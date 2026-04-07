Declara la escribana de Adorni y la Justicia citó a las mujeres que le prestaron cientos de miles de dólares

La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni tuvo este martes su primera declaración testimonial y una seguidilla de citaciones que marcan el ritmo acelerado de la investigación. Hugo Alberto Morales, exfutbolista de Lanús, Huracán y la Selección nacional, fue el primero en sentarse frente al fiscal federal Gerardo Pollicita para contar los detalles de la venta del departamento de Caballito que hoy pertenece al ministro coordinador. Este martes será el turno de la escribana que intervino en varias de las operaciones clave. Y en los próximos días declararán las cuatro mujeres que aparecen en los registros como prestamistas de Adorni con garantías hipotecarias.

Qué dijo el exfutbolista

Morales participó de la audiencia de manera remota, a través de la plataforma Jitsi del Ministerio Público Fiscal, ya que actualmente reside en la provincia de Corrientes. La declaración se extendió por más de dos horas y contó con la presencia del abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma.

El exdeportista confirmó que en mayo de 2024 vendió el departamento de Miró al 500 —que había comprado en 1996 y que durante la última década mantuvo alquilado— por US$200.000 a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Había pedido inicialmente 250.000 dólares, pero cerró por ese valor porque el inmueble necesitaba refacciones importantes y porque, viviendo lejos, quería resolver la operación rápido.

Un dato que captó la atención de los investigadores: Morales dijo que en la operación, además de las dos jubiladas, participaron “dos chicos” que no pudo identificar ni recordó si figuraban en algún papel, según reconstruyó elDiarioAR. El exjugador también aportó los datos de la inmobiliaria Rucci que intermedió en la venta —la de la esposa de un amigo suyo, también exfutbolista— y los chats de su celular con las personas involucradas.

Seis meses después de comprarle a Morales, en noviembre de 2024, esas mismas jubiladas le vendieron el departamento a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, por 230.000 dólares, financiado mediante un crédito hipotecario del que Viegas y Sbabo son acreedoras de US$100.000 cada una (la pareja Adorni-Angeletti aportó por su cuenta los 30.000 dólares restantes). En otros términos: las jubiladas fueron a un tiempo vendedoras y prestamistas, y le facilitaron al jefe de Gabinete más del 85% del valor que él les pagó.

Este miércoles, la escribana

Este miércoles a las 10.30 deberá presentarse en Comodoro Py la escribana Adriana Nechevenko, considerada una testigo central de la causa. Intervino en la escrituración del departamento de Caballito, en la hipoteca que Adorni constituyó sobre otro de sus inmuebles —un departamento en Parque Chacabuco— y en la compra de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Angeletti.

Tiene que declarar bajo juramento ante el fiscal Pollicita. Será indagada sobre su relación con Adorni y cómo fueron las operaciones inmobiliarias de la familia del jefe de Gabinete.

Las cuatro prestamistas, citadas

El fiscal Pollicita también dispuso la convocatoria de las cuatro mujeres que aparecen en registros oficiales como otorgantes de créditos a Adorni con garantías hipotecarias.

Para este jueves están citadas las propias Viegas y Sbabo, que ya esquivaron ante la prensa dar detalles sobre cuál es su relación con Adorni. Como anticipó elDiarioAR, el jefe de Gabinete aseguró puertas adentro del Gobierno que una de las mujeres es la madre de un amigo suyo.

Por otro lado, el lunes siguiente deberán presentarse Graciela Isabel Molina de Cancio —comisario retirada de la Policía, acreedora por 85.000 dólares— y su hija Victoria Cancio, también uniformada, que habría aportado 15.000 dólares. Ambas aparecen como prestamistas sobre el departamento de Parque Chacabuco, operación que se formalizó el 15 de noviembre de 2024, exactamente el mismo día que Angeletti compró la casa del country.

Según la denuncia de la diputada Marcela Pagano que originó la causa, Adorni habría adquirido esas propiedades sin desprenderse de los inmuebles que ya tenía. La investigación, a cargo del juez Ariel Lijo, también abarca viajes en jet privado a Punta del Este y al exterior. La Fiscalía además ya recibió el anexo reservado de la declaración jurada de Adorni —que incluye los bienes declarados por su esposa entre 2022 y 2025— enviado por la Oficina Anticorrupción.

MC