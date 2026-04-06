La Justicia profundiza la investigación por los inmuebles y los viajes de Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al solicitar un “historial completo de dominio” de propiedades vinculadas al funcionario y requerir información detallada sobre sus viajes al exterior.

El pedido fue dirigido al juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo el expediente, con el objetivo de avanzar en una investigación que busca determinar si el nivel de vida de Adorni se corresponde con sus ingresos declarados. En ese marco, también se libraron oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir con precisión sus salidas del país.

La pesquisa no solo abarca los movimientos del funcionario, sino también los de su entorno cercano. El fiscal solicitó datos sobre los viajes realizados por su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y por el periodista Marcelo Grandío, además de otras personas mencionadas en la causa. Entre los puntos bajo análisis figura un presunto viaje al Caribe -con foco en una posible visita a Aruba-, así como los detalles de vuelos, escalas, rutas y quién habría financiado esos traslados.

En paralelo, la investigación pone la lupa sobre distintas propiedades. Se requirió documentación vinculada a una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que estaría a nombre de la esposa del funcionario, y a un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside el matrimonio.

Como parte de las medidas de prueba, este miércoles deberá declarar la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración de ambos inmuebles. Uno de los ejes de la investigación es el valor declarado del departamento, que según consta en la escritura sería significativamente inferior al de mercado.

Asimismo, se solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble porteño el historial completo de los bienes bajo análisis, incluyendo titulares, transferencias, hipotecas y demás antecedentes registrales.

Las sospechas se intensificaron tras conocerse que dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, habrían otorgado una hipoteca no bancaria a favor de Adorni por más de 200 mil dólares. Según trascendió, ambas aceptaron condiciones que cubrían el 87% del valor de la propiedad, aunque luego aseguraron no conocer al funcionario.

Con información de la agencia NA