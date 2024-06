Marchan a Plaza de Mayo contra las detenciones arbitrarias y Bullrich reivindica la represión

En medio de la polémica por la detención de más de una treintena de personas durante la marcha en contra de la ley Bases, el gobierno de Javier Milei no disimula su estrategia y redobla la apuesta con cada gesto. Durante el fin de semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo alarde del accionar de las fuerzas al compartir un video en el que se muestra el traslado hacia los penales federales de varios de los acusados por los disturbios a las afueras del Congreso. “Rompieron la plaza, hirieron la democracia: A LA CÁRCEL”, se lee en su publicación de la red social X.

El pasado viernes fueron liberadas 17 de las 32 personas que habían sido privadas de su libertad el miércoles en el marco de los incidentes y la represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó en las últimas horas a la jueza María Servini, que lleva adelante la investigación, que vuelvan a ser detenidas 14 de ellas. A través de un escrito, le pidió a la magistrada que reconsidere su decisión al estimar que los acusados podrían fugarse o entorpecer la investigación. Solo quedaron fuera del pedido tres vendedores ambulantes.

Familiares de los detenidos realizarán este martes, a partir de las 16.30, una marcha a Plaza de Mayo bajo el lema “presos políticos nunca más” y con la aclaración de que no responden a “ninguna bandera partidaria”. Fueron invitadas a asociaciones civiles, organismos sociales y de derechos humanos, y todos aquellos que quieran, unirse al reclamo por la liberación “inmediata” de quienes aún continúan detenidos.

Paola Costas, hija de Ramona Tolaba, una de las detenidas durante la votación de la Ley Bases, afirmó que tratan a su madre de “terrorista” cuando sería “incapaz de tirar proyectiles”. En declaraciones a Metro 95.1, Costas manifestó que su madre, quien trabaja como empleada doméstica en casas particulares, fue por iniciativa propia a manifestarse y que “siempre se manda sola” a las movilizaciones sin pertenecer a ningún partido político ni a ninguna agrupación.

En su relato, que se desprende de las imágenes de las cámaras que hay instaladas en las inmediaciones del Congreso de la Nación, Costas aseguró que Tolaba “se escondió en Avenida de Mayo y Santiago del Estero” donde la detuvieron. “A ella no le gustaba lo de las privatizaciones de la Ley Bases, por eso fue a manifestarse. Yo sabía que iba a ir a la marcha y la llamé hasta las 22 y no me atendía”, expresó Costas.

Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, prometió un “operativo normal” de seguridad a la espera de la movilización por la liberación de los detenidos durante la sesión de la Ley Bases en el Congreso, Casa Militar, el organismo encargado de la seguridad del presidente, valló Plaza de Mayo y ajustó las medidas de precaución.

“Más allá de que no sabemos la cantidad de gente, dentro de lo que el Ministerio de Seguridad estime, estará efectivamente la cantidad de efectivos y el procedimiento, pero no va a haber nada en particular”, prometió el vocero a la espera de los familiares de detenidos y organizaciones sociales y de derechos humanos que marcharán hasta el centro porteño esta tarde.

