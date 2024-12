Daniel Scioli echó a la subsecretaria de Turismo por tomarse vacaciones en Europa

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, le pidió este lunes la renuncia a la subsecretaria de su área, Yanina Martínez, por haber iniciado vacaciones en Europa.

La funcionaria, una sobreviviente de la gestión de Alberto Fernández, había cursado la solicitud de vacaciones la semana pasada, pero sin haberlo notificado a sus superiores.

Scioli tomó conocimiento del viaje cuando Martínez ya estaba en Londres, Reino Unido (viajó el viernes pasado), algo que cayó muy mal.

La ahora exsubsecretaria de Turismo, abogada de profesión, era resistida al interior de La Libertad Avanza por haber sido integrante del peronista Frente de Todos que gobernó el país hasta hace un año atrás, gobierno al que apoyó hasta el último día.

El presidente Javier Milei, que permanecerá el verano en Buenos Aires a cargo de la gestión, había bajado la línea de no vacacionar en el exterior, aunque algunos funcionarios desoyeron la orden, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que viajará a Disney, en la Florida, junto a sus nietos.

Pese a que la sugerencia del presidente era clara, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, justificó la decisión de algunos funcionarios de irse de viaje al extranjero durante sus vacaciones.

“El Presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda a donde irnos, nos pidió lógica austeridad y razonabilidad, ya sea los que se queden, los que vayan a países limítrofes o a los que vayan al Congo. Quizás algunos no revisten de carácter austero, pero no hubo ninguna prohibición. Algunos se van a ir al exterior”, indicó.

En este sentido, Adorni consideró que el espíritu del Gobierno es que los funcionarios sean coherentes con “cómo venía uno viviendo su dinámica familiar, la vida anterior”, pero aclaró que el mandatario nacional “jamás prohibiría un destino en particular porque no es su filosofía”.

MM con información de la agencia NA.