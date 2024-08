Coparticipación: Caputo pegó el faltazo a la reunión con Jorge Macri y “no hubo acuerdo”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió hoy con funcionarios del Ministerio de Economía para destrabar la negociación por la coparticipación de ese distrito, pero “no hubo acuerdo” y el conflicto sigue sin resolverse.

El alcalde porteño instó una vez más a que el Gobierno nacional “cumpla” con la medida cautelar que presentó la administración a su cargo. El encuentro había sido convocado por la Corte Suprema para acercar posiciones entre ambas jurisdicciones con el objetivo de que el Ejecutivo nacional cumpla con el fallo que le obliga a pagar un 2,95% de coparticipación federal.

Jorge Macri sostuvo ante los medios que durante la reunión “cada parte expuso sus posturas”, pero eso no sirvió para llegar a un entendimiento. “Son varias las discusiones. Nación decidió, a partir de la primera semana de agosto, empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte”, explicó.

A su vez, el alcalde porteño señaló que el máximo tribunal le ordenó al Gobierno nacional pagar “el 2,95% por goteo” y manifestó que “eso no se está cumpliendo”. “No es un dato menor porque, para nosotros, en una república, cumplir con los fallos, con las órdenes de la Corte, es central”, consideró.

Además, Macri hizo referencia a la ausencia del ministro Caputo al cónclave para resolver un reclamo que lleva más de un año y medio sin encontrar una solución. “Cada vez que me convoque la Corte, voy a venir. Vinimos con dos abogados. El Gobierno nacional vino con un equipo muy grande. No sé por qué no vino el ministro. Hubiera sido mejor que esté, pero debe haber tenido sus razones. Hay que preguntárselas a ellos”, recriminó Macri.

Fuentes del Ministerio de Economía bajaron el tono de la confrontación y justificaron la ausencia de Caputo bajo el argumento de que se trató únicamente de una “audiencia informativa” para tratar “temas jurídicos”.

En la reunión, los representantes de la Nación manifestaron su “desacuerdo” con el cálculo del 2,95%, ya que sostienen que ese porcentaje “debería ser sustancialmente menor” al que dispone el fallo de la Corte. “La Nación está cumpliendo con el fallo a pesar de que sus propios cálculos difieren”, destacaron desde el Ministerio de Economía.

El origen del reclamo de Ciudad se encuentra en la medida cautelar que la Corte emitió en diciembre de 2022 en favor de Uspallata para revertir una decisión que tomara el ex presidente Alberto Fernández.

El de este jueves no fue el primer encuentro entre funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei y de la Ciudad de Buenos Aires, sino que desde enero vienen sucediendo reuniones para destrabar el conflicto.

El último encuentro que habían mantenido Macri y Caputo fue en julio, oportunidad en la que, a pesar de haber anunciado un principio de acuerdo, las diferencias persistieron.

MM con información de la agencia NA.