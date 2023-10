Del fanfic al porno político: crónica del affaire ficcional Milei x Bregman

De las muchas ocurrencias en redes y memes que dejó el debate presidencial del 1 de octubre, la más extraña y llamativa de todas es tal vez el lore (conjunto de historias, datos, personajes) de un supuesto romance o affaire sexual entre Myriam Bregman y Javier Milei. En los últimos días las redes sociales (especialmente Twitter, aunque también con algunas repercusiones notables en Tik Tok) se llenaron de dibujos y memes que van desde lo cute hasta lo pornográfico celebrando la ficcional e improbable pareja.

La tendencia se originó a partir de dichos de la candidata del FIT-U en uso de su derecho a réplica sobre la propuesta económica del candidato libertario, en la que habló de privatizar las empresas estatales, bajar impuestos, desregular la economía y cerrar el Banco Central. “Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico”, lanzó.

Esa última expresión, “gatito mimoso”, inequívocamente discute la metáfora del león con la que Milei y su público se narran a sí mismos. Es una imagen que decanta con cierta naturalidad como el reverso debilitado y no agresivo (valores opuestos) del león libertario. Pero también es una frase que tiene, justamente, la resonancia de un apodo adorable, lo cual suscitó, para el divertimento de muchos que seguían el debate por las redes, insumo para nuevas bromas y ocurrencias divertidas.

La cuenta de Twitter @chereside Chere (TV) aportó el primer eslabón de esta prolífica secuencia memética. A las 9:35 del 1 de octubre –es decir, pocos minutos después de la réplica de Bregman– Chere publicó este tweet, que es el primero de un hilo donde se desarrolla lo que otros usuarios definieron como un “Fanfic político” (“fanfic” viene de Fan Fiction, ficción hecha por los fans).

—Milei no es un león, es un.. gatito mimoso— exclamó Myriam.



Javier se estremeció. Sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, como si una electricidad hubiese corrido por su cuerpo. Las imágenes de la noche anterior le invadieron la cabeza. Se lo había hecho a propósito... — Chere (TV) 🇦🇷🧉🎃 (@Chereside) 2 de octubre de 2023

La viralidad del tweet (y, consecuentemente, del hilo que lo sucede) fue muy alta: más de 46.000 likes y casi dos millones de reproducciones. Vale la pena detenerse en algunos aspectos del relato de Chere, donde se van mechando intercambios que efectivamente tuvieron lugar en el debate entre los candidatos, con elementos ficcionales como sus pensamientos e interacciones fuera de cámara. Es particularmente notable –especialmente para contrastar con mucho de lo que se elaboró posteriormente por otros usuarios– que el rol del personaje de Myriam Bregman en esta historia es explícitamente activo: ella confronta con él, le roza la pierna, le dice cosas como “¿Ahora vas a ronronear, gatito?”. Él, en cambio, tiene un rol más pasivo en el que se deja afectar y desestabilizar por la seducción de su rival (contrario a lo que muestran algunos memes que se hicieron más tarde y que vienen mayormente de usuarios libertarios).

Más adelante en la narración, un Milei en soledad, atribulado por sus sentimientos hacia Bregman es confrontado por Cristina Fernández de Kirchner, quien, salida de la nada, le expresa al libertario que es totalmente natural que se sienta así por su enemiga política: “Cuando estás permanentemente en conflicto con alguien, algo adentro tuyo se activa. Es como si la carne deseara más aquella carne que sabe que no debe tocar”, dice Cristina en esta fanfic donde se da a entender que ella tuvo también un affaire de igual naturaleza con su propio enemigo político, Mauricio Macri.

Ambas mujeres (Bregman y Fernández) tienen en esta historia un rol activo. No solo son seductoras, incitadoras, sino que muestran plena autoconciencia y dominio de sí mismas en sus actos. Si bien sería forzado atribuir al fanfic una connotación anti-mileista, la sátira política lo pone al candidato en un lugar muy distinto al del rol empoderado y dominante que éste busca representar usualmente.

Fan Art y romances no canónicos

El dólar a 860

No cagaron la sede del mundial

Lo único que me mantiene cuerdo es el ship entre milei y la bregman jsjs pic.twitter.com/aLV8O7Nf7V — ElBuni (@therealbuni) 4 de octubre de 2023

Gran parte de las imágenes que se generaron a partir de la fanfic de Chere se alimentan de tradiciones como el manga (comic japonés) y el Fan Art (arte de los fans), que son muy populares en internet, sobre todo en sitios como DeviantArt o Wattpad donde los usuarios pueden compartir sus creaciones, ilustraciones en el primer caso y narraciones en el segundo.

