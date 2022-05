Destituyen a la fiscal Goyeneche que investigó al exgobernador Urribarri por corrupción

El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos votó este lunes por mayoría (5 a 2) la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. En las últimas horas, votaron por apartar a la funcionaria que llevó adelante la causa por corrupción que terminó con la condena y prisión del exgobernador Sergio Urribarri, el senador provincial Armando Gay (PJ) y el abogado Gonzalo García, mientras que el diputado provincial Gustavo Zavallo (PJ) se inclinó por la no destitución. Ya en la noche del domingo los vocales Gisella Schumacher, Daniel Carubia y Juan Smaldone se habían pronunciado a favor de destituir a la fiscal Anticorrupción, al tiempo que la abogada y presidenta del cuerpo, Verónica Mulone, votó a favor de Goyeneche. Se designó al abogado Gastón Justet como fiscal ad hoc.

La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, había emitido el pasado 10 de mayo un dictamen a favor del amparo que Goyeneche había presentado con el fin de denunciar irregularidades en el jury que se desarrollaba en su contra.

La respuesta de la fiscal Goyeneche: “Este es el primer round”

Goyeneche dijo que el jurado de enjuiciamiento apuró el fallo. “Veo que aceleraron una semana. Tenían miedo de que la Corte intervenga”, indicó. Para la fiscal, la resolución del jury “es la consumación de un golpe dado por la corrupción en un proceso tendiente a mantener el estatus quo en la provincia”. Sin embargo, advirtió que “este es el primer round”.

“Hay recursos. Vamos a recurrir ante la Corte”, agregó y, en ese marco, dijo que la batalla “puede ser larga o no. Va a depender del máximo tribunal. Puede ser una lucha larga de varios meses o años”.

Y precisó que primero recurrirá ante la Corte Suprema provincial. “Me tienen que responder aquí (en Entre Ríos), pero por como viene la mano van a demorar”. Si se rechaza el recurso entonces dijo que irá a la Corte Suprema de la Nación.

Para Urribarri es “un circo mediático”

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, se refirió a la situación de la suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. “Es hora de que se termine de una vez por todas este circo mediático. A sacarse las caretas y si quieren hacer política, háganlo como corresponde: vayan en una boleta. Quién dice que esto no sea el principio de aquello”, lanzó el ex gobernador. “Desde hace meses y particularmente en las últimas semanas, he sido blanco de los ataques sistemáticos de Cecilia Goyeneche, quien se ha paseado por medios de comunicación de todo el país diciendo mentiras y falacias para intentar tapar la realidad”, cargó el exgobernador.

El juicio político

El juicio político que enfrenta Goyeneche estuvo relacionado por su investigación en la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura de Entre Ríos. Según la fiscal, la estafa asciende a 50 millones de dólares a través de contrataciones simuladas de numerosos empleados de ambas cámaras. Pero la funcionaria fue acusada de mal desempeño y le abrieron un proceso con el argumento de no haberse excusado en la causa cuando descubrió que un amigo de su esposo había sido socio de uno de los imputados.

“La razón claramente es una suerte de venganza, revancha y a la vez adoctrinamiento de los potenciales fiscales para que no se investigue la corrupción. Es un castigo”, había afirmado en su momento la fiscal.

De acuerdo a Goyeneche, “los directores de los servicios contables de la Legislatura de Entre Ríos ya preveían al inicio de año cuánto iba a ser el dinero que pretendían sustraer de las arcas públicas. Entonces contrataban personal temporario. Si pretendían sustraer 10 millones por mes al valor de 50 mil por contrato dividían 10 millones por 50 mil y allí decidían la cantidad de contratos que tenían que hacer”, relató. Y agregó: “Llegaron a tener en algunos períodos hasta 600 contratos”. Para ello utilizaban a personas humildes a quienes, en el mejor de los casos, les daban el 10% del valor total.

La condena a Urribarri

El tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, condenó el 7 de abril al embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, de acuerdo con la acusación de los fiscales.

