la oposición, y dijo que el Gobierno nacional espera escuchar las "disculpas" de dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió por el masivo festejo de cumpleaños que la titular de la Coalición Cívica organizó en diciembre del año pasado.

"El presidente Alberto Fernández no pasa por alto sus errores, se le exigió muchísimo y está bien que así sea, pero es bueno también ver como los dirigentes que se horrorizaron por la foto en Olivos, nada dijeron de lo que hizo Carrió en un cumpleaños", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio Diez.

En ese sentido, agregó: "Todavía no escuchamos las disculpas ni de Carrió, ni de (Mario) Negri, ni de (Diego) Santilli, ni de (Horacio Rodríguez) Larreta por participar de un evento social no permitido".

"Nosotros nos equivocamos y pedimos disculpas, Ahora estamos esperando las disculpas de todos ellos que hicieron una fiesta con mariachis incluidos", insistió Cafiero.

CB con información de Télam