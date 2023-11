Chocolate Rigau: todos esperan que hablen el concejal massista y su padre, también funcionario

El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, ordenó por pedido de la fiscal la prisión preventiva de Facundo Albini, concejal del Frente Renovador, y de Claudio Albini, subdirector del Personal de la Cámara de Diputados bonaerense y padre de Facundo. Sus nombres surgieron a partir del peritaje del celular de Julio “Chocolate” Rigau y ahora se los investiga por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas por una cifra que llegaría a los $800 millones.

Ese mismo día el juez del caso ordenó la detención de 15 titulares de las tarjetas de débito que originaron la causa, investigados como partícipes necesarios del fraude. Capturaron a 13 pero todavía están en la búsqueda de dos personas que no fueron encontradas. Además el juez decidió inhibir las cuentas bancarias asociadas a las tarjetas de crédito de los Albini, el allanamiento de sus casas y el secuestro de sus teléfonos.

A partir de ahora, la fiscal Betina Lacki tiene que realizar el proceso de declaraciones indagatorias. Es en esta instancia en que la fiscal debe informarles cuáles son los delitos por los que se los acusa. Además puede hacerles preguntas sobre el caso y les da la oportunidad de defenderse o brindar pruebas.

El primer encuentro que tuvo con los Albini duró unos pocos minutos porque los acusados se negaron a hacer declaraciones. Su abogada defensora, María Fernanda Borthirty, aclaró antes de la indagatoria que sus clientes “están bien”, ajustados a derecho y que, de ser necesario, “contarán lo que sepan” para colaborar con la investigación. Por eso sorprendió que ninguno de los Albini dijera nada ante la fiscal.

En una entrevista con el periodista Hugo Alconada Mon, Facundo Albini dijo que el jefe de “Chocolate” Rigau es una autoridad de la Cámara y que “la Justicia tiene que ir más arriba”. Además agregó que tenía “muchas ganas de hablar”. Las sospechas apuntan al mismísimo presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, un hombre de Martín Insaurralde que dejará su puesto en la legislatura bonaerense para ser el próximo intendente de Lomas de Zamora.

Los abogados de la Fundación Poder Ciudadano, que es querellante en la causa, le dijeron a elDiarioAr que “Facundo Albini dijo que iba a presentar un descargo escrito” y que están “expectantes para ver qué información puede aportar para esclarecer todo esto” y si de alguna manera eso les permite “escalar a niveles jerárquicos de la asociación ilícita”.

La hipótesis principal de la investigación es que los titulares de las tarjetas prestaron su nombre para hacer contratos en la Cámara de Diputados provincial que servían para desviar dinero a una caja política que habrían administrado los Albini. Sin embargo, en los pasillos de la Legislatura se dice que el poder para aprobar contratos estaba más arriba.

Además desde Poder Ciudadano están promoviendo medidas probatorias vinculadas a los antecedentes tributarios de los dueños de las tarjetas que les permitan “saber qué grado de intencionalidad tenían en todo esto”, explicaron a elDiarioAr en el equipo legal de la ONG.

Los querellantes sumaron, además, otra línea de investigación: el Banco Provincia. “De la misma causa surge que algunas tarjetas de débito no fueron entregadas a los titulares”. Por eso “se ordenó saber cuál es el protocolo de entrega de tarjetas de débito, si existe alguna responsabilidad de algún funcionario del banco Provincia”, explicaron.

Cronología del caso

Chocolate Rigau fue detenido el 9 de septiembre mientras sacaba plata de un cajero automático de La Plata con 45 tarjetas de débito, todas asignadas a empleados de la Legislatura bonaerense. La fiscal Betina Lacki, a cargo de la investigación, ordenó un allanamiento en el que secuestró dos teléfonos y un cuaderno. El juez de Garantías Federico Guillermo Atencio finalmente inició una causa penal contra Julio Rigau por 177 defraudaciones reiteradas consumadas y otras 45 en grado de tentativa.

Doce días después, la la sala 3 de la Cámara de Apelaciones liberó a Rigau, aceptando el habeas corpus interpuesto por sus abogados defensores, argumentando que la actuación de la policía al detener a Rigau había sido incorrecta. Pero la fiscal Lacki se quedó con el teléfono de Chocolate para peritarlo.

A los pocos días de la liberación el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, recurrió la decisión de la Cámara de Apelaciones. Y el caso fue al Tribunal de Casación que resolvió reactivar la causa argumentando que la Cámara de Apelaciones se extralimitó en sus funciones. Julio Rigau fue detenido el 14 de octubre.

El peritaje del celular de Rigau vincula a los Albini en la causa. Aparecieron mensajes con Facundo pero también otras charlas en las que daban entender que le rendía el dinero a Claudio, que tiene un rol importante en el área de personal de la Cámara. El análisis de los mensajes señala que los Albini eran los “jefes” de Rigau.

“Fue muy relevante la apertura del teléfono de Julio Segundo Rigau porque permitió esclarecer un poco cuáles eran los distintos roles dentro de la asociación ilícita”, explican desde Poder Ciudadano.

El peritaje también complicó a varios de los titulares de las tarjetas. Por ejemplo, en una conversación con el principal imputado, “Fabián” le exige saber sobre sus presuntas condiciones de contratación. “Julito, te jodo por lo siguiente, me están pidiendo el recibo de sueldo, mándamelo por WhatsApp nomás, yo me encargo”, escribió. Y agregó: “Lo puedo presentar más tarde, pero tengo que hacer la declaración a la mañana ocho y media. ¿Yo cuándo estaría cobrando más o menos? ¿Y cómo es? ¿A qué me dedico? ¿Mantenimiento? ¿Qué mierda es lo que estoy haciendo?”.

Luego de que el juez Atencio ordenara la detención de los Albini, éstos se presentaron voluntariamente junto a sus abogados en la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata. Pidieron esperar el proceso judicial en libertad pero el juez rechazó el pedido por considerar que pueden entorpecer la investigación. Los detenidos ya cuestionaron esta decisión ante la Cámara de Apelaciones.

Hoy, el expediente sigue en etapa de investigación y la fiscalía no frenará durante la feria judicial de enero.

¿Quién es quién?

Julio “Chocolate” Rigau tiene 65 años y trabaja como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense. Las tarjetas de débito que tenía en su poder pertenecían a otras personas que cobraban sueldos, de aproximadamente $500 mil, de la Legislatura provincial.

Claudio Albini fue durante años empleado en el área de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. Políticamente siempre formó parte del peronismo de La Plata. Tiene un perfil muy bajo. Hoy, a los 67 años, es subjefe del área que se encarga de las contrataciones en la Legislatura.

Facundo Albini a los 18 años entró a trabajar en el área de Personal que estaba a cargo de su padre en la legislatura bonaerense. Dejó el puesto en 2019 cuando fue elegido por primera vez concejal de La Plata. En las últimas elecciones, ya con 36 años, renovó su mandato, fue tercero en la lista que encabezó Julio Alak como intendente. También es apoderado del Frente Renovador a nivel provincial desde el 2015 y conduce la agrupación “Unamos Generaciones”, que tiene presencia en Los Hornos, San Carlos y Palihue.

Federico Otermin fue periodista, productor de televisión y hoy es el intendente electo de Lomas de Zamora. Tiene 38 años y forma parte del entorno de Insaurralde desde que se conocieron en un evento de Banfield, equipo del que ambos son fanáticos, cuando Otermin tenía 25 años. En el municipio lomense dirigió el área de comunicación, luego de cultura. Luego se convirtió en legislador provincial.

VL/JJD