Delta del Paraná: Cabandié pidió mayor intervención de la Justicia y el Gobierno de Entre Ríos

“No soy ni juez, ni fiscal, ni gobernador, soy del Ministerio de Ambiente, por eso decimos que tiene que haber un abordaje integral”, dijo Juan Cabandié en una entrevista para Radio Con Vos.

El titular de la cartera ambiental agregó: “La instrucción de las investigaciones la tiene la Justicia, no la tiene el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Justicia tiene que instruir a la fuerza de Seguridad para prevenirlo, estamos hablando de 2,3 millones de hectáreas, con medidas, es una Tucumán y media, no hay caminos, no hay comunicación. Es muy complejo, la Justicia puede prevenirlo con medidas ejemplares”.

Asimismo, el ministro reclamó sanciones disciplinarias para los autores de los incendios, para combatir esta problemática común en la zona. “Hay que reclamarle a la Justicia, le pedimos a la provincia que arbitre medidas, sanciones administrativas para llevar a cabo una integralidad en el abordaje. Mi responsabilidad es apagar el fuego, no puedo hacer inteligencia, no tengo poder de Policía, y tampoco lo pretendo”, se exculpó.

En esta línea, pidió encontrar a quienes llevan adelante dichas quemas, y enfatizó en que las herramientas para detectarlos las tiene la Policía de la provincia y la Justicia, dado que cuentan con los catastros y los títulos de propiedad de los campos afectados.

“Los intendentes no me hacen responsable, de hecho estuve con ellos en la Cámara de Diputados y en el Delta el viernes. Ninguno manifestó responsabilidad al Gobierno. Ellos saben que hay un origen productivo y que la Justicia debería sancionar y caer con el peso del Código Penal y Civil a los responsables que produzcan estas quemas”, resaltó Cabandié.

Para el exdiputado por la Ciudad de Buenos Aires, el origen de los incendios es en mayor medida productivo, por lo que que se están quemando pajonales para ampliar la superficie de pastoreo de ganado para que, con las lluvias, crezca la pastura y que los animales se alimenten. También apuntó a otras dos causas minoritarias, como son la caza furtiva y el desarrollo de proyectos inmobiliarios que se están prohibidos por la legislación entrerriana.

“Estamos hablando de una extensión muy grande, 2,3 millones de hectáreas, lo que ha sucedido en 2020 al 2022, mientras se combate el incendio en determinadas zonas a cien kilómetros aparecen nuevos focos. Es muy complejo si no hay una sanción ejemplar para los responsables de causar esos focos”, insistió el ministro.

Además, reveló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aumentó treinta y dos veces el presupuesto destinado al manejo del fuego, e hizo hincapié en la centralidad de poner en marcha un abordaje integral entre la Nación, la Justicia y el Gobierno Provincial.

“El manejo del fuego lo aumentamos 32 veces, estamos comprando aviones, pusimos faros en torres con radio cámaras con detectores de calor y de humo. Hemos invertido, sumamos bases de manejo, más brigadistas, lo que pasa que se necesita un abordaje integral”, finalizó.

LC con información de agencia NA