Dentro del amplio universo de contenido elaborado por fans sobre distintas series, libros y películas, hay todo un submundo dedicado a la celebración de romances improbables. Así, por ejemplo, es común encontrar en el entorno digital cientos de imágenes de diverso estilo y calidad (aunque con un predominio muy marcado de la estética visual del manga) donde personajes como Hermione Granger y Draco Malfoy (de la saga de libros y películas Harry Potter) son una pareja adorable, mientras que en el canon de la historia estos sienten una profunda aversión y enemistad mutua.

Nótese que estamos hablando de una pareja sobre la cual no hay ninguna sugerencia en la obra original de JK Rowling. Draco y Hermione se odian. Su romance es, enteramente, una elucubración de los fans. Esto se amolda también a una tendencia más específica del Fan Art que tiene que ver con convertir a un personaje villano en una especie de ícono adorable (y a veces también sexualizado), como ocurrió con el propio Malfoy y también con villanos de otras series. La wiki de tropos narrativos en el cine y la televisión tvtropes.org tiene una entrada sobre el tema titulada Draco in Leather Pants (Draco en pantalones de cuero) donde explica que, usualmente, esta línea de Fan Fictions viene con un personaje protagónico que encarna, dentro de la narración, al autor o autora y que actúa como el interés amoroso del villano, que lo redime de sus malas acciones (la fantasía común de que podemos cambiar a esa persona con la que tenemos una relación tóxica).

Gran parte de estas publicaciones sobre el affaire nacen como una forma de parodia del Fan Art y exhiben los mismos tropos, recursos visuales y narrativos. Más allá de que promueven caracterizaciones de los candidatos que se desvían de su performance habitual, no parecen, en su gran mayoría, orientados a una participación militante explícita, sino más bien a tomar parte de una broma colectiva muy divertida, como pasa con muchos memes que luego sí, puede adquirir connotaciones políticas más marcadas. Son, digamos, un desvío de la conversación política hacia el chiste.

Los que se pelean, se aman

Uno de las primeras imágenes meméticas sobre Milei x Bregman apareció en las respuestas al fanfic de Chere (TV) en Twitter, el mismo día del debate, y retoma el meme “I hate you but I love you” de la serie animada Hey Arnold! Al día siguiente, otra cuenta afín al libertarianismo publicó una nueva versión de este meme como un comentario sobre la medición del diario La Nación de las palabras más mencionadas por la candidata de izquierda en el debate, siendo “Milei” la primera del ranking. El absurdo de la primera broma adquiere, en esta retoma, un sentido más orientado a exponer, en la dirigente trotskista, una suerte de obsesión con el candidato (que, presumiblemente, la desacredita en sus objeciones y planteos).

La palabra más usada de Bregman jajsjaj pic.twitter.com/P5HuvAxn0y — termo (@usdtermo) 2 de octubre de 2023

Otra línea de memes a partir de la fanfic consistió en insertar corazones sobre fotos de los candidatos. La primera versión de esta línea utiliza una imagen de Milei observando a Bregman durante una de sus disertaciones en la Cámara de Diputados. En esta primera versión, los corazones están sobre Milei: él es el enamorado, cautivado por Myriam que parece totalmente ajena a lo que ella provoca en su compañero legislador.

Usuarios libertarios invierten los valores de esta tendencia, con una pieza donde los corazones se posan sobre Bregman, que se dirige a un Milei inadvertido. Esta operación colabora con la de la variación libertaria del meme de Hey Arnold!: ir armando la broma de que Myriam Bregman está obsesionada con Milei y secretamente caliente con él. Desacreditan su rivalidad política al satirizarla como presa de un capricho hormonal, lo cual conlleva, desde ya, una concepción machista. Esta broma irá escalando tanto en lo explícito de su contenido (llegando a versiones casi pornográficas) y en lo provocador de su propuesta.

