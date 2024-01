Porno y videojuegos en Davos: los memes “virilizantes” que celebraron el discurso del Presidente

La participación en el Foro Económico Mundial en Davos del nuevo presidente de la Argentina y primer mandatario liberal-libertario a nivel mundial, Javier Milei dio lugar a muchos memes llamativos, que provinieron tanto de su usual ejército de cibermilitantes locales como de partidarios internacionales (predominantemente estadounidenses, muchos de ellos trumpistas) de una desregulación fuerte de los mercados.

Dos de estas piezas en particular mostraron temas y motivos explícitamente sexuales, tendencia que no es nueva en la memética libertaria. La primera fue publicada por Elon Musk, el multimillonario líder de compañías como SpaceX, Tesla, Starlink (empresa mencionada por el presidente en su anuncio del DNU del 20 de diciembre) y, más recientemente, la red social que previamente a su adquisición había baneado al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (por incitar una avanzada popular sobre el parlamento de su país), Twitter, rebautizada por Musk como X. El dueño de Twitter/X –que devolvió al ex presidente norteamericano su cuenta y permiso de uso de la red social– celebró la participación de Javier Milei en Davos con esta imagen:

Musk y el avatar libertario

“So hot r(ight) n(ow)” (“estoy tan caliente ahora”) reza el texto sobre una imagen de un hombre que obstruye la visión de su pareja sexual con una laptop, donde mira la disertación del presidente argentino en el foro (insertada en la foto con edición de imagen).

Una versión anterior de esta imagen se puede rastrear en una página de Facebook mexicana dedicada a la promoción de raves y música electrónica, llamada Ravers Family (“Familia de ravers”).

Publicación de Ravers Family de 2019 con una versión anterior de la imagen que publicó Musk. En la laptop (también agregada por medio de edición de imagen), el hombre mira una rave (fiesta de música electrónica). El texto de la publicación bromea “En esta vida hay prioridades”.

Sin ser exactamente el mismo template, el concepto de esta imagen se asemeja al de un meme popular –iniciado en el año 2015, según KnowYourMeme.com– en el que un chico nerd rodeado de mujeres atractivas que parecen incitarlo a una inminente orgía, ignora por completo la situación por estar absorto en su aparato. Algunas versiones de este meme añaden un segundo frame con una toma subjetiva del muchacho donde se revela qué está mirando en su computadora, a través de la cual presentar algún tipo de consumo o práctica mediática como lo suficientemente interesante o atractiva (muchas veces irónicamente) como para abstraerse de un contexto “ideal” –que es, a todas luces, una idealización masculina pornográfica–.

El muchacho en la foto suele oficiar como avatar de usuario, es decir, como su representante en esa pequeña historia que cuenta la imagen. Quien publica ese meme suele bromear sobre sus propias preferencias, por lo general con una leyenda que acompaña la publicación, del tipo “yo cuando me pasa esto o lo otro”, tan comunes en internet.

El meme de Ravers Family (si es que se puede atribuir a esta cuenta) y reutilizado por Musk sintetiza estas dos ideas (hombre distraído de su contexto sexual + objeto de su distracción) en un solo frame, y a su vez le da al hombre en la foto (de nuevo, avatar del usuario que expresa, a través de ese meme, su preferencia por un evento mediático particular, en este caso el discurso de Milei) una caracterización más elogiosa: en vez de un jovencito nerd de vestimenta sosa que no tiene contacto con las mujeres a su alrededor, un hombre escultural, desnudo, que se encuentra en pleno acto sexual a pesar de su distracción (acto connotado por la postura, también pornográficamente codificada, de su amante).

En esta operación de estilización del avatar del hombre distraído hay continuidad con otras formas de representación en la memética libertaria, que tienden a virilizar a personalidades masculinas en posiciones de liderazgo, como ocurre a menudo en los memes e imágenes de inteligencia artificial sobre el propio Milei. Esto nos lleva a la segunda pieza sobre su participación en Davos, que fue tema de mucha conversación esta semana:

El nuevo ágora crypto-anárquico

Esta segunda imagen la compartió el mismo día de la exposición de Milei en Davos un usuario norteamericano conocido como Sal the Agorist. Su nombre real es Sally Mayweather y se define como un “crypto-anarquista”, un promotor de las criptomonedas y de la descentralización económica que incluye, como ha planteado Milei, el cierre de los Bancos Centrales entre otras cosas. Él viene siguiendo el fenómeno de Milei desde hace un tiempo e incluso ha intercambio públicamente con la actual canciller Diana Mondino, como muestra esta nota de Nicolás Antiporovich para Criptonoticias, un portal dedicado a las monedas virtuales.

