La CGT calienta motores para la huelga general del jueves y promete que será “un parazo”

La Confederación General del Trabajo (CGT) calienta motores para la huelga general convocada para el próximo jueves 9 de mayo, que será la segunda medida de fuerza de la central obrera en los cinco meses de gestión del gobierno de Javier Milei y desde su cúpula prometieron que será “un parazo” contra el ''intento de consolidar un cambio histórico hacia un modelo de desigualdad, sin justicia social, sin organización sindical y sin convenios colectivos''.

En una semana clave en el intento del oficialismo para que la ley Bases dé con éxito sus primeros pasos en las negociaciones en el Senado en busca de que la cámara alta dé sanción definitiva a las reformas estructurales que plantea La Libertad Avanza y que ya fue aprobada en Diputados, los gremios se movilizan desde este lunes, con asambleas en los gremios que nuclean sectores del transporte que involucran aviones, trenes, puertos, colectivos, camiones y subtes; sigue este martes, con marchas de organizaciones sociales piqueteras y la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular); y culmina el jueves, con el paro general de la CGT, al que adhiere también la CTA.

El mismo jueves promete ser un día clave para el gobierno, ya que es cuando espera que el Senado le dé en comisión un dictamen favorable a la ley Bases para que pase al recinto la semana que viene.

Pablo Moyano: “Va a ver un paro nacional muy contundente”

Eecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, señaló que no hay muchos choferes “que estén conformes con el Gobierno”, y aseveró que el paro general del 9 de mayo será “contundente”.

El dirigente estuvo presente esta mañana en el Polo Petroquímico de Dock Sud (Avellaneda) en las asambleas realizadas por los empleados nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

“Miles de colectiveros van a parar. Lo que digan las empresas nos tiene sin cuidado. Si no para la UTA (Unión Tranviarios Automotor), pararán los choferes”, aseguró Moyano.

Asimismo, reafirmó que Camioneros será “el puntapié” para que “sea masivo y el gobierno entienda que tiene que cambiar este modelo que tanto daño le está causando a la gran mayoría de los argentinos”.

Paralelamente, indicó que las medidas que toma el gobierno de Javier Milei demuestran que el “descontento social es cada vez más fuerte”.

Sobre la votación de la Ley Bases en la Cámara Alta, el dirigente gremial remarcó que los senadores de Unión por la Patria “se comprometieron con el Consejo Directivo de la CGT” para rechazar el proyecto y sostuvo que “las movilizaciones son es un mensaje” para los senadores de otros bloques que “se hacen llamar dialoguistas y todavía no se han decidido”.

En las últimas horas, Pablo Moyano pidió al Gobierno que entienda “de una vez por todas que este modelo económico no va más” y que la central obrera seguirá adelante con el plan de lucha: “Rechazamos el tratamiento que se le va a dar a la Ley Ómnibus los próximos días en el Senado y la implementación del impuesto al trabajo, que va a afectar a muchos compañeras y compañeros de Camioneros”.

Según el líder sindical, la idea es que el próximo paro general “sea masivo y que el gobierno entienda que tiene que cambiar este modelo que tanto daño le está causando a la gran mayoría de los argentinos”. “Está dañando a los jubilados, a las jubiladas y fundamentalmente a los trabajadores”, recalcó.

“Es en rechazo al intento de llevar adelante en el Senado la reforma laboral, donde los trabajadores vuelven a ser el ajuste, a través de la implementación nuevamente del impuesto a las ganancias, de eliminar las indemnizaciones, en rechazo a privatizar Aerolíneas Argentinas y AySA. Rechazar la moratoria jubilatoria, donde muchos van a tener que aumentar la edad para poder cobrar la miseria de las jubilaciones”, puntualizó Moyano.

Para el líder camionero, “hay muchos hechos que están en la ley Ómnibus que son rechazados por gran parte de la CGT y del pueblo argentino. No es casualidad que las movilizaciones son cada vez más contundentes, más masivas y el día jueves se va a ver un paro nacional muy contundente”, señaló Moyano.

“Un parazo”, ´para Héctor Daer

En el mismo sentido, su compañero de cúpula cegetista, Héctor Daer, vaticinó que el del jueves será un “parazo”. Durante el acto de apertura de la cuarta edición de la Facultad de la Militancia, en Rosario, que motoriza Agustín Rossi, exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández, y que este año se hizo bajo el lema “Los derechos de las y los trabajadores frente al avance de la ultraderecha”, el dirigente del gremio de la Sanidad sostuvo que desde el gobierno nacional no “les dijeron cómo se van a resolver los problemas de achique del Estado” ni qué van a hacer con las “privatizaciones”.

“Es ilógico pensar que, en un país con estas desigualdades, destruir los sindicatos es el camino. A lo único que puede llevar es a más desigualdad. Por eso defendemos la movilidad social ascendente, la escuela y la universidad pública”, manifestó Daer.

En este sentido, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad expresó: “Construir, juntarnos y debatir políticamente, debe haber debate interno. Lo fundamental es tener en claro un abanico de miradas, el debate político real es este, donde nos miramos la cara y asumimos compromisos. Hay que replicarlo”.

Se adhieren los ferroviarios

En tanto, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, ratificó este lunes que los trabajadores ferroviarios van a adherir al paro convocado por la CGT para este jueves. Además, reclamó al Gobierno que tome “la decisión política” de impulsar inversiones para el sector.

