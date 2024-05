Claudia Piñeiro: “Vivir en un país con tantos agravios, todos los días, se hace muy difícil”

A la novelista argentina Claudia Piñeiro no solo le preocupa la crisis socioeconómica de su país, el desempleo y que a la gente no le alcance para llegar a fin de mes, le inquieta todo, incluido los “exabruptos” recientes del presidente, Javier Milei, en España, dijo la autora en una entrevista a la agencia EFE.

Piñeiro, conocida por sus firmes posturas en temas sobre la escritura, la cultura y el feminismo, entre otros, soltó, en un aparte de su participación en la XI edición de festival Centroamérica Cuenta que se celebra esta semana en Panamá, que no solo es un problema que le acucia: “me preocupa toda la Argentina hoy”.

“Nos preocupa la Argentina, los altos niveles de inflación, de desocupación, de pobreza, la gente que no puede llegar a fin de mes, los jubilados que tienen un ingreso cada vez más bajo, todo es muy preocupante”, manifestó Piñeiro sin dejar por fuera el “clima absolutamente persecutorio” a la cultura, las mujeres y los grupos LGBTI.

La crisis económica también se ha dejado sentir en la industria editorial, cuyas ventas cayeron en Argentina entre un 20 % y 30 % en el primer trimestre de este año según datos de la Fundación Libro, que organizó la edición número 48 de la Feria del Libro de Buenos Aires de abril pasado.

Piñeiro reconoce que es así, y entiende que el hecho de que la gente compre menos libros, porque “no le alcanza para comer”, no es un problema de la industria editorial solamente, “es un problema de la economía argentina en general”.

A la escritora y guionista le incomoda de igual forma que en su país cada día haya un funcionario profiriendo una “barbaridad” con respecto a la gente divorciada, a los homosexuales, a las mujeres. “A lo que se te ocurra, y a la cultura, por supuesto”.

Siempre hay alguien “diciendo algo malo” sobre los que hacen cine y literatura.

“Vivir en un país con tantos agravios, todos los días, se hace muy difícil, muy difícil, y nos quitan mucha energía que deberíamos estar aplicando a otras cosas más productivas”, afirmó la autora de “Las viudas de los jueves” (2005).

En ese mismo contexto, Piñeiro manifestó que no le gusta ninguna de las expresiones que considera como “exabruptos” de Milei, refiriéndose en particular al cometido recientemente por el mandatario argentino en Madrid durante un acto organizado por VOX.

En dicho acto, Milei, sin nombrarlos directamente, calificó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como “calaña de gente atornillada al poder” y tildó de “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez, lo que ha provocado una crisis diplomática entre España y Argentina.

Piñeiro no comparte cuando Milei “se dirige de esa manera a otro presidente, ni cuando se dirige así a ninguna persona”, y señaló que “permanentemente” lo hace “a periodistas, a periodistas mujeres, sobre todo, a artistas importantísimos en Argentina como Lali Espósito”.

“Para mí es un estilo básicamente equivocado, a mí no me interesa nadie que confronta de esa manera a las demás personas (...) Me gustaría un presidente más centrado, dependiendo de sus ideas de otro modo”, indicó.

La palabra escrita y la inteligencia artificial

Para Piñeiro, dramaturga, guionista de televisión y colaboradora en diferentes medios gráficos con varios premios nacionales e internacionales por su obra literaria, teatral y periodística, la inteligencia artificial es algo “muy grande” que le resulta difícil de analizar.

Pero defiende como más interesantes los textos escritos por personas como ella lo ha hecho, sin jugar a escribir una novela o un guion con la nueva herramienta: “A mí no me interesa hacerlo con la inteligencia artificial”, zanjó.

El libro que le dio más alegrías, y el nuevo que trabaja

La autora del libro de cuentos “Quién no” (2018) dijo que de cada una de sus aproximadamente 14 novelas podría decir algo, pero que en particular su más reciente publicación “Escribir en silencio” (2023) es el que ahora mismo le está “dando más alegrías”.

Explicó que esta obra “no es una novela”, sino que “por primera vez son textos de no ficción, artículos, discursos, ponencias en conferencias y en congresos que he ido escribiendo a lo largo de todo este tiempo”.

“Si ahora tuviera que nombrar alguno (de sus libros) nombro a este, pero simplemente porque es el último y es el que voy acompañando en estos días” en sus presentaciones, señaló Piñeiro, quien adelantó que se encuentra trabajando en una nueva obra que trata de una historia de dos hermanas.

Piñeiro aclaró que se trata de una historia de personajes y no de una novela negra, pero dijo que “no tiene duda de que cuando se termine la pondrán en alguna estantería de novela negra”.

La escritora argentina ha ganado, entre otros, el Premio Pepe Carvalho de novela negra, el Premio Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón, el Premio Negra y Criminal del Festival Tenerife Noir.

Fabio Agrana, de la agencia EFE.

