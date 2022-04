El “Cuervo” Larroque avivó más la interna del FdT y volvió a apuntar contra Guzmán: “No lo votó nadie”

En sintonía con lo expresado este lunes en un acto que el gobernador Axel Kicillof encabezó junto a referentes de La Cámpora y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, Andrés Larroque añadió un nuevo round a la pelea de fondo que el Frente de Todos mantiene desde hace meses, con el acuerdo con el FMI como disparador central, y volvió a tirar munición gruesa contra el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Entre críticas y elogios internos, el oficialismo buscó mostrar unidad en un acto de Kicillof, Máximo, Larroque y el ministro Zabaleta

“Hasta octubre de 2019 (cuando la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner ganó las elecciones presidenciales), no lo conocía. Nadie lo votó”, disparó el titular de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires en declaraciones al programa que conduce Daniel Tognetti por AM530 Somos Radio.

Según Larroque, las elecciones legislativas de 2021 “fueron un veredicto sobre su política económica (en referencia a Guzmán), y aunque sigamos haciéndonos los tontos, fingiendo demencia, está la gente de por medio”. Y agregó: “El Frente de Todos asumió en 2019 con un plan claro. Se le debería estar ofreciendo a la sociedad un shock de inversión, que se exprese también en la redistribución del ingreso”, remarcó.

Asimismo, el secretario general de La Cámpora aseguró no querer estar “dos años más con la interna, sino dar soluciones. No alcanza la recuperación económica. Pasar la quincena es un suplicio para la clase media también”, relató, antes de concluir con un análisis sobre el momento de la coalición oficialista. “Estamos trabados como fuerza política, con dificultad para resolver planteos y cierta desazón, con expectativas truncas”, aseveró.

“Estamos en el gobierno para resolver los problemas, yo no hago política para buscar excusas. Cuando uno se propone tener un rol o aspira a cierto protagonismo, va de suyo que tiene que tratar de hablar con claridad y tener un relato que clarifique qué es lo que está ocurriendo, y a veces eso no pasa y es cuando nuestra gente entra en apatía”, sostuvo.

En esa línea, dijo que “la unidad no puede ser una trampa” y agregó: “La unidad del Frente no puede ser una emboscada al sector que representa Cristina (Fernández de Kirchner), si el sector que la expresa que en mi mirada es mayoritario, si la condición del frente de la unidad es que ese sector no puede expresar su mirada de la realidad estamos en problemas”.

Por eso, sostuvo que “es central este 2022 aliviar la situación a la gente”, pero advirtió: “Desde ya tenemos que analizar la coyuntura electoral reciente y con la prudencia del caso, ver que va ir ocurriendo hacia delante”.

En tanto, Larroque afirmó que si bien hay “un nivel de asistencia muy importante por parte del Estado” hacia la población más vulnerable, “la recuperación económica no alcanza”. “El tema precios es fundamental, hay un nivel de asistencia muy importante por parte del Estado, también hay recuperación en materia económica, pero no alcanza. No solo los sectores populares son los más postergados sino los sectores medios. Pasar la quincena se hace un suplicio también para la clase media; por eso no hay que enojarnos”, dijo.

Críticas a Guzmán por segundo día seguido

Este lunes, en Florencio Varela, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto en el que juntó en el mismo escenario a los camporistas Máximo Kirchner y Andrés “Cuervo” Larroque con Juan Zabaleta, ministro nacional de Desarrollo Social y uno de los hombres de confianza de Alberto Fernández. Fue en el lanzamiento de “MESA Bonaerense (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria)”, un programa que busca garantizar la seguridad alimentaria entre los sectores más vulnerables, institucionalizando la entrega de alimentos que se distribuyó durante la pandemia a las familias de los alumnos que acudían a los comedores que funcionan en las escuelas.

Allí, Larroque también fue duro con el ministro Guzmán: “La verdadera política de desarrollo social se hace en el ministerio de Economía. Se hace con políticas económicas a nivel nacional. Eso es lo que va a cambiar la ecuación y nos va a permitir poder mirar a los vecinos de la provincia y del país y decirles que hemos superado una etapa muy difícil. Y no pedimos mucho, porque ya lo vimos en Argentina. Ya lo vimos con Néstor Kirchner”, dijo Larroque, y agregó: “Tenemos sensaciones encontradas porque sabemos que si tiene que haber este nivel de asistencia es porque las cosas no están bien, es porque las cosas están complicadas”.

Para el, líder camporista, hay que hacer política “sin jugar a las escondidas, peleándose con quien hay que pelearse”. Y se metió de lleno en la interna oficialista. “No tengamos miedo. No hay cosa peor que ser condenado al olvido de la historia. Que no nos degluta la historia siendo uno más. Venimos acá para transformar. No vinimos a durar. Vinimos a transformar las cosas enfrentando lo que haya que enfrentar”.

Con información de agencias.

