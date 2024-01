Davos, la ciudad europea que recibe a Milei durante tres días: cuánto cuesta comer y una noche de hotel

El presidente Javier Milei llegó hoy a Suiza para participar junto a una parte de su Gabinete en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, una pequeña ciudad de los Alpes que cuenta con 11 mil habitantes regulares durante el año y que es famosa por sus deportes de invierno, principalmente el esquí.

Milei llegó a Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza, con 1,3 millones de personas, tras una escala en Alemania, y viajó por carretera casi 150 kilómetros hacia Davos.

Actualmente es invierno en Europa, por lo que se registran días fríos y los turistas llevan mucho abrigo para moverse en ese pequeño pueblo enclavado en los Alpes suizos a unos 1.560 metros sobre el nivel del mar.

Durante enero, las temperaturas máximas apenas si llegan a los cero grados y durante la noche esa cifra puede llegar a bajar hasta los -10°C. El registro mínimo histórico se produjo en 2011 en Davos, con 27 grados bajo cero.

En esta ciudad, el promedio de horas de sol diarias es de 8,58 en esta época del año: amanece a las 8:01 de la mañana y anochece muy temprano: a las 16:59, por lo que los días pueden llegar a parecer cortos para la lógica que maneja un turista argentino.

Las bajas temperaturas provocan que los deportes de invierno sean los más importantes de Davos. El hockey sobre hielo es una de las disciplinas que tiene más adeptos y el club de la ciudad, HC Davos, es el más ganador en la historia de Suiza, con 31 ligas en su haber.

Sin embargo, el gran atractivo turístico de la ciudad es el esquí y el snowboard: Davos cuenta con 58 telesquíes, 300 kilómetros de pista de esquí, 100 km de pistas de esquí nórdico, más de 150 km de senderos para caminatas de nieve y dos pistas de hielo artificial en las que se puede jugar al hockey sobre hielo y realizar patinaje sobre hielo.

Cuánto cuesta alojarse en Davos

Los residentes regulares de la ciudad deben desembolsar 1.200 dólares mensuales por un monoambiente en el centro, mientras que por el mismo departamento en las afueras de la ciudad se paga solamente 100 dólares menos. Para vivir en un tres ambientes en el centro hay que desembolsar US$ 2.300 y US$ 1.900 en las afueras.

En lo que respecta al turismo hay distintas opciones: en la plataforma Airbnb se ofrece una habitación en una casa compartida por 93 dólares la noche, mientras que los precios para una pareja no bajan de los US$ 129 la noche y pueden llegar a trepar hasta los US$ 3.108 según el grado de lujo que se seleccione.

Davos tiene una gran oferta hotelera porque es un centro turístico importante de Suiza, pero se debe tener en cuenta que en invierno es temporada alta y los precios son casi prohibitivos: una estadía de dos noches para una pareja en un hotel de tres estrellas cotiza a 6.346 dólares, mientras que por el mismo período una estadía en un hotel de lujo puede trepar a los 15 mil dólares.

Cuánto cuesta comer en Davos

Davos no es una ciudad barata en lo que respecta a la gastronomía: una cena en un restorán de precios accesibles cuesta 26 dólares por persona, mientras que en un estableciendo de gama media un menú de tres platos para dos personas cuesta US$ 117.

Un combo en McDonald´s cuesta 15 dólares, mientras que una hamburguesa con queso sin ningún tipo de acompañamiento en un establecimiento de comida rápida cotiza en torno a los US$ 4,60.

Una gaseosa sabor cola de 0,33 litros de las dos marcas principales cuesta 4,80 dólares, mientras que un agua del mismo tamaño se comercializa en US$ 5,50.

Una pinta de cerveza tirada (medio litro) cuesta 7 dólares, mientras que los porrones de cerveza importada (0,33 litros) cotizan a US$ 7,60. Un café expreso simple cuesta US$ 3,30, mientras que un capuchino está a 4,70 dólares.

En el caso de que los turistas quieran ahorrar y evitar los restoranes, en los supermercados un litro de leche cuesta dos dólares, medio kilo de pan US$ 3,70, una docena de huevos 6,20 dólares, una cerveza local US$ 2,30, un kilo de manzanas US$ 4,70 y un kilo de pechugas de pollo 32 dólares, es decir, más de 36 mil pesos argentinos, tomando en cuenta el tipo de cambio libre de este martes en Buenos Aires.

