Cruces de 'vivas' y 'fueras', y decenas de curiosos para ver de cerca el “show Milei”

¡Viva la libertad carajo! y ¡Fuera Milei! se ha podido escuchar a uno y otro lado de la Puerta del Sol la tarde de este viernes. El Presidente de Argentina Javier Milei ha vuelto a visitar de forma no oficial la capital para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y otro premio del think tank ultraliberal Juan Mariana.

Los partidarios del dirigente se han congregado sobre las seis de la tarde alrededor del vallado con el que se ha protegido la entrada de la Real Casa de Correos para poder verle y mostrar su apoyo. Junto a ellos, durante un par de horas, se han mezclado también algunos detractores, antes de que se convocara otra concentración paralela detrás de la estatua del oso y el madroño condenando la concesión de ambos premios.

“¡Milei, Presidente, España está contigo!” y gritos de emoción cada vez que hacía amago de asomarse en el balcón entre las decenas de personas que han ocupado parte de esta plaza céntrica madrileña. Se han visto banderas de España y de Argentina, camisetas de ambas selecciones y algún libro “El camino del libertario”, escrito por el dirigente de ultraderecha. La Presidenta de la Comunidad y Javier Milei, finalmente, han saludado a su público desde unos de los balcones, provocando vítores y abucheos por igual.

“Hemos venido aquí a apoyarle, ¡no hay que darle tantas vueltas!”, recriminaba una de las asistentes. “Queremos demostrar que el conflicto diplomático es unilateral. Se lo ha inventado el presidente por alusiones a su mujer, que yo sepa no tiene ningún cargo institucional. Además, no sabemos cuánto va a durar, porque querían que pidiera perdón y eso no lo va a hacer”, explica más detalladamente otro chico, que porta una bandera argentina. A su lado, un grupo de turistas del país latinoamericano explica que se han acercado por curiosidad al enterarse de que estaba aquí su presidente. “Vengo aquí y después a Ferraz”, ha comentado un hombre, entrado en edad, al grupo con el que ha acudido. “Somos fachas, somos fachas eso dicen, que digan lo que quieran”, ha gritado otro al lado suya ante la presencia de algunos medios de comunicación.

Aunque las horas han pasado con tranquilidad a las afueras de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se han visto algunos encontronazos con la prensa y entre partidarios y detractores del presidente argentino. “Fuera, sinvergüenza, no representas a los madrileños”, gritaba desde el mismo lugar un grupo de mujeres. “¿Venís a favor o en contra?”, se preguntaban en la parte trasera del tumulto. “Yo he venido para dejar constancia de que en Madrid no apoyamos esto. Es una vergüenza que a esta persona, después de insultar a nuestro Gobierno, la dejen entrar en España, ¿quién es Ayuso para darle una medalla en nuestro nombre?”, se pregunta una de las mujeres: “Ayuso se ha erigido como su hada madrina”, añade.

Han sido momentos de breve confusión y mezcla de consignas hasta que la Policía ha desalojado a quienes no apoyaban al dirigente y les ha emplazado a situarse al otro lado de la plaza, en el comienzo de la calle Alcalá, para evitar que escalara la tensión. Ese ha sido el lugar elegido por la plataforma Argentinxs en Movimiento para expresar su rechazo a la decisión de Isabel Díaz Ayuso de condecorar al líder latinoamericano. A este otro lado se han visto muchas banderas argentinas, alguna palestina, pañuelos verdes y carteles con recortes de prensa sobre la represión en las protestas de Buenos Aires. “Llévate de aquí la motosierra”; “Milei, basura, vos sois dictadura” o “Milei Madrid te repudia”, han gritado varias decenas de personas. “Comunidad del odio” o “los juegos del hambre”, son otros de los lemas que se han podido leer.

“Somos las argentinas que estamos absolutamente en contra de las políticas de Milei, que llevan al empobrecimiento del pueblo argentino, a la limitación de todas las libertades y a la destrucción de la institucionalidad. Y nos parece una vergüenza que encima se le premio por ello”, ha explicado a elDiario.es Cecilia Denis, presidenta de la organización convocante, que también recuerda que se enteraron de esta condecoración hace apenas unos días. “Son dos premios los que se lleva hoy, uno de la Comunidad de Madrid, supuestamente en nombre de todos los madrileños, y otro que se le va a entregar ahora en el Casino, supuestamente por su defensa de la libertad, justamente cuando hace unos días se reprimió con violencia una manifestación pacífica en contra de su gobierno y se ha detenido a compañeros a los que quieren acusar de terrorismo”, y concluye Denis: “Hemos venido aquí porque es lo único que podemos hacer, por Milei y por el auge de la ultraderecha en el mundo”.

