“Che Milei”: CFK lanza duras críticas al presidente, Espert y Bullirch

Con su nuevo estilo coloquial y abundante en mayúsculas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner desató este domingo una serie de críticas en X contra el actual presidente, Javier Milei, tras una serie de decisiones tomadas por su Gobierno en la última semana.

En primer lugar, CFK apuntó a una de las declaraciones más recientes del presidente, en la que justificó su tardanza en llegar a Bahía Blanca tras el temporal, asegurando que no quería “caranchear” con la tragedia y sacarse “una foto linda”. Sin embargo, la expresidenta recordó que, sentado a la derecha de Milei, se encontraba el diputado José Luis Espert, a quien acusó de sacarse una foto “mirando el mapa de Bahía con cara de preocupado”.

La actual titular del Partido Justicialista también criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien calificó como “ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista” y le recriminó la represión durante la marcha del pasado miércoles, en particular, el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo.

“En realidad, me parece que siempre fue un ex ser humano”, escribió. “ ¿Me querés decir CÓMO PODÉS HABLAR DE CASTA POLÍTICA CON ESA GENTE SENTADA A TU DIESTRA Y SINIESTRA y a continuación gritar ¡viva la libertad carajo!? Y DESPUÉS… MANDÁS A APALEAR VIEJOS Y FUSILAR A UN FOTÓGRAFO QUE AÚN LUCHA POR SU VIDA; por el solo hecho de manifestarse los primeros y ejercer su profesión el segundo; al mismo tiempo que, a las trompadas, hacías levantar la sesión de la Cámara de Diputados porque te iban a sacar las facultades delegadas”, escribió.

Uno de los puntos salientes del post, CFK habló la situación económica del país, afirmando que Milei “batió récords” el viernes pasado, cuando, para sostener el valor de las cotizaciones del dólar, hizo que el Banco Central vendiera 474 millones de dólares. “Bastante más de lo que se necesita para reconstruir Bahía Blanca y lo quemaste en una tarde, Milei”, sumó.

El post también menciona el aumento de la inflación, señalando que el INDEC informó una aceleración en los precios (el IPC pasó de 2,2% en enero a 2,4% en febrero) y que “el consumo no repunta desde hace 15 meses”. Fernández de Kirchner apuntó directamente a la “escasez de dólares” y el “alto endeudamiento” como las principales causas del descalabro económico, e hizo una advertencia sobre los peligros de tomar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el gobierno se encuentra negociando. En ese sentido, le recomendó a Milei tener en cuenta la experiencia de Mauricio Macri, quien tomó 57 mil millones de dólares de deuda y la de Alberto Fernández, quien a pesar de no recurrir a nuevos endeudamientos, enfrentó una inflación creciente.

Cristina también se refirió brevemente al criptoescándalo, del cual Javier Milei fue señalado como partícipe. Aunque no entró en detalles, advirtió que lo que está por venir “será cada vez peor”.

El primero en recoger el guante fue Espert, quien acusó a la expresidenta de “cínica, chorra y corrupta” en un post en X.

