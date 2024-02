“El Presidente maneja sus redes como cree conveniente”, la respuesta del Gobierno luego de que Milei festejara un meme de una “violación” a Torres

El portavoz presidencial Manuel Adorni se negó este lunes a dar su opinión sobre un “me gusta” que el presidente Javier Milei le dio en las últimas horas –en medio de cientos de posteos y reposteos durante su visita a Washington y el tironeo con gobernadores– a una imagen trucada que publicó un usuario en la red social X en el que se ve a cuatro periodistas detrás de Ignacio Torres, gobernador de Chubut, con la leyenda “en LN+ se están cojiendo (sic) al gobernador Torres...”

La pregunta de un periodista en plena conferencia de prensa en Casa Rosada fue, tras la descripción del meme en cuestión: “¿En qué contribuye, según el Gobierno, a la libertad de los argentinos?” a los que Adorni dijo no haber visto el mensaje que originó la consulta y el contrapunto fue in crescendo: “No entiendo cuál es tu preocupación”, le preguntó el funcionario. Y el cronista acreditado en Casa de Gobierno repreguntó: “¿En qué contribuye darle like a un tweet de semejante violencia, defenestrando, tratando de menor y sufriendo una violación al gobernador de Chubut?”.

Tras negarse a mirar el posteo en cuestión, Adorni aclaró que el presidente “usa sus redes sociales sin community managers, sin intermediarios como forma de tener una comunicación directa con la gente y es una persona super respetuosa, que defiende la libertad de expresión como nadie”. Y acto seguido disparó contra el trabajador de prensa: “Nosotros hasta soportamos que vos pases por los pasillos filmando oficinas sin pedir autorización para ganar cierta popularidad que claramente carecés”. “En el caso del Presidente, son sus redes y las maneja como él cree conveniente”.

Adorni responde sobre tuits que likeó el presidente con una imagen que sugiere violación a un gobernador:



"El presidente usa sus redes sociales sin intermediarios y es una persona super respetuosa"



"hasta soportamos que vos [hablándole al periodista] pases por los pasillos… pic.twitter.com/q5e0FmHJ6j — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) 26 de febrero de 2024

“Amenazar con cortar el suministro de petróleo y gas es una extorsión”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó este lunes de “extorsión” la advertencia hecha por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acerca de que interrumpirá el suministro de petróleo y gas al resto del país si el Gobierno nacional no le transfiere los fondos coparticipables a la provincia.

“Amenazar con cortar el combustible es una extorsión hacia los argentinos. Es una medida extraña”, consideró Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El portavoz presidencial dijo, además, que si Chubut lleva a cabo la interrupción del suministro de petróleo y gas representará “un ataque” a todo el país.

“Cortar la provisión de combustible no es un ataque al Gobierno nacional sino a los argentinos. Es evidente que (Torres) no está bien asesorado”, criticó.

Adorni, además, afirmó que el ministro del Interior, Guillermo Francos, le solicitó días atrás al ministro de Economía de Chubut, Facundo Ball, “la documentación requerida” por la provincia para emitir un bono que le permitiera cancelar una deuda de 13.000 millones de pesos, el monto que Torres le reclama a la Nación en concepto de fondos de la coparticipación.

“La documentación era para la emisión de un bono para cancelar la deuda por el Fondo de Desarrollo Provincial. El Gobierno nacional no permite caprichos y es necesario que los funcionarios asuman sus responsabilidades”, sostuvo Adorni.

Por su parte, Adorni negó que el Gobierno incumpla el envío de partidas de coparticipación a las provincias.

“No hemos cometido ninguna falta en cuanto a lo que la ley nos obliga. Con respecto al debate por el fondo de coparticipación que estaban como garantía para deudas con la nación, todo lo que es ley, el Gobierno lo está cumpliendo”, aseveró.

Sin embargo, el vocero señaló que el Ejecutivo “dejó de transferir cuestiones discrecionales, aunque se cumple a rajatabla con la ley”.

IG