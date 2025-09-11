La CGT lanzó una muestra permanente en la ex ESMA sobre la resistencia obrera en dictadura

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este miércoles, en un acto realizado en el Salón Felipe Vallese de su histórica sede de Azopardo, el proyecto de una Muestra Permanente sobre la resistencia del movimiento obrero organizado durante la última dictadura cívico-militar, que funcionará en el Espacio de Memoria de la ex ESMA.

El objetivo de la iniciativa es reunir objetos, documentos, fotografías y testimonios de los gremios confederados, hasta ahora dispersos, para conformar un espacio que dé cuenta del rol del movimiento obrero en la defensa de la democracia y en la resistencia contra el plan de exterminio ejecutado por la dictadura.

En ese marco, la CGT firmó un convenio de cooperación con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que permitirá emplazar la muestra junto a la que el organismo sostiene desde hace años en la ex ESMA, integrando así dos relatos fundamentales de la memoria reciente argentina.

“Implantar esta muestra en ese espacio simbólico sintetiza los dos estandartes principales de la dictadura: el movimiento obrero y las Madres de Plaza de Mayo”, señaló el dirigente cegetista Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la central, quien destacó que la iniciativa nació de la articulación entre las áreas de derechos humanos de los sindicatos confederados.

Por su parte, Taty Almeida, referente de Madres Línea Fundadora, sostuvo: “Hay que pensar que los 30 mil eran trabajadores, por eso es tan importante este convenio. Será un museo vivo, con objetos de los familiares de los detenidos-desaparecidos. Nosotras ya pasamos la posta: está en los jóvenes. Pero aunque hoy nos acompañen los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie.”

En la misma línea, la co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, remarcó: “El 70% de las víctimas del terrorismo de Estado fueron trabajadores y trabajadoras organizados. La dictadura buscó derribar la Argentina industrial y, para lograrlo, intentó aniquilar a sus principales defensores: el movimiento obrero. Es una injusticia que nuestro pueblo no tenga la historia de los trabajadores contada por ellos mismos.”

El cierre estuvo a cargo del secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien apuntó contra los intentos de negar o relativizar el terrorismo de Estado: “Cuando llegó este gobierno se planteó la negación, esa feroz teoría de los dos demonios. Lo que hubo fue la utilización del Estado para ejecutar un plan sistemático de exterminio de los sectores populares más activos que tenía la Argentina.”

El lanzamiento contó con la participación de secretarios generales de sindicatos de distintos rubros, dirigentes gremiales y referentes de organismos de derechos humanos. Según adelantaron desde la CGT, la muestra se inaugurará en los próximos meses y busca transformarse en un espacio de transmisión colectiva de la memoria sindical y popular.