Sasia comentó que la Confederación de Trabajadores del Transporte “nunca anunció un paro para este lunes, pero sí asambleas en cada sector. En el caso ferroviario, decidimos que esas asambleas no afecten el normal funcionamiento de los servicios”.

En cambio, garantizó que este jueves los trenes no van a circular por 24 horas, ya que esa actividad va a cumplir con el paro dispuesto por la CGT.

En declaraciones a radio Colonia, el sindicalista señaló además que “aumentan las tarifas desde este lunes pero la gente no está viajando bien. Hay menos trenes circulando. Hacen falta inversiones para comprar locomotoras y vagones. Pero incluso faltan repuestos”.

“Es por eso que el ferrocarril San Martín viene funcionando con cronograma de domingo desde hace meses”, añadió. Por ese motivo, consideró necesaria “una política estatal para el desarrollo del sistema ferroviario, porque en caso contrario el servicio se va a ir deteriorando cada vez más”.

“Desde hace mucho tiempo que este sector no tiene un plan. Y sin plan es muy difícil que la actividad se pueda sostener”, concluyó.

Patricia Bullrich, sobre el paro: “Es más de lo mismo”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló del paro del 9 de mayo convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y planteó que la medida es “contra la sociedad que trabaja”.

“Me parece que los paros lo único que hacen es arruinarlos a ellos porque el Gobierno está decidido a seguir su camino, el que nos va a sacar de la crisis”, sostuvo en una entrevista que brindó para el programa Si Pasa Pasa en Radio Rivadavia.

Para Bullrich, la medida es “más de lo mismo” dado que frente a la administración de Alberto Fernández, la que calificó como “el peor gobierno de la historia”, la central no llamó a ningún paro en los cuatro años.

“Es claro para los argentinos que es un tema netamente político. Están bien con los gobiernos que le dan lo que quieran en todas las especias. No tiene sentido discutir con quien no te va a escuchar”, denunció la funcionaria nacional.

Asimismo, planteó: “Que hagan el paro, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro programa de Gobierno”, y agregó que los dirigentes sindicales “perjudican a la gente”.

“Estos paros son contra la sociedad que trabaja, que son la mayoría. Sabemos cuáles son los resultados. Un día en el que el país pierde un montón de plata porque a ellos se les ocurre defenderse a ellos mismos. No tiene sentido seguir hablando porque nosotros vamos a seguir adelante con lo que queremos”, desarrolló.

Aplicación del protocolo

Por su parte, Bullrich anticipó que la cartera que lidera activará el protocolo de seguridad el próximo 9 de mayo. “El Gobierno tiene una decisión tomada y la gente la sabe”, puntualizó.

“Garantizamos la libre circulación, no dejamos que tomen puentes o corten rutas. Puede haber excepciones donde no estemos, si hay una fuerza provincial bienvenida, pero el protocolo siempre se aplica porque sabemos que la gente siente lo que significa. Es nuestra filosofía”, remarcó.

El comunicado de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió la semana pasada, en ocasión del Día de los Trabajadores, un duro documento contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de aplicar un “ajuste brutal” y de no contar con un plan económico “sustentable ni consistente”. Además, ratificó el paro convocado para el 9 de mayo.

El escrito publicado el 1° de mayo indica que, “en defensa de los derechos Laborales, Sociales, Previsionales y del Modelo Sindical”, los sindicatos denuncian que los trabajadores transitan “un grave momento” marcado por un Gobierno que, “en nombre de una mal entendida ´libertad de mercado´, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.

“Precios liberados en alimentos, en medicamentos, en energía y en los servicios esenciales y salarios disminuidos en su poder de compra. Paritarias intervenidas por el ministro de Economía que impide la adecuada actualización de los salarios; recesión y aumentos incesantes que generan caída en los niveles de actividad económica y los índices de consumo básicos, que —en la práctica— representan una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía”, enumeraron al respecto.

En la misma línea, ampliaron: “Todo esto ante un gobierno que no muestra un programa económico sustentable ni consistente, que no proyecta un horizonte de expectativas alentadoras a futuro, ni hacia un crecimiento integral con inversión productiva y no solo financiera”.

Para la central, la administración libertaria no tiene diálogo social, es decir que sólo se vincula con los representantes de “intereses amigos”, y “agrede y deshecha a los trabajadores y a sus organizaciones, menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables”.

También, denunciaron que Milei “discrimina a las y los hacedores de la economía popular, desfinancia la salud pública, la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad”.

Con el paro nacional previsto para el jueves 9 de mayo como frontera, los sindicatos llamaron a potenciar al movimiento obrero desde la central y convocaron a los más amplios actores sociales e institucionales a construir un programa de consenso multisectorial.

“Nadie por sí solo puede arrogarse cambiar la cultura de un pueblo que se construye y consolida a través de la historia, porque ese cambio pertenece al conjunto de la comunidad argentina”, remarcaron.

Con motivos del 1º de mayo, y en plena convocatoria a movilizar, aprovecharon la jornada para reclamar por “las necesidades que deben ser atendidas y reparadas” en un contexto en el que “los derechos sociales, laborales, sindicales y previsionales se encuentran amenazados”.

“Es un día de reivindicación y defensa de las conquistas y derechos adquiridos que se pretenden vulnerar sin respetar la voz de las y los trabajadores”, concluyeron.

Con información de agencias.

IG