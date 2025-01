Contrapunto entre Bullrich y Amnistía por un informe sobre el protocolo antipiquete, con Venezuela en el medio

Después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondiera a través de un video publicado en redes sociales a un informe de Amnistía Internacional sobre la represión en la Argentina durante la implementación de los operativos para dispersas protestas sociales durante la gestión de Javier Milei, en el que la funcionaria dispara munición gruesa contra la organización defensora de los derechos humanos y le pide que se ocupe de la situación en Venezuela con “el régimen de Maduro”, las autoridades del movimiento en la Argentina recogieron el guante y le pidieron a la extitular del PRO “una reunión a fin de conversar sobre nuestro trabajo y sobre cómo podemos, a través del diálogo constructivo y colaborativo con las autoridades, mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela y en Argentina, como hacemos desde hace más de 60 años”.

Amnistía Internacional denunció a través de un informe sobre el año de gestión libertaria que el derecho a la protesta fue gravemente vulnerado con la implementación del protocolo. Allí detallan que se registraron 15 manifestaciones reprimidas, con 33 de los heridos con daños graves en el rostro, y 50 periodistas lesionados.

El informe de Amnistía Internacional titulado "Un año de protestas" es un anuario que detalla un panorama alarmante de violencia institucional, criminalización de manifestantes y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Tras su publicación, Bullrich respondió primero a través de medios en los que fue entrevistada y después, con un video en redes sociales: “Amnistía Internacional no tiene vergüenza, y mientras se violan sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, decide criticar a una democracia liberal como lo es la Argentina”, dice el texto que acompaña las imágenes.

“Desde sus sillones cómodos en Londres, vienen a darnos lecciones mientras acá bancamos 25 años de piquetes mafiosos que extorsionaron al pueblo argentino. ¡No les importa la gente, sólo defienden a los delincuentes que lucran con el caos!”, continúa la funcionaria, y agrega: “Con nuestro protocolo, las calles vuelven a ser de los argentinos de bien. A los progres llorones: ¡no nos van a parar! ¡Se terminó la fiesta de la extorsión y el chantaje en nuestro país!”.

Desde la organización tomaron las palabras de la Ministra y respondieron con un posteo de X: “Sra. Ministra, agradecemos que nos dé la oportunidad de contarle el trabajo que Amnistía Internacional documenta desde hace años sobre la profunda crisis de derechos humanos en Venezuela. Denunciamos la comisión de crímenes de lesa humanidad en decenas de informes y publicaciones. Documentamos desapariciones forzadas, torturas, persecución a defensores de derechos humanos y trabajamos para detener la crisis humanitaria sin precedentes que ha obligado a más del 25% de la población a huir del país”, explicaron.

Además, remarcan haber “reconocido el apoyo reciente de países como Argentina que han votado por la continuidad del mandato de la Misión para la Determinación de los hechos de la ONU para que Venezuela rinda cuentas por los crímenes de derechos humanos”.

Y detallan: “Hemos participado activamente de la denuncia que tramita en Argentina por violaciones de derechos humanos en Venezuela en el marco de la jurisdicción universal, contribuyendo con nuestras investigaciones de los últimos años. Activistas de todo el mundo se han sumado a las decenas de acciones urgentes globales que emitimos desde Amnistía, exigiendo por las víctimas del gobierno de Maduro. Hoy mismo lanzamos esta acción urgente global exigiendo la liberación de personas defensoras de los derechos humanos en ese país a la cual la invitamos respetuosamente a sumarse con su firma: http://amnesty.org/es/documents/amr53/8909/2025/es/… junto con todos los argentinos que quieran apoyar a las personas en Venezuela”.

También le recuerdan a Bullrich que días atrás, “nos pusimos a disposición de la Cancilleria argentina para contribuir a salvaguardar la salud e integridad del funcionario argentino Nahuel Gallo”, al tiempo que la piden a la Ministra, “ahora que tenemos toda su atención”, “una reunión a fin de conversar sobre nuestro trabajo y sobre cómo podemos, a través del diálogo constructivo y colaborativo con las autoridades, mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela y en Argentina, como hacemos desde hace más de 60 años”.

Ida y vuelta mediático

Este lunes, tras la difusión del informe, Bullrich había declarado a radio El Observador que Amnistía Internacional “no entiende nada. Vivíamos en un país que desde hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes”.

Asimismo, la funcionaria dijo que en la organiazción “están influenciados por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad”. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros y que le pregunten también a los mismos piqueteros que eran llevados y les sacaban una parte de la plata de su salario? ¿Por qué no les preguntan a ellos, en vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo? Bueno, nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología: la ideología de proteger siempre a los victimarios y a los 46 millones de argentinos, víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie. Tranquilo, Amnistía, que nosotros los protegemos”.

La respuesta de Amnistía a Bullrich

Amnistía Internacional salió a responderle a Bullrich, con un posteo en X (Twitter): “Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia”, resaltó.

Amnistía Internacional es una organización global que defiende los derechos humanos, investigando abusos y promoviendo justicia, libertad y dignidad. Actúa mediante campañas, informes y presión a gobiernos, buscando garantizar los derechos reconocidos internacionalmente para todas las personas.

La respuesta a la ministra de Milei continuó: “Amnistía Internacional denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo, desde España, hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas. Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web”.

El informe completo de Amnistía Internacional Argentina