Luego de la exposición de nuestro presidente en Davos, Sal publicó una imagen que corresponde al artista austríaco Franz von Bairos (1866-1924) en la que dos mujeres esclavas trasladan el pene enorme de su amo (la obra se titula “RAVNFATPK” y es una litografía, según Wikipedia). El texto con el que acompañó la imagen –originalmente en inglés– dice “Javier Milei saliendo de Davos luego de mandarlo a la mierda a Klaus Schwab” (presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial).

El chiste no precisa mucha interpretación. Se hace eco de una metáfora popular (y ciertamente machista) sobre la valentía y la determinación. Para nosotros, los argentinos, es más común decir que alguien con estas características tiene “las bolas grandes” o “bien puestas”. Los estadounidenses, en cambio, son más propensos a la idea del “big dick” (pene grande). El componente sexista y esclavizador de la imagen original colabora, una vez más, con la imaginería empoderante de los libertarios: hombres vigorosos que reciben los afectos serviles de atractivas mujeres.

La captura de este tweet fue compartida por muchos usuarios y cuentas afines a Javier Milei y al libertarianismo, entre ellas Lady Market, una influencer financiera, partidaria de Milei que hace unas semanas tuvo un encuentro con el presidente. Su compartida de la captura de esta imagen –que al parecer luego borró– fue likeada por el presidente, quien además compartió centenares de expresiones elegiosas sobre su participación en el Foro, que no escatimaron insultos e injurias para con el evento, la entidad organizadora, otros líderes mundiales y demás actores de peso internacional.

La narrativa del Chad contra la geopolítica NPC

Javier Milei y su clase de economía en el foro de Davos,es absolutamente magistral. Referencias claras a la escuela austriaca y plantó al postmaterialismo marxista como un enemigo a combatir, justo en frente de sus financiadores.QUÉ GRANDE MI PRESIDENTE!🇦🇷#ArgentinaFaroDelMundo pic.twitter.com/AJ18vDUSJj — Camila✨ (@CamilaLiberal34) 18 de enero de 2024

Publicación de la usuaria @CamilaLiberal34 donde el Chad Milei se enfrenta a una comunidad de NPCs (non playable characters: “personajes no jugables”) que representan distintos colectivos, organismos y empresas globales, presuntamente su auditorio en el Foro Económico Mundial.

Para algunos actores de la política local, medios de comunicación y comentadores críticos del gobierno, la participación de Milei en el Foro fue un desacierto diplomático de consecuencias potencialmente dañinas para el posicionamiento internacional del país y su eventual desarrollo económico (en una línea que continúa con las críticas al manejo de la relación con socios estratégicos como China o Brasil). Contra esta lógica, podríamos decir más “ilustrada” de la geopolítica, la comunidad libertaria (nacional e internacional) opone lo que podríamos denominar “la narrativa del Chad”, un personaje memético que desestima la forma presuntamente correcta de hacer las cosas y obtiene mejores resultados (el Chad es, desde luego, un varón viril).

El opuesto común del Chad es “el virgen” (nuevamente el desempeño sexual oficia como jerarquizador moral, lo cual retoma la idea popular de clasificar a las personas en términos de “cogen [bueno] y no cogen [malo]”). Sin embargo, la representación de los interlocutores y adversarios políticos del libertarianismo, en torno a la participación de Milei en el Foro Económico Mundial, fueron más recurrentemente caracterizados con otra memeificación: el NPC (non playable character), un concepto de la cultura gamer que se usa para referirse a personas sin pensamiento propio. Estas instituciones, líderes y organismos (comúnmente entendidos como el establishment que conduce las “mentiras socialistas” del patriarcado, el cambio climático y, en su momento también, la pandemia del COVID-19) son autómatas, entes deshumanizados que propagan un peligro para los seres humanos pensantes.

En esta narrativa del Chad contra los NPCs, Milei es un héroe que despierta, con su discurso, a las personas privadas de su pensamiento propio, alienadas por los propagadores de las mentiras del socialismo, como muestra esta otra pieza de Sal the Agorist en reacción al discurso de Davos.

La proliferación de estos memes, retuiteados y amplificados por el circuito de cuentas libertarias locales y extranjeras, apuntala la narrativa conspiracionista con la que se busca preservar a Javier Milei (y a las ideas que él representa) de sus críticos. Se apunta a establecer que si su discurso y sus actos resultan disonantes con el entorno institucional y político en el que se mueve es porque expresan una verdad que dicho entorno se empecina en ocultar para preservar su poder; con el complemento para nada desdeñable de que sus modos supuestamente excéntricos y reprobables son los modos de la gente común: el insulto, la inconsistencia argumentativa, el desconocimiento de los protocolos, pero por sobre todo la exaltación de lo propio (y la polarización con lo ajeno) en las redes sociales. Tal es la apuesta para la construcción de una representatividad que se autopercibe “anti-establishment” (y que excluye de esa categoría a muchos de los grandes propietarios y acumuladores de riqueza a nivel global, como el propio Elon Musk).

