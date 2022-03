Cristina Kirchner mostró en Twitter un nuevo video sobre el ataque a su despacho “que alguien planificó y mandó a ejecutar”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer este lunes a través de sus redes sociales un nuevo video del ataque que sufrió su despacho el pasado jueves en el Senado, en el marco de la maratónica sesión en la Cámara de Diputados en la que finalmente se decidió aprobar el acuerdo que el Gobierno negoció con el FMI.

Manifestantes rompieron los vidrios del despacho de Cristina Kirchner en el Congreso

En el nuevo documento audiovisual que la expresidenta expuso a través de Twitter, se muestra “en tiempo real, desde el exterior y desde adentro”, la agresión hacia su oficina en el Congreso. En esta oportunidad, además de las imágenes tomadas desde dentro del despacho captadas por la cámara de un teléfono celular de un colaborador de la presidenta del Senado, se suman las filmaciones desde las cámaras de seguridad de la Policía Federal ubicadas en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen.

“El video que vas a ver te muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro (en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrada), el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave”, dice la Vicepresidenta en su posteo.

Ya el último viernes, Fernández de Kirchner había sugerido que el ataque a su despacho no había sido casual. “Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los Fondos Buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el Frente de Todos, que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente”, había dicho en Twitter, tras publicar el primer video con imágenes de los destrozos dentro de su oficina y la frase: “Otra vez… inmensa pena”.

Los avances en la investigación

En las últimas horas, fuentes judiciales informaron que los sospechosos de causar destrozos en el Congreso nacional y en el despacho de Cristina Kirchner durante las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fueron identificados por las fuerzas de seguridad a partir de las filmaciones tomadas por cámaras en el lugar. Se trata de 8 personas jóvenes que, según las fuentes, no tendrían afiliación política conocida.

Además, se supo que en las próximas horas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, analizará los informes al respecto y el sumario para determinar los pasos a seguir. La semana pasada, la magistrada había dispuesto medidas de prueba para identificar a los responsables de los destrozos. En la causa intervienen Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo.

Los sospechosos fueron identificados con un “software” del Ministerio de Seguridad que vinculó sus rostros con sus datos personales y domicilios, indicaron las fuentes.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó este lunes que la investigación por los ataques al despacho de la Vicepresidenta Cristina está “muy avanzada” y que se está trabajando en “esclarecer los hechos”.

“La investigación está muy avanzada. No creo que hayan sido organizaciones sociales que se estaban manifestando sensatamente. Fue alguien que buscó hacer eso porque la marcas rojas no son una casualidad”, afirmó Fernández en declaraciones a la radio La Red.

El funcionario consideró que el ataque “fue algo profeso” por las marcas en rojo, que comparó con las de “narraciones bíblicas”, y aseguró que en la movilización había “un grupo grande”, mientras otro número reducido de personas se abocaba “específicamente a agredir la oficina de Cristina”.

“No hubo una orden nuestra de no poner vallas porque no manejamos la calle desde 2018, cuando pasaron todas las comisarias de la Policía Federal a la de la Ciudad. No sé quién pidió que no las pongan, pero yo las hubiera puesto. No fue un error del (ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires) Marcelo D'Alessandro, sino que no lo hicieron por motu propio y porque alguien dio la instrucción”, afirmó Aníbal Fernández.

Las internas y acusaciones cruzadas

El referente político de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque sorprendió días atrás con un incisivo tuit hacia el gobierno de Alberto Fernández por no haber condenado el ataque al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la marcha contra el Fondo Monetario Internacional.

“Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta”. Con esta frase, evidenció una vez más la interna que se vive dentro del Frente de Todos.

Además, en declaraciones al programa que conduce Víctor Hugo Morales en AM 750, Larroque agregó en las últimas horas: “Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la ametralleta del off permanente que nosotros no abonamos. Pareciera que se quiere proscribir a una parte mayoritaria de la fuerza y tenemos que actuar rápido”, sentenció.

La respuesta del Gobierno nacional al dirigente de La Cámpora llegó a través de la misma red. Gabriela Cerruti, la portavoz oficial, aseveró en una serie de tuits: “Ante el ataque sufrido por nuestra Vicepresidenta, el Presidente Alberto Fernández, actuó de inmediato enviándole un mensaje a ella y a su secretario privado, preocupado por su integridad física, la de sus allegados y del personal que trabaja con ella”.

Y enfatizó: “Que nadie dude. El Presidente y todo el Gobierno Nacional desprecia y repudia la violencia y espera que la Justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables de semejante hecho”.

En tanto, Aníbal Fernández, el Ministro de Seguridad de la Nación expresó: “Querido Cuervo, ”te aturde el silencio y la parsimonia“ del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición” y continuó con un hilo de tuits despidiéndose con “un fuerte abrazo peronista”.

