Daniel Gollan deja el Ministerio de Salud bonaerense para dedicarse a la campaña electoral y asume Kreplak

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció este martes que en las próximas horas el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollan, dejará el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que quedará a cargo del viceministro Nicolás Kreplak.

Cómo quedan las listas del Frente de Todos en los principales distritos

Saber más

"Quiero agradecer en forma total y absoluta a Daniel Gollan, que todavía es ministro de Salud de la Provincia pero dejará de serlo el día de mañana, donde le tocara asumir a Nicolás Kreplak", dijo Kicillof en rueda de prensa en la casa de Gobierno bonaerense, en la que anunció que Gollan presidirá el comité de expertos de la provincia.

En una sucesión lógica, asumirá Kreplak para que el precandidato bonaerense se dedique de lleno a la campaña electoral para los comicios legislativos del 12 de septiembre (PASO) y el 14 de noviembre (generales).

"El gobernador prefirió, por el volumen de trabajo tremendo que hay en el ministerio, que yo me avoque más a la campaña, pero para retenerme un poco dentro del esquema me va a nombrar presidente honorario del consejo de expertos que lo asesora", aseguró Gollan este martes. Y agregó: "Para mí, la pandemia no fue quedarme en un escritorio. No soy solo un funcionario que trabaja normativas, hemos caminado muy sentidamente la Provincia porque hace 32 años que cuidamos a la gente".

La carrera política de Gollan

Gollan comenzó a estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires y militó en la Juventud Universitaria Peronista, donde conoció a Néstor Kirchner. Producto de su militancia, y la de su hermano Juan José, fue secuestrado y torturado durante la última dictadura militar argentina. Fue liberado, gracias a las gestiones que realizó un tío que era general del Ejército, pero con la condición de sus captores de salir del país, por lo que se exilió en Alemania, donde realizó parte de sus estudios como médico.

Egresó finalmente como médico de la Universidad Nacional de Rosario en 1988. ANMAT

Fue subinterventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), puesto que desempeñó entre 2008 y 2010. Previamente, había ocupado cargos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En 2010, fue designado Director Nacional de Análisis Técnico y Control del Narcotráfico, función que abandonó en julio de 2014 para asumir como Secretario de Salud Comunitaria.

El 26 de febrero de 2015, ante la salida de Juan Luis Manzur como ministro de Salud, asumió como titular de esa cartera nacional hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner, en diciembre de ese año.

En diciembre de 2019, Gollan fue designado como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires por el gobernador Axel Kicillof. Ahora, deja el Ministerio para dedicarse a la campaña de las elecciones legislativas, en las que competirá para llegar a la Cámara de Diputados.

Con información de agencias.

IG