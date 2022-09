Cabandié, sobre los incendios en el delta del Paraná: “Es necesario desarmar el entramado de poder y complicidad”

“Hay un entramado de mucho poder de los tenedores de esos campos, de quienes entregan los permisos para tener ganado ahí, de la Justicia, del poder económico”, afirmó el ministro Juan Cabandié y señaló que “es preocupante” que no haya avances en las causas, ya que “está en la Justicia y en Entre Ríos la posibilidad de que esto termine”.

El titular de la cartera ambiental sostuvo que “la excusa de la Justicia” es que “no los pueden agarrar en comisión de delito” a los que inician los fuegos, pero resaltó que “nosotros creemos que tiene que ir por los titulares de esos campos porque tener esa titularidad conlleva responsabilidad y obligaciones”.

“¿Quiénes son los titulares? Los Baggio, los Paasaglia - la familia del intendente de San Nicolás-, los Maiocco -un familiar que creo no es cercano del intendente de Victoria; (José) Aranda de Clarín y también Roque Fernández, exministro de Economía. Hay familias vinculadas a esto y esas familias tienen que empezar a responder. Pero esa es una tarea de la Justicia, nosotros no tenemos esa facultad”, señaló Cabandié.

El funcionario destacó que “en lo que va del año hubo 87 focos” de incendio en la zona del delta del Paraná, de los cuales “69 fueron extinguidos y aún quedan algunos” activos, y subrayó que “los habitantes de Rosario, Constitución, Granadero Baigorria, San Lorenzo y San Nicolás necesitan certezas de que ese humo no llegue más a las ciudades, como sucedió días atrás y que realmente ha sido insoportable y conlleva a cuestiones sanitarios preocupantes”.

Cabandié argumentó que “nuestro reclamo permanente es que la Justicia actúe porque nuestra tarea es apagar los incendios. Nosotros no los prendemos ni tenemos facultad para castigar a quien lo prende. Le hemos dado a la Justicia las herramientas para la geolocalización del fuego satelital. Hace dos años y cuatro meses que nos presentamos a la Justicia y permanentemente ampliamos la información como querellantes. Hasta ahora la Justicia no definió la situación procesal de los pocos imputados que hay, no hay movimiento de la causa y eso es preocupante porque está en la Justicia y en Entre Ríos la posibilidad de que esto termine”.

En línea con los intendentes del sur santafecino, el ministro declaró: “Como dijo el intendente de Rosario (Pablo Javkin) y yo adhiero: mientras que no haya uno de estos en cana, van a seguir prendiendo (fuego). Nuestra tarea es atacar las consecuencias ambientales pero en realidad es un tema productivo, y es ahí donde tiene que estar la Justicia y la provincia de Entre Ríos para terminar con esto”.

En ese sentido, Cabandié reiteró que “es necesario desarmar el entramado de poder y de complicidad que hay alrededor de esta situación que genera estos fuegos y este humo que afecta a la población y al ecosistema de los humedales del delta”. Habiendo cuestionado la falta de acción que tuvo hasta ahora la Justicia de Entre Ríos en torno a los incendios, se mostró con esperanzas de que los integrantes del nuevo juzgado federal Número 2 de la ciudad de Victoria avancen con los procesos.

El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable recorrerá las zonas afectadas por los incendios forestales en el Delta del Paraná y la base operativa del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la cual se ubica en el aeródromo de la localidad de Alvear, provincia de Santa Fe.

LC con información de agencia Télam