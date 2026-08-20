El Council of Americas apoyó a Milei: “Que se pierdan puestos de trabajo es el precio para transformar el país; vale la pena”

El salón Versalles del Hotel Alvear volvió a reunir esta mañana, por 23° año consecutivo, al establishment económico en el Council of the Americas y ya el primer discurso funcionó como un respaldo explícito al gobierno de Javier Milei. Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y anfitrión del encuentro, dijo que “vale la pena para transformar el país” que se hayan “cerrado empresas y perdido puestos de trabajo”.

Grinman se inclinó por el mileísmo desde el comienzo: dijo que “la libertad aun siendo un valor, tiene costos” y enumeró los sectores que, a su juicio, se benefician de esa mayor libertad económica: los yacimientos de hidrocarburos de la Patagonia, que dijo que “aumentan exponencialmente su producción”; los recursos minerales de la cordillera, que Argentina miraba “con envidia” hacia Chile y que hoy empiezan a explotarse; el interés de la inteligencia artificial en el país como destino de inversión; y la reconversión de actividades productivas en distintas regiones, entre ellas el agro.

Grinman defendió el Gobierno más allá del costo social del ajuste. “Estamos pasando por un momento heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo”, admitió ante los presentes, en referencia al sector de comercio y servicios que representa la cámara y que, según sus propios datos, aporta cerca del 65% del PBI y una porción significativa del empleo formal del país. Completó la idea con la frase que quedó como definición del foro: “Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos puedan vivir en un país normal y creíble, yo creo que vale la pena”.

El empresario también reclamó una articulación público-privada más activa —“no todo se le puede dejar al gobierno”, dijo— y, sin mencionar nombres, aludió a declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que propuso días atrás eventuales nacionalizaciones y expropiaciones si el peronismo llega al poder. “No quiero vivir en ese país”, dijo. Contrapuso ese escenario al rumbo oficial actual, al que calificó como “no exento de sacrificio”, pero capaz de derivar en “un país espectacular” si se consolida. Cerró pidiendo a los presentes que definieran “de qué lado” quieren estar, y dejó en claro cuál es el suyo.

La segunda intervención de la mañana estuvo a cargo de Susan Segal, titular de Americas Society/Council of the Americas, quien planteó una lectura afín sobre el momento argentino. Segal habló de una “convergencia” entre lo que necesita el mundo y lo que puede ofrecer América Latina, con foco en las reformas y el control fiscal como condiciones centrales para atraer inversión. Puso el acento en los minerales críticos como uno de los activos estratégicos de la región y sostuvo que, por primera vez, existe una política que impulsa las relaciones con América Latina de un modo que —dijo— recuerda lo que ocurrió con Asia en las últimas décadas.

La directiva norteamericana insistió en que el desafío no pasa solo por explotar los recursos naturales, sino por conectarlos con el resto del mundo, y mencionó como ejemplo la posibilidad de instalar centros de datos en el país. Para Segal, Argentina puede convertirse en “uno de los grandes motores” de la región, siempre que se mantenga el rumbo actual, con reglas claras y seguridad jurídica como condiciones no negociables para sostener el interés de los inversores extranjeros.

El foro empresarial continuará durante la mañana con paneles sobre la coyuntura económica y política del país, y cerrará al mediodía con la presencia del propio Milei, que llegará al Alvear a capitalizar el clima de respaldo que empresarios locales y extranjeros.