TE QUIERO TANTO

NO ME PREGUNTES MÁS

TE QUIERO TANTO

QUE ME DESPIERTO EN TI CUANDO DESPIERTAS

Y ME TRANSFORMO EN LUZ CUANDO LA LUZ LLAMA A TU PUERTA pic.twitter.com/D6EMOhSZwa — DAN (@GordoDan_) 3 de octubre de 2023

El propio Javier Milei dio like a una de estos memes donde se la muestra a Bregman enamorada de él. Si bien no es novedoso que el candidato de LLA interactúe con tweets y memes que lo celebran (esta ha sido parte de su estrategia comunicacional en redes desde hace años), llama la atención su validación particular en el caso de este tipo de contenido.

Esta tendencia memética promovida por los libertarios decantó también en una serie de piezas que, o bien reutilizan frames de videos porno, o bien reconstruyen por medio del fotomontaje situaciones de ese mismo carácter entre los dos candidatos, en ambos casos invirtiendo la carga original de pasividad/actividad y mostrando a un Milei que estimula y excita a una desprevenida y prácticamente sumisa Bregman (imágenes sexistas y de mal gusto que decidimos no reproducir).

Si bien algunas de estas piezas más pornográficas aparecieron ya en las respuestas al tweet de GordoDan_ del 3 de octubre, estas cobraron mayor relevancia y viralidad en las redes sociales a partir de un nuevo intercambio entre Bregman y Milei en Twitter, cuando el candidato libertario usó, sarcásticamente, su apodo “el gatito mimoso” para compartir una nota sobre un amparo que presentó para frenar contrataciones en el Gobierno Nacional. “Soltar, Javier”, le respondió la candidata de la izquierda.

Esta expresión de Bregman lo pone a Milei, nuevamente, en el lugar del obsesionado y, de algún modo, reaviva el lore metairónico de su romance. Es importante notar que ambos candidatos tuvieron algún tipo de participación que (más o menos deliberadamente) dio incentivos a los usuarios para continuar publicando material.

Los libertarios –en una maniobra muy similar a la que describíamos el sábado pasado en relación a los memes de Marra Español– responden participando en la misma tendencia pero con piezas e imaginería que restituyen a su candidato y referente aquello de lo que lo privan otras participaciones: su rol activo, al parecer muy importante para la construcción de hombría y poder que hacen sus seguidores (el componente sexual viene siendo una constante en gran parte de esta guerra memética).

La operación “dar Massa”

La tendencia de memes y publicaciones del affaire ficcional Milei x Bregman pareciera haberse originado como una desviación de la discusión política, pero la participación libertaria muestra dos orientaciones absolutamente militantes. La primera, restituirle a Milei y a su liderazgo los rasgos varoniles y sexualmente activos que su público valora positivamente. La segunda, fija una polarización de Milei con Bregman en detrimento de la polarización con Sergio Massa.

Provocar a usuarios (y especialmente usuarias) de la centro izquierda en donde más les duele –el género, las representaciones sexistas y denigrantes de Myriam Bregman que hicieron el divertimento de los libertarios– bien podría producir el efecto de reforzar la adhesión y el voto a su candidatura presidencial, que compite directamente en el espectro progresista con la del candidato de Unión por la Patria.

Esto, los militantes libertarios lo saben. No es casualidad que en estos días haya habido –al margen de este lore– mucha discusión en torno a la dirigente socialista entre votantes del FIT-U y votantes del peronismo (donde los votantes de Juan Grabois en las PASO son una suerte de frontera en disputa). Usuarios libertarios compartieron irónicamente tweets que alientan la improbable hipótesis de un ingreso de “la rusa” en el balotaje de noviembre, dando aire así a lo que para muchos electores es la polaridad natural de esta elección: la candidata más a la izquierda contra el candidato más a la derecha. “Los que se pelean se aman” es una idea que pareciera calzarle bien a la comprensión peronista de dicha disputa. Llamativamente, casi no tuvo expresiones de los tuiteros de Unión por la Patria en esta conversación. ¿Prefirieron dejarla pasar?, ¿no la vieron o no supieron cómo intervenir?

Lo cierto es que, con esta avanzada, los libertarios lograron asegurar su visibilidad semanal en las redes y corrieron el eje del enfrentamiento, de cara a los públicos más progresistas donde el peronismo tiene todavía un desafío por delante.

Massa ya no sabe que hacer mientras ve el 5% de grabois yendo para la rusita pic.twitter.com/PevvgBwwpU — J Rod (@jrodbtc) 5 de octubre de 2023

NC/DTC