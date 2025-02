Después de Lali, Milei volvió a apuntar contra María Becerra y recrudece su ataque a artistas populares

Tras los ataques a artistas populares, que tienen especial foco en Lali Espósito, y a horas de que el gobierno cancelara el show de Milo J en la ex-ESMA, el presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para apuntar a la cantante María Becerra, quien días atrás había reclamado al Estado mayor ayuda por los incendios forestales en la Patagonia: “Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego.Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento”, disparó el mandatario desde su cuenta de X.

Días atrás, desde el escenario de la Fiesta Nacional de la Confluencia, Becerra se refirió a la situación de los afectados por los incendios que arrasan los bosques patagónicos: “No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y si el Estado no está dando la ayuda necesaria la damos nosotros”.

“Muchas familias perdieron sus casas, hay miles de hectáreas quemadas, hay gente que murió, hay animales que están muriendo. A nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño, así que sigamos ayudando y sigamos mostrando que Argentina es fuerte y solidaria”, insistió la artista, que tuvo asistencia récord en el festival que reunió a más de 500 mil personas, de acuerdo a los cálculos de la discográfica Warner Music.

“Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer”, agregó la Becerra en medio de sus show en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén, al tiempo que exhibía una bandera blanca que decía en letras negras “S.O.S Patagonia”.

Como respuesta, Milei retuiteó una imagen con una caricatura de la cantante cargando una valija de la que sobresales billetes y la frase: “María Becerra después de pedir a la gente que done plata para Neuquén”.

El Presidente también reposteó una imagen con un supuesto título de un medio que denunciaba que Becerra había cobrado $100 millones para participar del festival neuquino “con fondos provinciales”.