Corte por decreto: la oposición va al recinto el próximo jueves para voltear el pliego de García-Mansilla

El Gobierno no tiene respiro. En las últimas 24 horas la oposición avanzó con la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA, dos diputados libertarios terminaron a las trompadas y la represión encabezada por Patricia Bullrich derivó en un pedido de renuncia de la ministra de Seguridad. Y, como frutilla del postre, el Senado activó el mecanismo para rechazar el pliego de Manuel García Mansilla en el recinto. El peronismo ya convocó a una sesión y buscará voltear la designación del juez de la Corte designado por un decreto de Javier Milei.

Fue una maniobra de pinzas, orquestada por Unión por la Patria, por un lado, y la dupla Guadalupe Tagliaferri (PRO)-Martín Lousteau (UCR), por el otro. Temprano a la mañana, Tagliaferri convocó a la comisión de Acuerdos para igualar la situación de García-Mansilla a la de Ariel Lijo: el objetivo era ratificar las firmas del dictamen del jurista conservador para poder llevar ambos pliegos al recinto y rechazarlos solo con un tercio del recinto (25 votos). Sin el dictamen, la oposición necesitaría dos tercios para poder rechazar el pliego de García-Mansilla “sobre tablas”: un número imposible de conseguir.

La semana pasada, esta misma avanzada opositora multipartidaria había avanzado en dictaminar el pliego de García-Mansilla para dejarlo preparado para el recinto. Pero había saltado un problema reglamentario: Taglaferri argumentaba que la firma de José Mayans podía no ser aceptada, ya que no había participado de la audiencia pública protagonizada por el flamante juez de la Corte. Había, a su vez, otro motivo: un sector de la oposición buscaba presionar al resto del radicalismo para que se alineara detrás de la embestida contra las designaciones por decreto.

Y es que si bien el objetivo era presentar las nueve firmas -la mitad más uno de la comisión- para dejar listo el pliego, el protagonismo de la jornada se lo terminó llevando la interna radical. Fue Lousteau quien puso el dedo en la llaga apenas comenzó la reunión. “La verdad es que soy calentón, pero no hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza, hoy, mis compañeros de bloque vinieron cuando ya había quórum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión no se hiciera”, lanzó el presidente de la UCR, enojado por la decisión del oficialismo de vaciar la comisión.

Al lado, solo separado por la figura de Francisco Paoltroni, estaba Maximiliano Abad, el único radical que integraba la comisión que había dado el presente —Eduardo Vischi, el jefe de bloque, y Mariana Juri se habían ausentado, en coordinación con la estrategia oficialista—. Abad, que sonreía incómodo mirando el techo mientras Lousteau hablaba, no se quedó atrás, sin embargo. “Tengo respeto político por aquellos dirigentes políticos que forman parte de colectivos, no de individualidades y que no se miran todo el tiempo el ombligo, y que se creen que son más dirigentes políticos porque denostan al resto”, lo cruzó.

El mal humor de Lousteau, sin embargo, estaba direccionado hacia el resto de la bancada que, a excepción de Pablo Blanco, se resistía a voltear el pliego de Lijo. Ya la semana pasada el senador porteño había intentado empujar al resto del bloque a firmar un dictamen de rechazo del pliego de García-Mansilla, pero sin éxito: la mayoría de los senadores responden a gobernadores radicales que no tienen interés en enemistarse con el gobierno nacional. Las únicas dos figuras que podrían acompañar, además de Blanco y Lousteau, son Abad y Carolina Losada.

Sesión para voltear a Lijo y García-Mansilla

Luego de firmados los dos dictámenes —uno de rechazo de Lousteau y Tagliaferri y otro en disidencia de UxP—. El interbloque peronista firmó un pedido de sesión para el próximo jueves al mediodía. El objetivo es tratar ambos pliegos: el de Lijo, que nunca juró porque la Corte Suprema le rechazó su pedido de licencia como juez federal, y el de García-Mansilla, quien ya ejerce como juez de la Corte por decisión de Horacio Rosatti.

La estrategia para voltear ambos pliegos, sin embargo, será enrevesada. Y el principal problema es el apoyo que Lijo todavía tiene entre algunos senadores del peronismo, que podrían resistirse a sentarse a dar quórum. García-Mansilla, cuya designación sólo es defendida por el PRO y el oficialismo, no genera controversias —todo el peronismo está unido en su rechazo—, pero el respaldo de los gobernadores peronistas a Lijo podría hacer tambalear la sesión.

En la bancada de UxP, que comanda Mayans, se muestran confiados en que la mayoría de sus senadores se sentarán al momento del quórum, y especulan con poder sumar otras adhesiones para hacer de contrapeso por si hay sorpresas. Lousteau, Tagliaferri y Blanco participarán de la sesión y, si hubiera presencia perfecta de UxP (34 senadores), alcanzaría para el quórum. Pero hay otras figuras que podrían robustecer el número.

Una es Paoltroni, el formoseño que fue expulsado del bloque libertario por cuestionar la candidatura de Lijo y que, últimamente, viene negociando con el peronismo. La otra es la senadora cordobesa Alejandra Vigo, aliada habitual del Gobierno que, sin embargo, cuestionó la decisión del Ejecutivo de designar a los dos jueces por decreto. Los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, mientras tanto, son otra carta posible. Así como Abad y Losada.

El primer escollo, sin embargo, será lograr que Victoria Villarruel convoque a la sesión. La vice ya forzó el reglamento, en el pasado, para dilatar convocatorias opositoras que fueran incómodas para el Gobierno. En la oposición sospechan que, esta vez, será similar y dependerán de conseguir una mayoría para imponerse, a fuerza del número, en el recinto.

El segundo escollo, en cambio, vendrá después de la sesión. Y es que, aunque la oposición triunfase y el Senado rechazase los pliegos, el Gobierno sostiene que García-Mansilla puede continuar siendo juez de la Corte Suprema por un año. “Ya le tomaron juramento y la Corte es corporativa”, desliza un dirigente de peso en LLA que observa, con pesimismo, que la oposición será exitosa en voltear los dos pliegos. Es así que, incluso rechazando las designaciones por decreto, el país podría encaminarse a una disputa de poderes que derive en una crisis institucional.

MC/JJD