Nueva hipoteca de Adorni: financió otro departamento con un préstamo privado en dólares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a recurrir a un esquema de financiamiento privado para adquirir una propiedad. Según su declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA), el 15 de noviembre de 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial, tomó un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos particulares para un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco.

La operación, que hasta ahora no había trascendido públicamente, coincide en fecha con otra adquisición familiar: ese mismo día figura la compra de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

De acuerdo con la documentación presentada, las prestamistas fueron Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con 15.000. En su declaración jurada correspondiente a 2024, Adorni consignó deudas por 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y 7.740.000 pesos con Cancio, aunque especificó que se trata de compromisos nominados en dólares.

Molina de Cancio, según información publicada por el diario La Nación, es comisaria retirada de la Policía Federal y se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial hasta 2021.

Otro elemento que se repite en estas operaciones es la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko. La profesional participó tanto en esta hipoteca como en la compra de la vivienda en Indio Cua y en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito. Además, registra al menos siete ingresos a la Casa Rosada desde que Adorni ocupa cargos en el Gobierno.

Nechevenko fue citada a declarar este miércoles por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. El fiscal le solicitó toda la documentación vinculada a las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni-Angeletti, con el objetivo de analizar los pagos, las deudas asumidas y su encuadre legal.

La operatoria detectada en el departamento de Parque Chacabuco guarda similitudes con la utilizada en 2025 para la compra de un inmueble de 200 metros cuadrados con cochera en la calle Miró. En ese caso, el financiamiento también fue privado: las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, le otorgaron un préstamo de 200.000 dólares, equivalente a cerca del 90% del valor declarado en la escritura, una cifra que, según operadores inmobiliarios, se ubicaría por debajo del precio de mercado.

Con información de la agencia NA