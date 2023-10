Casación confirmó el secuestro del celular de Milman en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la orden de secuestro del celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con la decisión de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma se procederá al análisis de la información del dispositivo que el legislador había entregado a la justicia, pese a oponerse a su apertura.

El 17 de agosto pasado la Sala I de la Cámara Federal porteña ─con el voto positivo de Leopoldo Bruglia y Pablo Pertuzzi y el rechazo de Mariano Llorens─ ordenó el secuestro del teléfono de Milman. La jueza María Eugenia Capuchetti ya se había negado a ello.

La orden de secuestro se dispuso luego de que una de las asesoras del diputado contara ante la justicia que había sido convocada para eliminar información de su teléfono celular vinculada al intento de magnicidio. En ese marco, la resolución de la Cámara Federal porteña estipuló que la búsqueda de información deberá limitarse simplemente al análisis de contenido relevante en torno al delito “debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.

“Se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo ─imponiendo su eliminación─ y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”, detallaron los jueces.

Milman quedó vinculado a la investigación por el atentado contra la ex presidenta luego de que, el asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentara ante la jueza Capuchetti y declarara haber escuchado al legislador hablar del ataque antes de que se llevara a cabo. “Cuando la maten voy a estar camino a la costa” fue la frase que supuestamente dijo el diputado en el bar Casablanca el 30 de agosto en compañía de dos asesoras que ya aseguraron que tal conversación jamás ocurrió.

Dado el tiempo transcurrido desde dicho encuentro y el intento de magnicidio, sin embargo, se prevé que será poco probable encontrar información útil para la causa. Más aún, días atrás, los abogados de la querella, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira denunciaron que legislador de Juntos por el Cambio entregó a la justicia un teléfono adquirido después del ataque. “Lógicamente, Milman, como imputado, no tiene obligación de entregar sus teléfonos. Aún así, su maniobra de entregar un celular sin relevancia e inexpugnable es un claro intento más de desviar la investigación. Quien sí tiene obligación de buscar la verdad es la jueza, a pesar de que hasta ahora solo la ha estorbado”, sostuvieron.

La acusación de la querella parte del hecho de que el diputado entregó un celular Iphone 14 pro cuya aparición en el mercado fue posterior al 1 de septiembre de 2022, día en que ocurrió el intento de asesinato contra la ex mandataria de Unión por la Patria. “Esta circunstancia es concordante, también, con el relato de Ivana Baohdziewicz (ex secretaria de Milman) respecto a lo sucedido en las oficinas de Patricia Bullrich, cuando le dijeron a (a la asesora) Gómez Mónaco que compra un nuevo celular: ahora sabemos que también era un IPhone 14 pro y que, tal como le dijeron en esa reunión, el celular no pudo ser abierto por los peritos”, especificaron los letrados de la vicepresidenta.