Más gente distraída de sus contextos inmediatos de placer por los atractivos ideológicos (y, por transición, también sexuales) de Javier Milei, según Sal the Agorist, prolífico y eficaz memero internacional de las “ideas de la libertad”. En este caso son mujeres también las que prestan su mirada deseante al libertario.

El faro del mundo

El interés por resaltar el impacto global de Milei en un evento internacional como este puede leerse en dos direcciones: por un lado, desde el mundo hacia la Argentina, donde los usuarios libertarios locales buscan promover la idea de una inserción inmediata en la economía mundial (sobre el presupuesto dudoso de que antes no la había) y un alineamiento con sus “mejores” referentes (como el propio Musk).

https://twitter.com/Gianferreyra_/status/1747925627678675170

Tweet compartido por Javier Milei que pondera el apoyo de Musk (referente extranjero) por sobre la crítica de actores políticos locales, en este caso la Unión Cívica Radical. La fotografía deliberadamente estilizada del primero contrasta con la de Lousteau y Tetaz.

Los yankis se están sacando fotos haciendo pico de pato como milei kjjjj

Literalmente argentina faro del mundo pic.twitter.com/4wYbD9WBdq — ElBuni (@therealbuni) 18 de enero de 2024

Tweet de ElBuni (usuario local, partidario de Javier Milei) que se fascina con una supuesta tendencia de usuarios estadounidenses en sacarse selfies “estilo Milei”. Una búsqueda en Twitter del claim “Only taking Javier Milei selfies from now on” (“De ahora en más solo haré selfies como las de Javier Milei”) muestra una bajísima participación, dudosamente orgánica, muy posiblemente promovida por las dos personas en la foto –Maggie Anders y Dylan Allman–, ambos miembros del think tank libertario FEE (Foundation for Economic Education).

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/Y6WDKtqBTn — Javier Milei (@JMilei) 17 de enero de 2024

Javier Milei celebra que el hashtag #ArgentinaFaroDelMundo (claim de la operación en redes llevada a cabo por su equipo y sus cibermilitantes) es tendencia.

Se busca así promover la idea del “mundo libre” (es decir, de los países y actores internacionales con los que sí vale la pena relacionarse, desde el punto de vista del gobierno) fascinado con Javier Milei y deseoso de seguir sus pasos, una subversión total de la relación de poder de la Argentina con el mundo así como de su (no) ejemplaridad económica. Todo esto ayuda a la narrativa local de que, con la llegada de Milei al poder, los cambios son inmediatos. Y a nivel global

Por otro lado, la segunda dirección (más interesante, a mi entender) de lectura de este evento es desde la Argentina al mundo. En ella se explica la participación tan altisonante de voceros y figuras extranjeras que buscan en la Argentina de Milei un caso de éxito para promover, en sus propios territorios, su agenda de desregulaciones estatales, con Elon Musk a la cabeza, por supuesto.

Reacción del psicólogo canadiense Jordan Peterson, conocido influencer y autor, a una compartida de Joey Mannarino (estratega político trumpista) de la charla de Milei. Peterson es un referente tanto de emprendedores y personas de negocios que cultivan una filosofía del individualismo y la superación personal como de movimientos masculinistas que lo admiran por sus críticas al feminismo, el movimiento LGBT y el lenguaje inclusivo, entre otras cosas.

Este episodio llama a prestar más atención a los movimientos del gobierno y de Milei en particular en el plano internacional, especialmente en sintonía con la elección norteamericana de este año, en la que Donald Trump aspira a volver a la presidencia. Aunque algunas de las consignas del ex mandatario norteamericano puedan parecer disonantes con la prédica de Milei (elogio a la energía barata y promoción del empleo industrial, que usuarios peronistas destacaron en las redes para “aleccionar” al oficialismo), su articulación como parte de la avanzada de populismos de derecha a nivel global es difícil de negar. La parte comunicacional de su operatoria se desarrolla, en gran medida, en el territorio digital, donde estos grupos han demostrado tener, no solo una narrativa e imaginería eficaces sino un aceitado y flexible aparato de propagadores con su propio manual de procedimientos. La batalla cultural se libra también en ese plano, y el gobierno de Milei recién empieza.

